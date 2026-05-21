കോടതിയലക്ഷ്യ കേസിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന് സർക്കാർ അഭിഭാഷകനോ? ഹൈക്കോടതിയുടെ രൂക്ഷവിമർശനം
Published : May 21, 2026 at 12:57 PM IST
എറണാകുളം: കശുവണ്ടി വികസന കോർപറേഷൻ അഴിമതി കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജിയിൽ വ്യവസായ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എ.പി.എം മുഹമ്മദ് ഹനീഷിനെതിരെ ഹൈക്കോടതി. സിംഗിൾ ബെഞ്ച് കൈക്കൊണ്ട കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടികൾ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മുഹമ്മദ് ഹനീഷ് നൽകിയ അപ്പീൽ പരിഗണിക്കവെയാണ് കോടതിയുടെ വിമർശനം. കോടതിയലക്ഷ്യ കേസിൽ മുഹമ്മദ് ഹനീഷിനുവേണ്ടി സർക്കാർ അഭിഭാഷകൻ ഹാജരായതിനെ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു.
അപ്പീൽ നൽകേണ്ടത് വ്യക്തിയെന്ന നിലയിൽ
കോടതിയലക്ഷ്യം എന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ വ്യക്തിപരമായി എടുക്കുന്ന നടപടിയാണെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മുഹമ്മദ് ഹനീഷിനുവേണ്ടി സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ അഭിഭാഷകന് എങ്ങനെ ഹാജരാകാൻ കഴിയുമെന്ന് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ചോദിച്ചു. വ്യക്തിയെന്ന നിലയിലാണ് ഹനീഷ് കോടതിയെ സമീപിക്കേണ്ടതെന്നും, സർക്കാരിന് ഇതിൽ അപ്പീൽ നൽകാൻ നിയമപരമായി കഴിയില്ലെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരായ കോടതിയലക്ഷ്യ കേസിൽ സർക്കാർ അഭിഭാഷകൻ ഹാജരാകുന്നതിലെ നിയമവശങ്ങൾ പരിശോധിക്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചു.
അതേസമയം, ഹർജി വീണ്ടും പരിഗണിക്കുന്നത് കോടതി ഈ മാസം 26ലേക്ക് മാറ്റി. സിംഗിൾ ബെഞ്ചിന് മുന്നിലെ കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടികളിൽ നേരിട്ട് ഹാജരാകുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ, അവിടെ തന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അപേക്ഷ നൽകാനും കോടതി നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
എന്താണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം?
കശുവണ്ടി വികസന കോർപറേഷൻ അഴിമതി കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് വ്യവസായ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിക്ക് ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് വിമർശനം നേരിടേണ്ടി വന്നത്. കോർപറേഷൻ മുൻ മാനേജിങ് ഡയറക്ടറെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ അനുമതി തേടി സിബിഐ സർക്കാരിനെ സമീപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ അപേക്ഷ സർക്കാർ നിരസിക്കുകയായിരുന്നു. കൊല്ലം സ്വദേശി കടകമ്പള്ളി മനോജ് നൽകിയ ഹർജിയിലായിരുന്നു സർക്കാരിൻ്റെ ഈ നടപടി.
തുടർന്ന്, പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി നിഷേധിച്ച പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ നടപടി ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് റദ്ദാക്കി. അപേക്ഷ വീണ്ടും പരിശോധിച്ച് നിയമപരമായ തീരുമാനമെടുക്കാൻ നിർദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ, പിന്നീട് മുഹമ്മദ് ഹനീഷ് സിബിഐയുടെ ആവശ്യം വീണ്ടും തള്ളി. ഇതോടെയാണ് പരാതിക്കാരൻ വീണ്ടും കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജിയുമായി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ഈ ഹർജിയിലാണ് സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഇപ്പോൾ കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചത്.
ഹനീഷിൻ്റെ വാദം
സിംഗിൾ ബെഞ്ചിൻ്റെ ഈ നടപടികൾ ചോദ്യം ചെയ്താണ് മുഹമ്മദ് ഹനീഷ് അപ്പീൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി അപേക്ഷയിൽ നിയമപരമായ വശങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് പുതുതായി തീരുമാനമെടുക്കാൻ മാത്രമാണ് കോടതി നേരത്തെ നിർദേശിച്ചിരുന്നതെന്നാണ് ഹർജിയിലെ വാദം. അല്ലാതെ പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി നൽകണം എന്ന് നിർബന്ധമായി നിർദേശിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അതിനാൽ മുൻപ് നൽകിയ കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജിയിലെ തുടർനടപടികളും, സിംഗിൾ ബെഞ്ചിൻ്റെ നിലവിലെ ഉത്തരവും സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നാണ് അപ്പീലിലെ പ്രധാന ആവശ്യം.
സിബിഐ അന്വേഷിച്ച കേസ്
വിദേശത്തുനിന്ന് തോട്ടണ്ടി ഇറക്കുമതി ചെയ്തതിലൂടെ കോർപറേഷന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായതാണ് കേസ്. അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോർപറേഷനിലെ മുൻ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറെടുത്ത സിബിഐ സംഘത്തിന് മുന്നിൽ ഏറ്റവും വലിയ തടസമായത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാടാണ്. കേസെടുക്കാൻ പര്യാപ്തമായ തെളിവുകൾ ഇല്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി മുൻപ് സിബിഐ അപേക്ഷ തള്ളിയത്.
എന്നാൽ വിശദീകരണം തൃപ്തികരമല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് കൂടുതൽ പരിശോധനയ്ക്ക് നിർദേശിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ നിർദേശം കൃത്യമായി പാലിച്ചില്ല എന്ന കണ്ടെത്തലിലാണ് പുതിയ കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടികൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ ഉയർന്ന ഈ കേസിൽ സർക്കാർ അഭിഭാഷകൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹാജരായതാണ് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിനെ പ്രധാനമായും ചൊടിപ്പിച്ചത്.
