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രാത്രികാല വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം: കൂട്ടമായെത്തിയ നാട്ടുകാർ കെഎസ്‌ഇബി ജീവനക്കാരനെ മർദ്ദിച്ചു, സിസിടിവി

പുന്ന സ്വദേശി ഉമൈറിനാണ് മർദനമേറ്റത്. ആക്രമണത്തിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്.

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KSEB employee assaulted in thrissur (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 2, 2026 at 4:33 PM IST

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തൃശൂർ: സംസ്ഥാനത്തെ പവർക്കട്ടിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കൂട്ടമായെത്തിയ നാട്ടുകാർ കെഎസ്‌ഇബി ജീവനക്കാരനെ മർദ്ദിച്ചു. ചാവക്കാട് മണത്തല കെഎസ്‌ഇബി ഓഫിസിലെ റിസ്‌പഷനിലുണ്ടായിരുന്ന ജീവനക്കാരനായ പുന്ന സ്വദേശി ഉമൈറിനാണ് മർദനമേറ്റത്. ഇന്നലെ (ഒക്‌ടോബർ 1) രാത്രിയായിരുന്നു സംഭവം. ആക്രമണത്തിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്.

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കെഎസ്‌ഇബി ജീവനക്കാരനെ മർദ്ദിക്കുന്ന ദൃശ്യം (ETV Bharat)

ഇന്നലെ രാത്രി ചാവക്കാട് മേഖലയിൽ വൈദ്യുതി തടസം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതെ തുടർന്ന് പ്രദേശത്തെ ആളുകൾ ചേർന്ന് മണത്തല കെഎസ്‌ഇബി ഓഫിസിലേക്ക് എത്തുകയും ജീവനക്കാരനെ മർദ്ദിക്കുകയുമായിരുന്നു. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് കെഎസ്‌ഇബി ജീവനക്കാർ ചാവക്കാട് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി വീണ്ടും രൂക്ഷമായി തുടരുകയാണ്. പലയിടത്തും സമാന കേസുകള്‍ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്ന് ലഭിക്കേണ്ട 200 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കുമെന്നും പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ 200 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് ഇന്നലെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളായി സംസ്ഥാനം ഇരുട്ടിലാണ്.

പീക് അവറിൽ 800 മെഗാവാട്ടിൻ്റെ കുറവാണുള്ളതെന്നാണ് അധികൃതർ നൽകുന്ന വിവരം. രാത്രി ഒമ്പത് മണിക്ക് ശേഷവും ആവശ്യത്തിന് വൈദ്യുതി ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടായി. പകരം കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വൈദ്യുതി ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇനിയും സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം തുടർന്നേക്കും.

വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയും വിമർശനങ്ങളും

സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാരിനെതിരെ വിമർശിച്ചും പരിഹസിച്ചും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി നേതാക്കളും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി തരണം ചെയ്യുന്നതിൽ സർക്കാർ വൻ പരാജയമെന്ന് വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മുൻമന്ത്രി കെ കൃഷ്‌ണന്‍ കുട്ടി പ്രതികരിച്ചു. 2023ലും അണക്കെട്ടുകളിൽ വെള്ളം കുറവായിരുന്നു. 6080 മെഗാവാട്ട് വരെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗം കൂട്ടിയിട്ടും എൽഡിഎഫ്‌ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി കൃത്രിമമായി ക്ഷണിച്ച് വരുത്തിയതാണെന്നും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് സർക്കാർ ഒളിച്ചോടരുതെന്നും വിഎൻ വാസവൻ പ്രതികരിച്ചു. അത്യന്തം വിഷമകരമായ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഭരണകൂടം തങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാതെ സമയബന്ധിതമായി അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് പ്രശ്‌നത്തിന് പരിഹാരം കാണണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

സര്‍ക്കാരിൻ്റെ പിടിപ്പുകേടുമൂലം സംഭവിച്ചതാണെന്നും ഇതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നുമായിരുന്നു എം വി ഗോവിന്ദൻ്റെ പ്രതികരണം. അതേസമയം, വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയിൽ യുഡിഎഫ്‌ സർക്കാരിനെ കുറ്റപ്പെടുത്താനില്ലെന്നും കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിനും ഇതിൽ പങ്കുണ്ടെന്നുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടി.

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TAGGED:

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