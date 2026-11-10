കെഎസ്ഇബി ക്വാർട്ടേഴ്സുകൾ ഇടുക്കിയിൽ കാടുകയറി നശിക്കുന്നു; കോടികളുടെ പൊതുമുതൽ അനാഥം
ഒരുകാലത്ത് മന്ത്രിമാരും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുമടക്കം താമസിച്ചിരുന്ന കെട്ടിടങ്ങളാണിത്
Published : November 10, 2026 at 12:56 PM IST
ഇടുക്കി: ഇടുക്കി വെള്ളത്തൂവൽ മേഖലയിൽ ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച് നിർമിച്ച കെഎസ്ഇബിയുടെ ക്വാർട്ടേഴ്സുകൾ അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥയെത്തുടർന്ന് കാടുകയറി നശിക്കുന്നു. പള്ളിവാസൽ, പന്നിയാർ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളുടെ നിർമാണകാലത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും തൊഴിലാളികൾക്കുമായി ഒരുക്കിയ 500-ലധികം കെട്ടിടങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സംരക്ഷണമില്ലാതെ തകർച്ചയുടെ വക്കിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. കോടികളുടെ പൊതുമുതലാണ് കെഎസ്ഇബിയുടെ തിരിഞ്ഞുനോക്കാത്ത സമീപനം മൂലം സാമൂഹികവിരുദ്ധരുടെ താവളമായി മാറിയിരിക്കുന്നത്.
അനാഥമായി കോടികളുടെ കെട്ടിടങ്ങൾ
ഒരുകാലത്ത് മന്ത്രിമാരും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുമടക്കം താമസിച്ചിരുന്ന കെട്ടിടങ്ങളാണിത്. താമസത്തിനും വിശ്രമത്തിനും ആവശ്യമായ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുമൊരുക്കിയ അതിഥിമന്ദിരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 300 ഏക്കറിലധികം വരുന്ന പ്രദേശത്താണ് വിപുലമായ ക്വാർട്ടേഴ്സ് സമുച്ചയങ്ങൾ നിർമിച്ചത്. എന്നാൽ ഇന്ന് അവിടെയെത്തിയാൽ കാണുന്നത് കാടുകയറി തകർന്ന കെട്ടിടങ്ങളും പൊട്ടിവീണ ഓടുകളും മദ്യക്കുപ്പികൾ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന പരിസരവും മാത്രമാണ്. നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയായതോടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും തൊഴിലാളികളും മടങ്ങി. പിന്നാലെ കെട്ടിടങ്ങളും അനാഥമായി. കാലം പിന്നിട്ടിട്ടും ഇവയുടെ സംരക്ഷണത്തിനോ പുനരുപയോഗത്തിനോ ഫലപ്രദമായ നടപടികളൊന്നും ഉണ്ടായില്ലെന്നാണ് പ്രദേശവാസികളുടെ പ്രധാന ആരോപണം.
സാമൂഹികവിരുദ്ധരുടെ താവളം
പരിപാലനമില്ലാതെ കാടുകയറിയ കെട്ടിടങ്ങളിൽ പലതും പൂർണമായ തകർച്ചയിലാണ്. വാതിലുകളും ജനലുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിലപിടിപ്പുള്ള തടിയുരുപ്പടികൾ മോഷ്ടാക്കൾ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയതായും പരാതിയുണ്ട്. ഒരുകാലത്ത് താമസത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മുറികൾ ഇന്ന് പൂർണമായും ഉപയോഗശൂന്യമായി മാറി. കാടുകയറി മൂടിയ കെട്ടിടങ്ങളുടെ പരിസരം സാമൂഹികവിരുദ്ധരുടെ താവളമായി മാറുന്നുവെന്നതാണ് മറ്റൊരു ഗുരുതരമായ വിഷയം. മദ്യപാന സംഘങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യവും അനാശാസ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രദേശവാസികൾക്ക് വലിയ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. കെട്ടിടങ്ങൾക്കുള്ളിലും പരിസരത്തും മദ്യക്കുപ്പികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ ചിതറിക്കിടക്കുകയാണ്.
ടൂറിസത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം
ഈ ക്വാർട്ടേഴ്സുകളും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഭൂമിയും ഓരോ ദിവസം കഴിയുംതോറും നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പൊതുപ്രവർത്തകൻ ജോൺസൺ പറഞ്ഞു. ഇടുക്കിയിലെ ഭൂരഹിതരായ ആളുകളെ ഇവിടെ താമസിപ്പിക്കാനോ ടൂറിസത്തിനോ ഈ സ്ഥലം പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം. ഭൂമി കനിഞ്ഞുനൽകിയ നിരവധി പ്രത്യേകതകളാൽ സമ്പന്നമായ ജില്ലയിൽ ഈ സ്ഥലം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി പഞ്ചായത്ത് മുഖേന പ്രശ്നം പരിഹരിച്ച് ആളുകൾക്ക് പ്രയോജനകരമാകുംവിധം ഈ സ്ഥലത്തെയും കെട്ടിടത്തെയും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരണം. അധികാരികൾ ഈ വിഷയം ഗൗരവകരമായി കാണേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
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കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ പൊതുമുതൽ സംരക്ഷിക്കേണ്ട സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ നശിക്കുന്നത് വലിയ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉയർത്തുന്നത്. ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച് നിർമിച്ച കെട്ടിടങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാതിരിക്കുകയും വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കൾ മോഷണം പോയിട്ടും ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കാര്യമായ ഇടപെടലുണ്ടാകുന്നില്ലെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ പരാതി. കെട്ടിടങ്ങളും ഭൂമിയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയവർക്കെതിരെ അന്വേഷണം നടത്തി കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാണ്. കെട്ടിടങ്ങൾ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തി വീണ്ടും ഉപയോഗപ്രദമാക്കാനാകുമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പൊതുആവശ്യങ്ങൾക്കായി വിനിയോഗിക്കാനാകുമോ എന്നതിലും അധികൃതർ വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. സംരക്ഷിക്കേണ്ടവർ തന്നെ മൗനം പാലിക്കുമ്പോൾ നശിക്കുന്നത് കെട്ടിടങ്ങൾ മാത്രമല്ല, പൊതുഖജനാവിൽനിന്ന് ചെലവഴിച്ച പണം കൂടിയാണ്.
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