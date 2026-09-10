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വൈദ്യൂതി നിയന്ത്രണം മുൻകൂട്ടി അറിയാം; നാളെമുതൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലും സംവിധാനം നിലവിൽ വരും

കെഎസ്ഇബിയുടെ 'വിത്ത് യൂ' ആപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ കൺസ്യൂമർ നമ്പറിലെ രജിസ്ട്രേഡ് ഫോൺ നമ്പറിലേക്ക് വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകുന്ന സമയം സന്ദേശമായി വരും

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കെഎസ്ഇബി (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 10, 2026 at 7:00 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തി കെഎസ്ഇബി. വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഏതുസമയത്തെന്ന് സന്ദേശത്തിലൂടെ അറിയാൻ കഴിയും. കെഎസ്ഇബിയുടെ 'വിത്ത് യൂ' ആപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ കൺസ്യൂമർ നമ്പറിലെ രജിസ്‌റ്റേഡ് ഫോൺ നമ്പറിലേക്ക് വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകുന്ന സമയം സന്ദേശമായി വരും.

കെഎസ്ഇബിയുടെ ആഭ്യന്തര സോഫ്റ്റ് വെയറിലൂടെ എസ്എംഎസ് സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയതായി കെഎസ്ഇബി ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. ആദ്യഘട്ട പരീക്ഷണം ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്താണ് നടത്തുന്നത്. നാളെയും മറ്റന്നാളുമായി സംസ്ഥാനത്തുള്ള എല്ലാ ജില്ലകളിലും വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണത്തിൻ്റെ സമയം മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചുള്ള സന്ദേശം ലഭിക്കും.

സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം കുത്തനെ ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്നും ഭാഗിക വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്. വൈകുന്നേരം 6.30 മുതൽ രാത്രി 12.45 വരെ പീക്ക് സമയങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഭാഗികമായി വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താനാണ് സാധ്യതയെന്ന് കെഎസ്ഇബി അറിയിച്ചു. എൽനിനോ പ്രതിഭാസത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ മഴക്കുറവും അന്തരീക്ഷ താപനില താരതമ്യേന ഉയർന്ന നിലയിൽ തുടരുന്നതും മൂലം സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം മുൻകാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഗണ്യമായി വർധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതോടൊപ്പം രാജ്യത്താകമാനം വൈദ്യുതി ആവശ്യകത വർധിച്ചതിനാൽ പവർ എക്‌സ്‌ചേഞ്ചിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ ലഭ്യതയിലും കാര്യമായ കുറവ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ദേശീയ തലത്തിൽ ഗ്രിഡ് കൺട്രോളർ ഓഫ് ഇന്ത്യ അറിയച്ചതുപ്രകാരമുള്ള 12000 മെഗാവാട്ടിന്റെ കുറവ് പൂർണമായും പരിഹരിക്കാത്ത സാഹചര്യവും നിലനിൽക്കുന്നു.

സെൻട്രൽ ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതി ലഭ്യതയിൽ അപ്രതീക്ഷിത കുറവും അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പീക്ക് സമയങ്ങളിലെ വൈദ്യുതി ആവശ്യകത മുൻകാലങ്ങളിലെ സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലെ ആവശ്യകതയിൽ രാജ്യത്താകമാനം ക്രമാതീതമായി വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആനുപാതികമായി സംസ്ഥാനത്തും പീക്ക് സമയങ്ങളിലെ ഉപഭോഗം 800 മെഗാവാട്ട് മുതൽ 900 മെഗാവാട്ട് വരെ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ സംസ്ഥാനത്ത് മഴ മാറിനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഉയർന്ന വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം മൂലം മുൻ ദിവസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഏകദേശം 800 മുതൽ 900 മെഗാവാട്ടിന്റെ ലഭ്യതക്കുറവ് അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പവർ എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് വഴി ആവശ്യമായ അളവിൽ വൈദ്യുതി ലഭ്യമാകാത്ത സാഹചര്യവും, ഗ്രിഡ് ഫ്രീക്വൻസി കുറയുന്ന സാഹചര്യവും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.

ഈ മാസം അവസാനം വരെ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം തുടരാനാണ് സാധ്യത. പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ സാധ്യമായതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫിൻ്റെ വാദം. ഈ രീതിയിൽ പ്രതിസന്ധി ഇരട്ടിയാക്കിയത് കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ നടപടികളാണെന്നാണ് യുഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ അഭിപ്രായം. സർക്കാരിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി മുൻ വൈദ്യുത മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയും രംഗത്തുവന്നിരുന്നു. ദേശീയ ഗ്രീഡിൽ ഉണ്ടായ 12,000 മെഗാവാട്ടിൻ്റെ കുറവ് ഇതുവരെ പരിഹരിക്കാനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

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