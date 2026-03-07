ETV Bharat / state

കൃഷിഭവനിൽ നിന്ന് ജനഹൃദയങ്ങളിലേക്ക്, "പ്രിയപ്പെട്ട" ജയരാമന് വിസ്‌മയകരമായ യാത്രയയപ്പ്

താന്‍ ജോലി ചെയ്‌ത കൃഷി ഭവന്‍ പരിധിയില്‍ നിന്നും കര്‍ഷകര്‍ കൂട്ടമായി എത്തിയാണ് സ്‌നേഹത്തോടേയും ആദരവോടേയും ജയരാമന് യാത്രയയപ്പ് നല്‍കിയത്.

jayaraman got a heart whelming farewell (ETV Bharat)
Published : March 7, 2026 at 5:23 PM IST

Updated : March 7, 2026 at 5:30 PM IST

കണ്ണൂര്‍: ഒരു സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരന്‍ സ്ഥാനകയറ്റത്തോടെ സ്ഥലം മാറി പോകുന്നത് സാധാരണ സംഭവമാണ്. ജോലി ചെയ്യുന്ന ഓഫീസിലെ സഹപ്രവര്‍ത്തകരും സുഹൃത്തുക്കളും യാത്രയയപ്പ് നല്‍കുന്നതും ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതും പതിവ് സംഭവങ്ങള്‍ മാത്രം. എന്നാല്‍ ഒരു കൃഷി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ യാത്രയയക്കാന്‍ ജനപ്രതിനിധികളും വിവിധ തലത്തിലുളള കര്‍ഷകരും പങ്കെടുത്ത നിറഞ്ഞ സദസില്‍ യാത്ര അയക്കുന്നത് അപൂര്‍വ്വ സംഭവമാണ്. കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷനിലെ എളയാവൂര്‍ സോണിലെ കൃഷിഭവന്‍ ജീവനക്കാരനായ കാസര്‍കോട് കാറഡുക്ക സ്വദേശി എം ജയരാമൻ്റെ യാത്രയയപ്പ് ചടങ്ങ് കര്‍ഷകരുടെ ബാഹുല്യം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായി.

താന്‍ ജോലി ചെയ്‌ത കൃഷി ഭവന്‍ പരിധിയില്‍ നിന്നും കര്‍ഷകര്‍ കൂട്ടമായി എത്തിയാണ് സ്‌നേഹത്തോടേയും ആദരവോടേയും ജയരാമന് യാത്രയയപ്പ് നല്‍കിയത്. തൻ്റെ പ്രവര്‍ത്തന മികവ് കൊണ്ട് കര്‍ഷകരുടെ മിത്രമായി വര്‍ത്തിച്ച ജയരാമന് യാത്രയയപ്പ് നല്‍കാന്‍ വേദി ഒരുക്കിയത് എളയാവൂര്‍ സോണല്‍ ഓഫിസ് ഹാളിലായിരുന്നു. യാത്രയയപ്പ് ചടങ്ങ് ആരംഭിക്കും മുമ്പ് വേദിയിലെ മേശക്കു മുകളില്‍ നിരനിരയായി ഉപഹാരങ്ങളെത്തി. ജയരാമൻ്റെ ചിത്രം പതിപ്പിച്ച മൊമൻ്റോകള്‍ ചടങ്ങിനെത്തിയവരെ അക്ഷരാര്‍ത്ഥത്തില്‍ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. വിവിധ കാര്‍ഷിക കൂട്ടങ്ങളുടേയും കാര്‍ഷിക സമിതികളുടേയും ആദരവായാണ് ഉപഹാരങ്ങൾ അണിനിരത്തിയത്.

കർഷക ഹൃദയം കീഴടക്കിയ കൃഷി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ (ETV Bharat)

കേരമിത്ര കൃഷിക്കൂട്ടം, ഡിജിറ്റല്‍ കൃഷിക്കൂട്ടം, എടച്ചൊവ്വ പാടശേഖര സമിതി, എളയാവൂര്‍ സൗത്ത് പാടശേഖര സമിതി, അതിരകം പാടശേഖര സമിതി, കൂണ്‍ഗ്രാമം എന്നീ സംഘടനകളുടെ പേരിലായിരുന്നു ഉപഹാരങ്ങള്‍ സമര്‍പ്പിക്കപ്പെട്ടത്. ഇതിന് പുറമേ കര്‍ഷകര്‍ വ്യക്തിപരമായും ജയരാമന് ഒട്ടേറെ ഉപഹാരങ്ങള്‍ നൽകി. ഒരു മാതൃക കൃഷി ഉദ്യോഗസ്ഥനുള്ള കര്‍ഷകരുടെ ആദരവ് തെളിയിക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ ചടങ്ങ്. കര്‍ഷകരും ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനും തമ്മിലുള്ള ഹൃദയ ബന്ധത്തിൻ്റെ ആഴം വ്യക്തമാക്കുന്ന യാത്രയയപ്പ് ചടങ്ങ്.

