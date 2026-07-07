കശുവണ്ടി അഴിമതിക്കേസ്: ഹൈക്കോടതിക്കെതിരായ പരാമർശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി സർക്കാർ പുതിയ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഉത്തരവിറക്കി
ഹൈക്കോടതി സർക്കാരിന്റെ അധികാരപരിധിയിൽ കടന്നുകയറിയെന്നും വിചാരണ കോടതിയുടെ സ്വഭാവത്തോടെ പെരുമാറിയെന്നുമുള്ള മുൻ ഉത്തരവിലെ വിവാദ ഭാഗങ്ങളാണ് വ്യവസായ വകുപ്പ് ഒഴിവാക്കിയത്.
Published : July 7, 2026 at 8:29 PM IST
എറണാകുളം: സംസ്ഥാന കശുവണ്ടി വികസന കോർപറേഷനിലെ (കെ.എസ്.സി.ഡി.സി) കോടികളുടെ അഴിമതിക്കേസിൽ പ്രതികളെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഹൈക്കോടതിക്കെതിരായ പരാമർശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി സംസ്ഥാന സർക്കാർ പുതിയ അനുമതി ഉത്തരവിറക്കി. ഹൈക്കോടതി സർക്കാരിന്റെ അധികാരപരിധിയിൽ കടന്നുകയറിയെന്നും വിചാരണ കോടതിയുടെ സ്വഭാവത്തോടെ പെരുമാറിയെന്നുമുള്ള മുൻ ഉത്തരവിലെ വിവാദ ഭാഗങ്ങളാണ് വ്യവസായ വകുപ്പ് ഒഴിവാക്കിയത്. കൂടാതെ അനുമതി ഉത്തരവിനെതിരെ പ്രതികൾക്ക് അപ്പീൽ നൽകാമെന്ന മുൻ പരാമർശവും തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വ്യവസായ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന മുഹമ്മദ് ഹനീഷിനെതിരായ കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജിയിൽ വ്യവസായ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി പുതുക്കിയ ഉത്തരവ് സത്യവാങ്മൂലമായി ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു. അതേസമയം, പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി നിർദ്ദേശിച്ച ഹൈക്കോടതി നടപടിക്കെതിരെ സർക്കാർ അപ്പീൽ നൽകുമെന്നും പുതിയ ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
കേസിൽ മുൻ ചെയർമാനും ഐ.എൻ.ടി.യു.സി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റുമായ ആർ. ചന്ദ്രശേഖരൻ, മുൻ എം.ഡി കെ.എ. രതീഷ് എന്നിവരെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനാണ് നിലവിലെ യു.ഡി.എഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിലേറി ഒരു മാസത്തിനകം അനുമതി നൽകിയത്. വിചാരണയ്ക്കുള്ള അനുമതി ഉത്തരവ് രണ്ട് ദിവസത്തിനകം ഹാജരാക്കാൻ ജസ്റ്റിസ് എ. ബദറുദ്ദീന്റെ ബെഞ്ച് നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേസ് ബുധനാഴ്ച കോടതി വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.
കേസിൽ വിചാരണാനുമതി വൈകുന്നതിലും അഴിമതി നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് കാണിച്ച് മൂന്ന് തവണ സത്യവാങ്മൂലം നൽകിയതിലും മുൻ വ്യവസായ വകുപ്പ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് ഹനീഷിനെ വിളിച്ചുവരുത്തി ഹൈക്കോടതി രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചിരുന്നു. കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടി നേരിടുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം കോടതിയിൽ മാപ്പപേക്ഷ നൽകിയതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി നൽകാൻ സർക്കാർ തയ്യാറായത്. ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവുണ്ടായിട്ടും കഴിഞ്ഞ എൽ.ഡി.എഫ് സർക്കാർ മൂന്ന് തവണ സി.ബി.ഐയുടെ അപേക്ഷ തള്ളി വിചാരണാനുമതി നിഷേധിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ പരാതിക്കാരനായ പൊതുപ്രവർത്തകൻ കടകംപള്ളി മനോജ് നൽകിയ കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജിയാണ് കേസിൽ ഇപ്പോൾ നിർണായക വഴിത്തിരിവുണ്ടാക്കിയത്.
2006 മുതൽ 2015 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ വിദേശത്തുനിന്ന് തോട്ടണ്ടി ഇറക്കുമതി ചെയ്തതിലും സംസ്കരണത്തിനായി കശുവണ്ടിപ്പരിപ്പ് വാങ്ങിയതിലും കോർപറേഷനിൽ 500 കോടിയോളം രൂപയുടെ അഴിമതി നടന്നുവെന്നാണ് കേസിന് ആധാരം. വിദേശത്തുനിന്ന് ഗുണനിലവാരം കുറഞ്ഞ തോട്ടണ്ടി ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി കോർപറേഷന് ഭീമമായ നഷ്ടം വരുത്തുകയും, ടെൻഡർ നടപടികൾ അട്ടിമറിച്ച് ജെ.എം.ജെ ട്രേഡേഴ്സ് എന്ന ഒരൊറ്റ സ്ഥാപനത്തിന് മാത്രം വഴിവിട്ട് കരാർ നൽകുകയും ചെയ്തതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.
ആർ. ചന്ദ്രശേഖരൻ, കെ.എ. രതീഷ്, ജെ.എം.ജെ ട്രേഡേഴ്സ് ഉടമ ജെയ്മോൻ ജോസഫ് എന്നിവരാണ് കേസിലെ പ്രധാന പ്രതികൾ. ആദ്യം വിജിലൻസും പിന്നീട് 2015ൽ സി.ബി.ഐയും അന്വേഷിച്ച കേസിൽ 2020ൽ സി.ബി.ഐ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരം കുറ്റപത്രത്തിൽ തുടർനടപടികളുമായി മുന്നോട്ടുപോകാൻ സി.ബി.ഐക്ക് പുതിയ സർക്കാർ ഉത്തരവ് വഴിയൊരുക്കും. കോൺഗ്രസിന്റെ മുതിർന്ന നേതാവിനെതിരെ യു.ഡി.എഫ് സർക്കാർ തന്നെ പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി നൽകിയത് കേസിന് വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യമാണ് നൽകുന്നത്.