"പവര് കട്ടല്ല", "പവര് ഇൻ", ഇരുളടഞ്ഞ 72കാരിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വെളിച്ചമായി കെ.എസ്.ഇ.ബി
കെ.എസ്.ഇ.ബി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പരാതികൾ മാത്രം പറയുന്ന പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ, കാരുണ്യത്തിൻ്റെ മാതൃക തീര്ത്തിരിക്കുകയാണ് പെരുവാ സെക്ഷൻ ഓഫീസിലെ ജീവനക്കാര്...
Published : September 19, 2026 at 10:40 AM IST
കോട്ടയം: കേരളത്തില് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതല് പഴികേട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സര്ക്കാര് വിഭാഗം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാല് ഒറ്റ ഉത്തരമേ ഉണ്ടാകൂ, അത് കെഎസ്ഇബി. കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, പവര് കട്ട്. എന്നാല്, ഒരു പാവപ്പെട്ട വൃദ്ധയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഇരുട്ടകറ്റി വെളിച്ചം പകരാൻ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം കൈയിൽ നിന്ന് പണം മുടക്കി കെഎസ്ഇബിയിലെ ഒരു കൂട്ടം ജീവനക്കാർ സമൂഹത്തിന് മാതൃകയാകുകയാണ്. കോട്ടയം ജില്ലയിലെ മുളക്കുളം പഞ്ചായത്തിലെ പെരുവാ സെക്ഷൻ ഓഫീസിലെ ജീവനക്കാരാണ് ഈ കാരുണ്യപ്രവർത്തിക്ക് പിന്നിൽ.
വാർഡ് 9-ൽ താമസിക്കുന്ന 72 വയസ്സുകാരിയായ അമ്മിണിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്കാണ് ഇവർ വെളിച്ചം എത്തിച്ചത്. കേൾവി-സംസാര വൈകല്യങ്ങളുള്ള അമ്മിണി അമ്മ ആരുമില്ലാതെ തികച്ചും ഒറ്റപ്പെട്ട ജീവിതമാണ് നയിച്ചിരുന്നത്. ഒരു വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ പോലുമില്ലാതെ വർഷങ്ങളായി ഇരുട്ടിലായിരുന്നു ഈ അമ്മയുടെ നിരാലംബമായ ജീവിതം.
സ്വന്തം ചെലവിൽ വയറിംഗും കണക്ഷനും
അമ്മിണി അമ്മയുടെ ദയനീയാവസ്ഥ തിരിച്ചറിഞ്ഞ കെഎസ്ഇബി പെരുവാ സെക്ഷനിലെ ജീവനക്കാർ വെറുതെ ഇരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. ഓഫീസിലെ അസിസ്റ്റൻ്റ് എഞ്ചിനീയർ സ്മിത കെ. വി. യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജീവനക്കാർ ഒത്തുചേർന്ന് ഈ വീട് സൗജന്യമായി വയറിംഗ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. വയറിംഗിന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനുള്ള തുക ജീവനക്കാർ സ്വന്തം പോക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത്.
അമ്മയുടെ ഒറ്റമുറി വീടിൻ്റെ വയറിംഗ് പൂർത്തിയാക്കി, ലൈറ്റുകളും ഫാനും അവർ സ്ഥാപിച്ചു നൽകി. വീടിന് മുന്നിൽ പുതിയൊരു ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് സ്ഥാപിച്ച് വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ നൽകാനുള്ള പ്രവൃത്തികളും ഇവർ തന്നെയാണ് നേരിട്ട് നടത്തിയത്. തുടർന്ന് അസിസ്റ്റൻ്റ് എഞ്ചിനീയർ സ്മിത കെ. വി. വീട്ടിലെ മെയിൻ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തതോടെ ആ അമ്മയുടെ മുഖത്തും ജീവിതത്തിലും ഒരുപോലെ വെളിച്ചം തെളിഞ്ഞു.
