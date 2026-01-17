ഒരു ലക്ഷത്തോളം രൂപ ബില്ല് അടച്ചില്ല; കാസര്കോട്ടെ എംവിഡി ഓഫിസിൻ്റെ ഫ്യൂസ് ഊരി കെഎസ്ഇബി
എഐ ക്യാമറ കൺട്രോൾ റൂം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഓഫിസിൻ്റെ പ്രവർത്തനംനിലച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഉടൻ തന്നെ കുടിശിക അടച്ച് തീർക്കുമെന്നാണ് എംവിഡിയുടെ വിശദീകരണം.
Published : January 17, 2026 at 1:50 PM IST
കാസർകോട്: ബില്ല് അടക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് എംവിഡി എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഓഫിസിൻ്റെ ഫ്യൂസ് ഊരി കെഎസ്ഇബി. ഒരാഴ്ചയായി ഓഫിസിൽ വൈദ്യുതി ഇല്ലാതായിട്ട്. മൂന്ന് മാസമായി ബില്ല് കുടിശിക വന്നതോടെയാണ് കെഎസ്ഇബി നടപടി. ഏതാണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തോളം രൂപ ബില്ല് അടക്കാൻ ഉണ്ടെന്നാണ് കെഎസ്ഇബി പറയുന്നത്.
എഐ കൺട്രോൾ റൂം പ്രവർത്തിക്കുന്ന എംവിഡി ഓഫിസിലാണ് വൈദ്യുതി വിച്ഛേദിച്ചത്. അതേസമയം പണം ഉടൻ അടയ്ക്കുമെന്നാണ് എംവിഡിയുടെ വിശദീകരണം. വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ വിച്ചേധിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ ഈ ഓഫിസിലെ പ്രവർത്തനം തത്കാലികമായി തടസപ്പെട്ടതായി അറിയിച്ചു കൊണ്ടുള്ള നോട്ടീസും പതിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഫ്യൂസ് ഊരുന്നതിൽ പ്രതികാരം
നേരത്തെ വയനാട്ടിൽ കെഎസ്ഇബിയുടെ ജീപ്പിന് പിഴയിട്ട് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് പിഴ ചുമത്തിയത് വലിയ വിവാദം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. കെഎസ്ഇബി ലൈൻ വർക്കിനായി തോട്ടിയുമായി പോയ വാഹനമാണ് അന്ന് എഐ കാമറയിൽ പതിഞ്ഞത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് 20,500 രൂപ പിഴയടക്കണമെന്ന് കാണിച്ച് മോട്ടോർവാഹനവകുപ്പ് കെഎസ്ഇബിയ്ക്ക് നോട്ടീസ് അച്ചത്. അമ്പലവയൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ ഓഫിസിലെ ജീവനക്കാർക്കായി വാടകയ്ക്കെടുത്ത ജീപ്പിനാണ് ഫൈൻ കിട്ടിയത്.
പിന്നാലെ തോട്ടിയുമായി പോയ ജീപ്പിന് പിഴ നോട്ടിസ് അയച്ച എഐ ക്യാമറ കൺട്രോൾ റൂമിൻ്റെ ഫ്യൂസ് ബിൽ അടയ്ക്കാത്തതിനെത്തുടർന്ന് കെഎസ്ഇബി ഊരിയിരുന്നു. കൽപറ്റ കൈനാട്ടിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മോട്ടർ വാഹനവകുപ്പ് എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് കൺട്രോൾ റൂം കെട്ടിടത്തിലേക്കുള്ള വൈദ്യുതിയാണു കെഎസ്ഇബി വിഛേദിച്ചത്. തുടർന്ന്, ഒന്നര ദിവസത്തോളം വയനാട്ടിലെ 25 എഐ ക്യാമറകളുടെ നിരീക്ഷണം കൃത്യമായി നടന്നില്ല. പിന്നീട് വകുപ്പ് അധികൃതർ ഇടപെട്ട് കുടിശിക അടച്ചശേഷം വൈകിട്ടോടെ വൈദ്യുതിബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയായിരുന്നു.
നഗരത്തെ മണിക്കൂറുകളോളം ഇരുട്ടിലാക്കി കെഎസ്ഇബിയോട് വിചിത്ര പ്രതികാരവും നേരത്തെ കാസർകോട് അരങ്ങേറിയിരുന്നു. ബിൽ അടയ്ക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഫ്യൂസ് ഊരിയതിനെ തുടർന്നാണ് ചൂരി സ്വദേശിയായ മുഹമ്മദ് മുനവിർ നഗരത്തിലെ വിവിധയിടങ്ങളിലെ ട്രാൻസ്ഫോമറുകളിലെ ഫ്യൂസുകൾ ഊരിമാറ്റിയത്. നെല്ലിക്കുന്ന്, കാസർകോട് സെക്ഷനുകൾക്ക് കീഴിലുള്ള 23 ഫ്യൂസുകളാണ് ഇയാൾ ഊരിയെടുത്ത് തൊട്ടടുത്ത കുറ്റിക്കാട്ടിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞത്.
കെഎസ്ഇബി ഓഫിസുകളിലേക്ക് പരാതികളുമായി വിളി പ്രവാഹമായെങ്കിലും ലൈനിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതിനാൽ ജീവനക്കാർ ആദ്യം അമ്പരന്നു. ട്രാൻസ്ഫോമറുകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ഫ്യൂസുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട വിവരം മനസിലായത്. ആവശ്യത്തിന് ഫ്യൂസ് കിട്ടാത്തതിനാൽ താത്കാലികമായി വയർ ഉപയോഗിച്ച് ഫ്യൂസ് കെട്ടിയാണ് ആദ്യം വൈദ്യുതിബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിച്ചത്. പിന്നീട് പുതിയ ഫ്യൂസ് ഇടുകയായിരുന്നു.
