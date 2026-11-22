കെഎസ്ഇബി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ അന്വേഷണ വിധേയമായിട്ട്; പത്മജയുടെ കാര്യത്തിൽ ആലോചിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് സണ്ണി ജോസഫ്
മുഖ്യമന്ത്രി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മുതിർന്ന നേതാക്കളുമായി കൂടിയാലോചിക്കണമെന്നാണ് തൻ്റെ അഭിപ്രായമെന്നും നിലവിൽ അത്തരം ആലോചനകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും സണ്ണി ജോസഫ്
Published : November 22, 2026 at 11:08 AM IST
കണ്ണൂര്: കണ്ണൂരിൽ താൻ പങ്കെടുത്ത പരിപാടിക്കിടെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങിയ സംഭവത്തിൽ കെഎസ്ഇബി ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം അന്വേഷണ വിധേയമായിട്ടാണെന്ന് വൈദ്യുതി മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ്. സംഭവത്തിൽ ടി. ഒ. മോഹനൻ എംഎൽഎ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി സ്വീകരിച്ചതെന്നും, വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ തുടർനടപടികൾ ഉണ്ടാകൂ എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായി പരിശോധിക്കുമെന്നും സസ്പെൻഷൻ എന്നെന്നേക്കുമുള്ള ശിക്ഷയല്ലെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വൈദ്യുതി മന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി ഉടൻ ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകുമെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് അറിയിച്ചു.
ഡൽഹി സന്ദർശന വേളയിൽ കോൺഗ്രസ് കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തെ കാണുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കേരളത്തിലെ സംഘടനാപരമായ വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെടണമോ എന്ന കാര്യം എഐസിസിക്ക് തീരുമാനിക്കാം. മുഖ്യമന്ത്രി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മുതിർന്ന നേതാക്കളുമായി കൂടിയാലോചിക്കണമെന്നാണ് തൻ്റെ അഭിപ്രായമെന്നും നിലവിൽ അത്തരം ആലോചനകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ബിജെപി വിട്ട പത്മജ വേണുഗോപാലിനെ കോൺഗ്രസിലേക്ക് തിരിച്ചെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾക്കും സണ്ണി ജോസഫ് മറുപടി നൽകി. മുൻ നിലപാടുകളിൽ പത്മജ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിതാവ് കെ. കരുണാകരൻ്റെ അടുത്ത ഓർമദിനത്തിൽ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പങ്കെടുക്കണമെന്ന ആഗ്രഹവും അവർ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. പത്മജയുടെ കാര്യത്തിൽ പാർട്ടിയിൽ വിശദമായി ആലോചിച്ച ശേഷം ഉചിതമായ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് പറഞ്ഞു.
കണ്ണൂരിൽ വൈദ്യുതി മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ് പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടിക്കിടെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങിയ സംഭവത്തിലാണ് കെഎസ്ഇബി സബ് എഞ്ചിനീയർ സതീഷ് ബാബു പി വിയെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. ഇന്നലെ രാവിലെയാണ് മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ് പങ്കെടുത്ത കേരള സഹകരണ റിസ്ക് ഫണ്ട് ധന സഹായ വിതരണ പരിപാടിക്കിടെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങിയത്. അറ്റകുറ്റപണിക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു ലൈൻ ഓഫാക്കിയിരുന്നത്. പിന്നീട് ജനറേറ്റർ എത്തിച്ച ശേഷം പരിപാടി തുടരുകയായിരുന്നു. അറിയിപ്പില്ലാതെ വൈദ്യുതി കട്ട് ചെയ്തതിൽ ഗൂഢാലോചന സംശയിക്കുന്നതായി ആരോപിച്ച് ടി ഒ മോഹനൻ എംഎൽഎ കെഎസ്ഇബി ചെയർമാൻ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ പലയിടത്തും സർക്കാർ പരിപാടികൾ അലങ്കോലമാക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്നും ടി ഒ മോഹനൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. തുടര്ന്നാണ് പി.വി. സതീഷ് ബാബുവിനെ മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തത്.
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