"പഞ്ചായത്ത് മെമ്പര്മാരുടെ യോഗത്തിനിടെ വാര്ഡ് 9-ലെ മെമ്പറാണ് ഇക്കാര്യം ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയില്പെടുത്തിയത്. 20 ദിവസം മുമ്പാണ് ഇങ്ങനെയൊരു പരാതി ലഭിച്ചത്. തുടര്ന്ന് പെരുവ സെക്ഷനിലെ ജീവനക്കാര് ഒന്നിച്ച് പ്രവര്ത്തിച്ചാണ് അവര്ക്ക് വൈദ്യുതി എത്തിച്ചത്. ഏകദേശം മുപ്പതോളം ജീവനക്കാര് ഇതിനുപിന്നില് പ്രവര്ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അസിസ്റ്റൻ്റ് എഞ്ചിനീയർ സ്മിത കെ. വി. നേതൃത്വത്തില് സൗജന്യമായാണ് ഞങ്ങള് വൈദ്യുതി എത്തിച്ചുനല്കിയത്" -പെരുവാ സെക്ഷൻ ഓഫീസിലെ കെഎസ്ഇബി ജീവനക്കാരൻ എബ്രഹാം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു.
"ഔദ്യോഗിക ചുമതലകൾക്കപ്പുറം സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുടെയും നന്മയുടെയും മനോഹരമായ ഒരു മാതൃകയാണ് പെരുവാ സെക്ഷനിലെ ജീവനക്കാർ കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കുന്നത്. കേൾവി-സംസാര വൈകല്യങ്ങളുള്ള, ആരുമില്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിയുന്ന അമ്മിണി അമ്മയുടെ ദയനീയാവസ്ഥ ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടപ്പോൾ വെറുതെയിരിക്കാൻ തോന്നിയില്ല. ഒരു കണക്ഷനു വേണ്ടി ഓഫീസുകൾ കയറിയിറങ്ങാനോ, വയറിംഗിനുള്ള സാമ്പത്തിക ബാധ്യത താങ്ങാനോ ആ പാവം അമ്മയ്ക്ക് കഴിയില്ലായിരുന്നു.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ജീവനക്കാർ ഒത്തൊരുമിച്ച് ഇതിനാവശ്യമായ തുക സ്വന്തം കൈയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. അമ്മയുടെ മുഖത്ത് കണ്ട ആ സന്തോഷമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരം. കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഇതേപോലെ ഒരു പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിന് വെളിച്ചമെത്തിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മികച്ച സേവനം നൽകുന്നതോടൊപ്പം ഇത്തരം ജനകീയ ഇടപെടലുകൾ നടത്താൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറെ അഭിമാനമുണ്ട്." കെഎസ്ഇബി ജീവനക്കാര് പ്രതികരിച്ചു.
തുടരുന്ന നന്മയുടെ പെരുവാ മാതൃക
പെരുവാ സെക്ഷനിലെ ജീവനക്കാർ ഇത്തരം ഒരു നന്മ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ആദ്യത്തെ തവണയല്ല. കഴിഞ്ഞ വർഷവും സാമ്പത്തികമായി ഏറെ പിന്നാക്കം നിന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഒറ്റമുറി വീട് ഇതേ രീതിയിൽ സ്വന്തം ചെലവിൽ വയറിംഗ് ചെയ്ത് ഇവർ വൈദ്യുതി എത്തിച്ചിരുന്നു. തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക ജോലികൾക്കപ്പുറം സമൂഹത്തോട് കാണിക്കുന്ന ഈ പ്രതിബദ്ധതയാണ് ഇവരെ വേറിട്ടു നിർത്തുന്നത്.
കെഎസ്ഇബി തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെ ഈ വിവരം പങ്കുവെച്ചതോടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ജീവനക്കാരെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങളാണ് വരുന്നത്. കെ.എസ്.ഇ.ബി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പരാതികൾ മാത്രം പറയുന്ന പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ, കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ഈ 'ഷോക്ക്' വലിയൊരു ഹൃദയസ്പർശിയായ അനുഭവമായി മാറുകയാണ്.
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