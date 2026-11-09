നിലവിൽ വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയില്ലെന്ന് കെഎസ്ഇബി; ക്ഷാമമുണ്ടെന്ന മുൻ ചെയർമാൻ്റെ അഭിപ്രായം പരിശോധിക്കാൻ സർക്കാർ
സുതാര്യമായ ടെൻഡർ നടപടികളോ സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി റഗുലേറ്ററി കമ്മിഷൻ്റെ മുൻകൂർ അനുമതികളോ ഇല്ലാതെ ജിഎൻഎ വഴി 500 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചത് നേരത്തെ വിവാദമായിരുന്നു.
Published : November 9, 2026 at 3:15 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിൽ വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയില്ലെന്ന് കെഎസ്ഇബി ചെയർമാൻ എൻ പ്രശാന്ത്. രൂക്ഷമായ ക്ഷാമമില്ലാത്തതിനാൽ വൈദ്യുതി വാങ്ങേണ്ട ഹ്രസ്വകാല കരാറിലേക്ക് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ നീങ്ങേണ്ടതില്ലെന്ന് എൻ പ്രശാന്ത് മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശനെ അറിയിച്ചു. അടുത്ത രണ്ടുമാസത്തേയ്ക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയില്ലെന്ന് എൻ പ്രശാന്ത് സർക്കാരിനെ ധരിപ്പിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ, വൈദ്യുതി ക്ഷാമമുണ്ടെന്ന കെഎസ്ഇബി മുൻ ചെയർമാൻ രാജമാണിക്യത്തിൻ്റെ കത്തിനെക്കുറിച്ച് പരിശോധിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു.
തത്കാലം പുതിയ ജിഎൻഎ (ഗ്രീൻ എനർജി ഓപ്പൺ ആക്സസ്) ഹ്രസ്വകാല വൈദ്യുതി കരാർ ഉണ്ടാകില്ല. സുതാര്യമായ ടെൻഡർ നടപടികളോ സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി റഗുലേറ്ററി കമ്മിഷൻ്റെ മുൻകൂർ അനുമതികളോ ഇല്ലാതെ ജിഎൻഎ വഴി 500 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചത് നേരത്തെ വിവാദമായിരുന്നു. കെഎസ്ഇബി മുൻ ചെയർമാൻ രാജമാണിക്യം സർക്കാരിന് നൽകിയ കത്തിൽ വൈദ്യുതി ക്ഷാമമുണ്ടെന്നാണ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നത്.
ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി വാങ്ങേണ്ട കരാറിലേക്ക് അടിയന്തരമായി നീങ്ങണമെന്നും കത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ നിന്ന് യൂണിറ്റിന് ഉയർന്ന നിരക്കിൽ ഏകദേശം 12.50 രൂപയ്ക്ക് വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ, ജിഎൻഎ പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ യൂണിറ്റിന് 8.645 രൂപയുടെ വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ് ലാഭകരമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഇതിലൂടെ സംസ്ഥാനത്തിന് 2,200 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ അധിക ബാധ്യത ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് സർക്കാരിൻ്റെ വാദം.
പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ആരോപണവും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാദവും
സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിൽ കടുത്ത വൈദ്യുതി ക്ഷാമമില്ലെന്നും ജിഎൻഎ എന്ന സ്വകാര്യ ഇടനില കമ്പനിയെ സഹായിക്കാനായി കൃത്രിമമായ ക്ഷാമം സൃഷ്ടിക്കുകയാണെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ ആരോപിച്ചിരുന്നു. വൈദ്യുതിയുടെ ലഭ്യത മെച്ചപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമാണ് പൊതുവെയുള്ളത്. എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത് വൈദ്യുതി രംഗത്ത് വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണെന്നാണ്. സ്വകാര്യ കുത്തകകളുടെ താത്പ്പര്യത്തിന് അനുസരിച്ചുള്ള പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കലാണോയെന്ന് പരിശോധിക്കണം. വൈദ്യുതിയുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്തം കെഎസ്ഇബിക്കാണ്. അവർ എടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തിൽ പാളിച്ച വന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഇടപെടാം. എന്നാൽ ഇവിടെ അങ്ങനെയൊന്ന് സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പിണറായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.
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ജിഎൻഎ വൈദ്യുതി ഉത്പ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കമ്പനി അല്ല. ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം മാത്രമാണ്. ടെൻഡർ ഇല്ലാതെ വൈദ്യുതി വാങ്ങാനുള്ള സമ്മർദം എങ്ങനെയുണ്ടായി. കരാറിനെതിരെ കെഎസ്ഇബി തന്നെ കത്ത് നൽകിയിരുന്നു. ടെൻഡർ ഇല്ലാതെ വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നതിലെ ശരികേട് മുൻ ചെയർമാൻ രാജമാണിക്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി. സർക്കാർ തീരുമാനത്തിന് വഴങ്ങാത്തത് കൊണ്ടാണ് രാജമാണിക്യത്തെ മാറ്റിയത്. കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ രേഖകളും പുറത്തുവിടണമെന്നും പിണറായി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
ഹിമാചലിൽനിന്ന് 14.50 രൂപ നിരക്കിൽ ഉയർന്നവിലയ്ക്ക് വൈദ്യുതി വാങ്ങിയാൽ 2,232 കോടി രൂപയുടെ അധികബാധ്യതയുണ്ടാകുമെന്നാണ് (യൂണിറ്റിന് 8.50 രൂപ അധികം) മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. ജിഎൻഎയിൽനിന്നാകുമ്പോൾ യൂണിറ്റിന് 2.60 രൂപ മാത്രമാണ് അധികബാധ്യത. വൈദ്യുതിമന്ത്രിയുമായി ചർച്ചചെയ്താണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ വൈദ്യുതി വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ജിഎൻഎയുമായുള്ള കരാറിൽ നഷ്ടമുണ്ടാകുമെന്ന് വകുപ്പ് മന്ത്രിയോ കെഎസ്ഇബിയോ അറിയിച്ചിരുന്നില്ല. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഇതേ സ്വകാര്യകമ്പനിയിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നു.
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