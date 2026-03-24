എതിരാളികൾ 'ഡീൽ മാസ്റ്റേഴ്സ്' ആണെന്ന് കെഎസ് ശബരീനാഥൻ: ലക്ഷ്യമിടുന്നത് നേമം തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ
വികസനത്തിനും മതനിരപേക്ഷതക്കും വേണ്ടിയുള്ള വോട്ടാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും നേമം തിരിച്ചു പിടിക്കുമെന്നും ശബരിനാഥൻ
Published : March 24, 2026 at 12:54 PM IST|
Updated : March 24, 2026 at 1:16 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം സിപിഎം- ബിജെപി ഡീൽ ഉണ്ടെങ്കിലും 'ഡീൽ മാസ്റ്റേഴ്സ്' മത്സരിക്കുന്നത് നേമം മണ്ഡലത്തിലാണെന്ന് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി കെ എസ് ശബരീനാഥൻ. പാർട്ടി ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഏത് ഉത്തരവാദിത്തവും നന്നായി നിർവഹിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് നേമത്ത് സ്ഥാനാർത്ഥിയായത്. വികസനത്തിനും മതനിരപേക്ഷതക്കും വേണ്ടിയുള്ള വോട്ടാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും നേമം തിരിച്ചു പിടിക്കുമെന്നും ശബരിനാഥൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭ കൗൺസിലറായിരിക്കെ നേമത്ത് മത്സരിക്കുന്നതിൽ അഭിമാനമുണ്ട്. കോൺഗ്രസിനുള്ള സ്വീകാര്യത യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയെന്ന നിലയിൽ തനിക്കും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. നഗരത്തിന്റെ വികസനവും ഗ്രാമത്തിന്റെ മനോഹാരിതയുമുള്ള മണ്ഡലമാണ് നേമം. നിരവധി അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ വികസനം നേമത്ത് കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട്. കുടിവെള്ള പ്രശ്നമാണ് മണ്ഡലത്തിൽ പ്രധാനമായും പരിഹരിക്കാനുള്ളത്. മതനിരപേക്ഷ കേരളത്തിന്റെ പരിച്ഛേദമാണ് നേമത്തുള്ളത്. അവിടെ ഒരു റിയൽ കേരള സ്റ്റോറി നടപ്പാക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്.
പിഎം ശ്രീ പദ്ധതി ഒപ്പിടുകയും തൊഴില് നിയമത്തിൽ ഒത്തുകളിക്കുകയും ചെയ്ത മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടിയാണ് ഇടതുമുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥി. അതിനെല്ലാം സഹായം ചെയ്തു നൽകിയ ബിജെപി സംസ്ഥാന അദ്ധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറാണ് എൻഡിഎ സ്ഥാനാർത്ഥി. സിപിഎം- ബിജെപി ഡീലിന്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് നേമത്തുള്ളത്. താൻ ദുർബലനായ സ്ഥാനാർത്ഥിയാണെന്ന വി ശിവൻകുട്ടിയുടെ പരാമർശം സ്നേഹത്തോടെ തള്ളിക്കളയുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ പണ്ടു മുതലേ അറിയാവുന്നതാണ്. ചില അപ്പൂപ്പൻമാർ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ അതിൽ യുക്തിയുണ്ടാവില്ല. ഒരു അപ്പൂപ്പനെപ്പോലെ കണ്ട് അതു വിടുകയാണെന്നും ശബരിനാഥൻ പറഞ്ഞു.
രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ 200 കോടി രൂപയുടെ ആസ്തി മറച്ചു വച്ചെന്ന ആരോപണവും കെഎസ് ശബരീനാഥൻ ഉന്നയിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്റെ നോട്ടീസിൽ ബിജെപിയുടെ സീൽ കണ്ടതിനെയും ശബരീനാഥൻ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. കമ്മീഷന്റെ സീൽ ബിജെപി ഓഫീസിലാണോ എന്ന് ചോദിച്ച അദ്ദേഹം ഇത് ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ബിജെപിയെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്ന് അഘോരികൾ എത്തിയതിനെ ശബരീനാഥൻ പരിഹസിച്ചു. സ്വാമിമാർ വന്നുപോകട്ടെ, താൻ വോട്ടർമാരെയാണ് കാണുന്നത് എന്നും ശബരിനാഥൻ പറഞ്ഞു.
നേമത്ത് 2016-ൽ മുതിർന്ന നേതാവ് ഒ. രാജഗോപാൽ വിജയിച്ചതോടെയാണ് ബിജെപിക്ക് കേരള നിയമസഭയിൽ ആദ്യമായി അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. എന്നാൽ 2021-ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 3,949 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വി ശിവൻകുട്ടി സീറ്റ് തിരിച്ചുപിടിച്ചു. ഇത്തവണയും ശിവൻകുട്ടിയെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കി സീറ്റ് നിലനിർത്താനാണ് ഇടതുമുന്നണി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനും മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിനെയാണ് സീറ്റ് തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ ബിജെപി രംഗത്തിറക്കിയിട്ടുള്ളത്.
അരുവിക്കര നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് 2015 ൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ചാണ് കെഎസ് ശബരിനാഥൻ എംഎൽഎയായത്. എം വിജയകുമാറിനെ 10,128 വോട്ടുകൾക്കാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. 2016 ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അരുവിക്കര നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി എ എ റഷീദിനെ 21,314 വോട്ടുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തി. 2021 ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി എം ജി സ്റ്റീഫനോട് 5046 വോട്ടുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയിൽ കവടിയാർ വാർഡിൽ നിന്ന് വിജയിച്ച് കൗൺസിലറായി.