'2023 ഏപ്രിലിലാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു. മുഴുവൻ കർഷക സുഹൃത്തുക്കളേയും സ്വന്തക്കാരെ പോലെ സ്‌നേഹിക്കാനും അവരിൽ ഒരാളായി പ്രവർത്തിക്കാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഏതൊരു കർഷകനേയും വേദനിപ്പിക്കാതെ അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഏത് കാര്യവും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നിർവഹിക്കാൻ സാധിച്ചു. കർഷകർ എന്നെ എത്രത്തോളം സ്‌നേഹിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് എനിയ്‌ക്ക് ലഭിച്ച ഈ യാത്രയയപ്പ്. ജനങ്ങളുടെ മനസിൽ എൻ്റെ ഈ സ്ഥാനം എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഈ യാത്രയയപ്പിലൂടെ മനസിലാക്കുന്നു' ജയരാമന്‍ പറഞ്ഞു.

ജയരാമന്‍ ഉപഹാരം സ്വീകരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

ഒരു സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരന്‍ എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്നതിന് ഉത്തമ മാതൃകയാണ് ജയരാമനെന്ന് ചടങ്ങില്‍ സംസാരിച്ച എല്ലാവരും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. കാറടുക്കയില്‍ നിന്നും 30 കിലോമീറ്റര്‍ ബൈക്കില്‍ സഞ്ചരിച്ച് വേണം ജയരാമന് കാസര്‍കോട് റെയില്‍വേ സ്‌റ്റേഷനിലെത്താന്‍. അവിടെ നിന്നും നൂറ് കിലോമീറ്ററോളം ട്രെയിനില്‍ സഞ്ചരിച്ചു വേണം കണ്ണൂരിലെത്താന്‍. വീണ്ടും അഞ്ച് കിലോമീറ്റര്‍ ബസില്‍ യാത്ര ചെയ്‌ത് മുണ്ടയാട്ടെ കൃഷി ഓഫിസിലെത്തണം. ഇത്രയും ദൂരം സഞ്ചരിച്ച് കൃത്യം പത്ത് മണിക്ക് തന്നെ ജയരാമന്‍ ഓഫിസിലെത്തും.

കർഷക ഹൃദയം കീഴടക്കിയ കൃഷി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ (ETV Bharat)

പിന്നീട് കര്‍ഷകരുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ കേട്ടറിഞ്ഞ് പരിഹാരം കാണാനുള്ള നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കും. കര്‍ഷകരുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കിയ ജയരാമന്‍ ഒന്നാം ഗ്രേഡ് അസിസ്റ്റൻ്റില്‍ നിന്നും അസി. അഗ്രികള്‍ച്ചറല്‍ ഓഫിസറായാണ് സ്ഥാനം കയറ്റം ലഭിച്ചത്. സ്വന്തം ജില്ലയില്‍ ജോലി ലഭിച്ചെങ്കിലും വോര്‍ക്കാഡി കൃഷിഭവനിലെത്താന്‍ ജയരാമന് അമ്പത് കിലോമീറ്റര്‍ സഞ്ചരിക്കണം. അവിടേയും കര്‍ഷകരുടെ മനസ്സിനെ ജയരാമന്‍ കീഴടക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ്.

കർഷക ഹൃദയം കീഴടക്കിയ കൃഷി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ (ETV Bharat)

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ആരോഗ്യ സ്റ്റാന്‍ഡിങ് കമ്മിറ്റി ചയര്‍പേഴ്‌സന്‍ ശ്രീജ മടത്തില്‍ യാത്രയയപ്പ് ചടങ്ങ് ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്‌തു. കൗണ്‍സിലര്‍ ഡോ. കെ. സി. വത്സല അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കൃഷി ഓഫിസര്‍ ടി. ഒ. വിനോദ് കുമാര്‍ ആശംസ നേര്‍ന്നു.

കൃഷി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ജയരാമൻ യാത്രയയപ്പ്
കൃഷി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ
കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ
KRISHI OFFICER JAYARAMAN FAREWELL

