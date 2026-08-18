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ജല സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് ഗവേഷണം; എം ജി രാജമാണിക്യം ഐഎഎസിന് ഡോക്‌ടറേറ്റ്

പെർക്ലോറേറ്റ് മലിനീകരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണം, കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് ലിമിറ്റഡ് ചെയർമാൻ എം.ജി. രാജമാണിക്യത്തിന് കുസാറ്റിൽ നിന്ന് ഡോക്‌ടറേറ്റ് .

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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 18, 2026 at 4:29 PM IST

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എറണാകുളം: കുടിവെള്ള സുരക്ഷയ്‌ക്ക് ഭീഷണിയായ പെർക്ലോറേറ്റ് മലിനീകരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണം. കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് ലിമിറ്റഡ് ചെയർമാനും മാനേജിങ് ഡയറക്‌ടറുമായ എം.ജി. രാജമാണിക്യത്തിന് ഐഎഎസിന് കൊച്ചി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ഡോക്‌ടറേറേറ്റ് ലഭിച്ചു.

കുസാറ്റ് സ്‌കൂൾ ഓഫ് മറൈൻ സയൻസസിലെ കെമിക്കൽ ഓഷ്യാനോഗ്രാഫി വകുപ്പിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ബിരുദദാന ചടങ്ങിൽ വച്ച് ബിരുദം അദ്ദേഹത്തിന് ഔദ്യോഗികമായി സമ്മാനിച്ചു. ചടങ്ങിൽ മറ്റ് ഫിലോസഫി ഗവേഷകർക്കും എംഎസ് സി വിദ്യാർഥികൾക്കും ബിരുദങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്‌തു. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെയും ആരോഗ്യത്തെയും നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഭൂഗർഭജല സുരക്ഷയും അതിൻ്റെ നിലവിലെ സങ്കീർണമായ സ്ഥിതിയും സമഗ്രമായി വിലയിരുത്തുന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗവേഷണ പ്രബന്ധം.

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എറണാകുളം ജില്ലയെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ ഈ പഠനത്തിൽ, പ്രദേശത്തെ മഴയും ഭൂഗർഭജല വിതാനവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, ജലത്തിൻ്റെ രാസഘടന, ഭൗമവിവര വ്യവസ്ഥ ആധാരമാക്കിയുള്ള വിശകലനം എന്നിവ വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവയുടെ അടിത്തറയിലാണ് ജില്ലയിലെ ജലത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരവും പൊതുജന ഉപയോഗയോഗ്യതയും അദ്ദേഹം കൃത്യമായി വിലയിരുത്തിയത്. പ്രത്യേകിച്ച്, ആലുവയ്ക്ക് സമീപമുള്ള കീഴ്‌മാട് മേഖലയിൽ കണ്ടെത്തിയ പെർക്ലോറേറ്റ് മലിനീകരണത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഉയർന്നുവരുന്ന പുതിയ രാസ-മലിനീകരണ ഘടകങ്ങളെ അതീവ ജാഗ്രതയോടെയും കൃത്യതയോടെയും നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ അടിയന്തരാവശ്യം ഈ പഠനം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

ശാസ്ത്രീയ വിവരശേഖരണം, സുതാര്യമായ ഡാറ്റാ വിതരണ സംവിധാനങ്ങൾ, വിവിധ സർക്കാർ ഏജൻസികളുടെ പരസ്‌പര ഏകോപനം, പൊതുജനപങ്കാളിത്തം എന്നിവ ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് സുസ്ഥിരവും പൂർണ സുരക്ഷിതവുമായ ജലഭരണ സംവിധാനം ഉറപ്പാക്കാനുള്ള നിർണായകവും പ്രായോഗികവുമായ നിർദേശങ്ങളും ഈ ഗവേഷണം മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നുണ്ട്. ഉന്നതതലത്തിലുള്ള ഒരു ഐ.എ.എസ്. ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ നീണ്ട ഭരണപരിചയവും കൃത്യമായ ശാസ്ത്രീയ നിരീക്ഷണപാടവവും ഒന്നിച്ച് ചേരുന്ന ഈ ഗവേഷണ പ്രബന്ധം വരുംദിവസങ്ങളിൽ കേരളത്തിലെ കുടിവെള്ള സുരക്ഷാ മേഖലയ്ക്കും പരിസ്ഥിതി നയരൂപീകരണങ്ങൾക്കും സുപ്രധാനമായ വഴികാട്ടിയായി മാറും.

സ്‌കൂൾ ഓഫ് മറൈൻ സയൻസസ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ നടന്ന ചടങ്ങിൽ സെൻട്രൽ മറൈൻ ഫിഷറീസ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (CMFRI) ഡയറക്ടർ ഡോ. ഗ്രിൻസൺ ജോർജ് മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്ത് ബിരുദങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു. കുസാറ്റ് രജിസ്ട്രാർ പ്രൊഫ. ഡോ. എ. യു. അരുൺ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. കെമിക്കൽ ഓഷ്യാനോഗ്രാഫി വകുപ്പ് മേധാവി ഡോ. ഹബീബ് റഹ്മാൻ കെ., മുൻ പ്രൊഫസർ പ്രൊഫ. ഡോ. ജേക്കബ് ചാക്കോ, ഷിറിൻ ഷബാന എം. കെ., ഡോ. രമ്യ ടി. എം. എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു.

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