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വഖഫ് ബോർഡ് പുനഃസംഘടന:'പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചനയെന്ന് സംശയം' സർക്കാരിനും ലീഗിനുമെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുമായി കെഎസ് ഹംസ

സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഭിന്നിപ്പിച്ച് ഭരിക്കൽ നയം സ്വീകരിക്കുന്നത് അത്യന്തം അപകടകരം.

WAQF BOARD KS HAMSA REORGANIZATION OF WAQF BOARD
KS Hamsa (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 20, 2026 at 8:59 PM IST

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എറണാകുളം: വഖഫ് ബോർഡ് പുനഃസംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കങ്ങളിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും മുസ്‌ലീം ലീഗിനുമെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി വഖഫ് ബോർഡ് ചെയർമാൻ കെഎസ് ഹംസ. വിഷയം അനാവശ്യമായി വഷളാക്കിയത് സർക്കാരിന്‍റെ സമയമല്ലാത്ത സമയത്തുള്ള ഇടപെടലാണെന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഭിന്നിപ്പിച്ച് ഭരിക്കൽ നയം സ്വീകരിക്കുന്നത് അത്യന്തം അപകടകരമാണെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. കൊച്ചിയിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം.

പതിനൊന്ന് അംഗങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് ഉൾപ്പെടുത്തി വഖഫ് ബോർഡ് പുനഃസംഘടിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ആദ്യം പരാതി നൽകിയതും കോടതിയെ സമീപിച്ചതും ഒരു ലീഗ് നേതാവാണെന്ന് കെഎസ് ഹംസ വെളിപ്പെടുത്തി. ഇതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ബിജെപി വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് ഷോൺ ജോർജ് അടക്കമുള്ളവർ സമാനമായ ആവശ്യങ്ങളുന്നയിച്ച് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ഒരേ മേശയ്ക്ക് ചുറ്റുമിരുന്ന് നടത്തിയ ചർച്ചകളുടെയും ഗൂഢാലോചനകളുടെയും ഭാഗമായാണോ ഇത്തരം ഹർജികളെല്ലാം ഒരേപോലെ ഹൈക്കോടതിയിൽ എത്തിയത് എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതിന് പിന്നിൽ വലിയ കള്ളക്കളികളുണ്ട്.

കേന്ദ്രത്തിന്‍റെ സോളിസിറ്റർ ജനറലും ഹൈക്കോടതിയിലെ സ്റ്റാൻഡിങ് കൗൺസിലും തമ്മിലുള്ള ഇത്തരം നാടകങ്ങളും കള്ളക്കളികളും അടിയന്തരമായി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞ എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിന്‍റെ ഭരണകാലത്ത് വഖഫ് ബോർഡിന്‍റെ സ്വതന്ത്രമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ യാതൊരുവിധ അനാവശ്യ ഇടപെടലുകളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ നിലവിലെ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതോടുകൂടി സ്ഥിതിഗതികൾ ആകെ മാറുകയായിരുന്നു.

11 അംഗങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് തന്നെ ബോർഡിൽ നിയമിക്കണമെന്ന് ഭരണഘടനയിലോ നിയമങ്ങളിലോ ഒരിടത്തും പറയുന്നില്ല. ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങൾ തടസമില്ലാതെ സുഗമമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ബോർഡിന് സാധിച്ചിരുന്നു. വഖഫിന്‍റെ വിഷയത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ താത്‌പര്യങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാതെ പൂർണമായും നിഷ്‌പക്ഷമായാണ് ബോർഡ് ഇതുവരെ പ്രവർത്തിച്ചുപോരുന്നത്.

ചർച്ചയായ മുനമ്പം വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിന് യാതൊരുവിധ ആത്മാർഥതയുമില്ലെന്ന് കെഎസ് ഹംസ ആരോപിച്ചു. ഫറൂഖ് കോളജിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ സർക്കാർ അമിതമായ താത്‌പര്യവും പക്ഷപാതിത്വവും കാണിക്കുകയാണ്. ബോർഡിന്‍റെ ഭാഗം കൃത്യമായി കേൾക്കാതെയും വാദങ്ങൾ മനസിലാക്കാതെയും കോടതിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വരുന്ന നിർദേശങ്ങളും നിരീക്ഷണങ്ങളും വലിയ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. സർക്കാരിന്‍റെ അഡ്വക്കറ്റ് ജനറൽ (AG) നേരിട്ട് കോടതിയിൽ ഹാജരായി ഹർജിയിലെ വിരുദ്ധ വാദങ്ങളെ ശരിവയ്‌ക്കുകയാണുണ്ടായത്. ഇപ്പോൾ കേവലം തലയൂരാൻ വേണ്ടിയുള്ള വിശദീകരണങ്ങൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നും വഖഫ് ബോർഡിനെതിരായി വന്ന പരാമർശങ്ങളും നിരീക്ഷണങ്ങളും അടിയന്തരമായി പിൻവലിക്കാൻ സർക്കാർ തലത്തിൽ ഇടപെടലുണ്ടാകണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

TAGGED:

WAQF BOARD
KS HAMSA
REORGANIZATION OF WAQF BOARD
KS HAMSA ON WAQF BOARD

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