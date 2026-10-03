1342.88 കോടി കുടിശിക; കെഎസ്ഇബിക്ക് പണം നൽകാനുള്ളവരിൽ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളും വൻകിട കമ്പനികളും
കുടിശിക വരുത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സമയബന്ധിത നോട്ടീസ് നൽകുന്നുണ്ട്. തുക അടയ്ക്കാത്തവരുടെ വൈദ്യുതി ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുക, ഡിസ്മാൻ്റിൽ ചെയ്യുക, റവന്യൂ റിക്കവറി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക എന്നിവയും നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്
Published : October 3, 2026 at 6:58 PM IST
സി. എസ്. സിദ്ധാർത്ഥൻ
തിരുവനന്തപുരം: കെഎസ്ഇബിക്ക് സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്നും പിരിഞ്ഞു കിട്ടാനുള്ള മൊത്തം കുടിശിക 1342.88 കോടി രൂപയായി. കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് 31 വരെയുള്ള കണക്കുകളാണിത്. കേന്ദ്ര- സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കുടിശിക 38.99 കോടി രൂപയാണെന്നും കാസർകോട് സ്വദേശിയായ മുഹമ്മദ് അഷറഫ് എ എസിന് കെഎസ്ഇബിയിൽ നിന്നും വിവരാവകാശ പ്രകാരം ലഭിച്ച മറുപടിയിലുണ്ട്.
സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കുടിശിക പൂർണമായി ഒഴിവാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് ഒന്നുമുതൽ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രീപെയ്ഡ് മീറ്ററുകൾ സ്ഥാപിച്ച് കറൻ്റ് ചാർജ് ഗവൺമെൻ്റിന് നൽകാനുള്ള ഡ്യൂട്ടിയുമായി തട്ടിക്കിഴിക്കുന്ന ഓട്ടോമേറ്റഡ് സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കുടിശിക തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ കർശന നടപടി
കുടിശിക തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നതിനായി ബോർഡ് കർശന നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത്. കുടിശിക വരുത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സമയബന്ധിത നോട്ടീസ് നൽകുന്നുണ്ട്. തുക അടയ്ക്കാത്തവരുടെ വൈദ്യുതി ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുക, ഡിസ്മാൻ്റിൽ ചെയ്യുക, റവന്യൂ റിക്കവറി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക എന്നിവയും നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അതിൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റി പമ്പ് ഹൗസുകൾ, പൊലീസ്, സർക്കാർ ആശുപത്രികൾ, കൃഷിഭവൻ എന്നിവയ്ക്ക് ഇളവുകൾ നൽകാറുണ്ട്. കൂടാതെ ഒറ്റത്തവണ തീർപ്പാക്കൽ പദ്ധതികളും നടപ്പിലാക്കുന്നു. കോടതി വ്യവഹാരത്തിലുള്ള കുടിശികയുടെയും കേബിൾ ടിവി ഉടമകളുടെ വൈദ്യുത പോസ്റ്റ് കുടിശികയുടെയും വിശദാംശങ്ങൾ കെഎസ്ഇബി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
ദീർഘകാലമായി കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കുടിശികയാണ് ബോർഡിൻ്റെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ ആഴം കൂട്ടുന്നത്. വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങൾ 10 വർഷത്തിനു മുകളിൽ നൽകാനുള്ള കുടിശിക 414.35 കോടി രൂപയാണ്. അഞ്ചുമുതൽ 10 വർഷം വരെയുള്ള കുടിശിക 153.09 കോടി രൂപയും രണ്ടുമുതൽ അഞ്ചുവർഷം വരെയുള്ള കുടിശിക 149.43 കോടി രൂപയുമാണ്.
കെഎസ്ഇബിക്ക് കൂടുതൽ തുക കുടിശിക നൽകാനുള്ളവരുടെ വിവരങ്ങൾ
- സംസ്ഥാന സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ: 6.22 കോടി രൂപ
- സംസ്ഥാന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ (കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഒഴികെ): 8.87 കോടി രൂപ
- കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി: 28.25 കോടി രൂപ
- പൊതു സ്ഥാപനങ്ങൾ: 3.34 കോടി രൂപ
- തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ: 1.52 കോടി രൂപ
- കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ: 2.32 കോടി രൂപ
- കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ: 36.47 കോടി രൂപ
- സിലിക്കൽ മെറ്റലർജിക് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്: 67.51 കോടി രൂപ
- ബിനാനി സിങ്ക് ലിമിറ്റഡ്: 44.50 കോടി രൂപ
- ഹൈടെക് ഇലക്ട്രിക് ആൻ്റ് ഹൈഡ്രോ പവർ ലിമിറ്റഡ്: 37.30 കോടി രൂപ
- ട്രാവൻകൂർ റയോൺസ് ലിമിറ്റഡ്: 27.97 കോടി രൂപ
- ബന്നാരിയമ്മൻ സ്റ്റീൽസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്: 23.20 കോടി രൂപ
- എസ്വിഎ സ്റ്റീൽ റീറോളിംഗ് മിൽസ് ലിമിറ്റഡ്: 16.89 കോടി രൂപ
- ശ്രീലക്ഷ്മി ഇലക്ട്രോ സ്മെൽറ്റേഴ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്: 15.44 കോടി രൂപ
- എക്സൽ ഗ്ലാസ് ഫാക്ടറി: 15.36 കോടി രൂപ
- സുവീറ അലോയ്സ്: 15.20 കോടി രൂപ
- എപി സ്റ്റീൽ റീറോളിംഗ് മിൽസ്: 15.15 കോടി രൂപ
ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വൻ ഇളവുകളോടെ ദീർഘകാല കുടിശിക തീർക്കാനും കെഎസ്ഇബി അവസരമൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒറ്റത്തവണ തീർപ്പാക്കൽ പദ്ധതിയിലൂടെ രണ്ടുവർഷത്തിനുമേൽ പഴക്കമുള്ള കുടിശികകൾ അനായാസം അടക്കാം.
പത്തു വർഷത്തിനുമേൽ പഴക്കമുള്ള കുടിശിക തുകയുടെ 18 ശതമാനം നിരക്കിൽ വരുന്ന പലിശ എട്ടുശതമാനമായി കുറയും. അഞ്ചുമുതൽ 10 വർഷം വരെയുള്ള കുടിശിക തുകയ്ക്ക് 18 ശതമാനത്തിനു പകരം ഏഴുശതമാനം പലിശ നൽകിയാൽ മതിയാകും. രണ്ടുമുതൽ അഞ്ചുവർഷം വരെയുള്ള കുടിശിക തുകയ്ക്ക് 18 ശതമാനത്തിനു പകരം ആറുശതമാനം മാത്രമായിരിക്കും പലിശ. പലിശ തുക ആറുമാസത്തെ തുല്യഗഡുക്കളായി അടയ്ക്കാനും അവസരമുണ്ട്.
Also Read: ഒറ്റക്കൊമ്പനേക്കാള് അപകടകാരിയോ കൊമ്പില്ലാത്ത മോഴയാന ? അക്രമണകാരികളായ 'മഖ്ന'കളെക്കുറിച്ച് അറിയാം