കേരളത്തിലെ കോണ്ഗ്രസിനെ കണ്ടെത്താന് മഷിനോട്ടം; ചോദിക്കാനോ പറയാനോ ആരുമില്ലാതായിട്ട് ഇത് മൂന്നാം മാസം, ആളൊഴിഞ്ഞ പൂരപ്പറമ്പായി കെപിസിസി ഓഫീസ്
സര്ക്കാരിനും മന്ത്രിമാര്ക്കും കവചമൊരുക്കാന് പാര്ട്ടിയുടെ തലപ്പത്ത് ആരുമില്ലാത്ത അവസ്ഥ. മന്ത്രിമാരും സര്ക്കാരും നിലാവത്ത് അഴിച്ചു വിട്ട കോഴികളെ പോലെ ലക്ഷ്യമില്ലാതെ അലയുന്നു
Published : July 13, 2026 at 5:17 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സെഞ്ച്വറി നേട്ടവും കടത്തി ജനങ്ങള് അധികാരമേല്പ്പിച്ച മുന്നണിക്കു നേതൃത്വം നല്കുന്ന പാര്ട്ടിയെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടു കാര്യമില്ല, മെയ് നാലിനു ശേഷം കേരളത്തില് കോണ്ഗ്രസിനെ കാണണമെങ്കില് മഷിയിട്ടു നോക്കണം എന്നതാണ് അവസ്ഥ. അവിടെയും ഇവിടെയും ഒക്കെ നിന്ന് സ്വന്തം നിലയില് അഭിപ്രായം പറയുന്ന കുറെ നേതാക്കള് മാത്രമുള്ള ഒരു പാര്ട്ടിയായി കഴിഞ്ഞ മൂന്നു മാസത്തിനിടെ കോണ്ഗ്രസ് പാര്ട്ടി മാറി.
ഏപ്രില് 9ന് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം മെയ് 4 വരെ മാളത്തിലേക്കു വലിഞ്ഞ കോണ്ഗ്രസ് നേതാക്കള് പിറ്റേന്നു മുതല് മുഖ്യമന്ത്രിയെ ചൊല്ലി തെരുവിലേക്കിറങ്ങി പരസ്പരം ചെളിവാരിയെറിയുന്നതാണ് പിന്നെ കണ്ടത്. ആദ്യം യുദ്ധം ഫ്ലക്സിലൂടെ ആയിരുന്നെങ്കില് പിന്നാലെ ചേരി തിരിഞ്ഞ് പ്രകടനമായി. ഒടുവില് മുഖ്യമന്ത്രിയെ തീരുമാനിക്കാനെത്തിയ ഹൈക്കമാന്ഡിനു മുന്നിലും തുടര്ന്നു ഈ അഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങള്. ഇരു കൈകളും നീട്ടി 10 വര്ഷത്തിനു ശേഷം കേരള ജനത ഭരണത്തിലേക്കു കൈപിടിച്ചുയര്ത്തിയ ഒരു പാര്ട്ടി തിരിഞ്ഞു നിന്ന് ജനങ്ങളെ കൊഞ്ഞനം കുത്തുക തന്നെ വേണം എന്ന് ജനങ്ങളും മുന്നണിയിലെ മറ്റു കക്ഷികളും പറഞ്ഞെങ്കിലും നാണം കെട്ടവൻ്റെ ആസനത്തില് ആലു കുരുത്ത മട്ടിലായി കാര്യങ്ങളുടെ പോക്ക്.
വി ഡി സതീശന് മുഖ്യമന്ത്രിയായി ആദ്യ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തില് ജനപ്രിയ തീരുമാനങ്ങളുണ്ടായി. സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി താഴെ തട്ടില് ഇതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് പ്രകടനങ്ങളോ ബോര്ഡുകളോ സ്ഥാപിക്കുവാന് കഴിയാത്ത തരത്തില് പാര്ട്ടി അതീവ ദുര്ബലമായി. മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിനു ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി ബുധനാഴ്ചകളില് തീര്ക്കുന്ന പ്രതിരോധങ്ങളില് മാത്രമായി പാര്ട്ടിയുടെ പിടിവള്ളി. സര്ക്കാരിനും മന്ത്രിമാര്ക്കും കവചമൊരുക്കാന് പാര്ട്ടിയുടെ തലപ്പത്ത് ആരുമില്ലാത്ത അവസ്ഥ. മന്ത്രിമാരും സര്ക്കാരും നിലാവത്ത് അഴിച്ചു വിട്ട കോഴികളെ പോലെ ലക്ഷ്യമില്ലാതെ അലയുന്നു.
ഏറ്റവും ജന പ്രിയമായ പ്രിയദര്ശിനി സൗജന്യ ബസ് യാത്രയുമായി സര്ക്കാര് രംഗത്തു വന്നപ്പോഴും പാര്ട്ടി അണികളില് തികഞ്ഞ നിസംഗത. ആഹ്ലാദത്തോടെ സൗജന്യം ഇരു കൈകളും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചു ജനങ്ങള് കയ്യടിക്കുമ്പോഴും കയ്യടിക്കുന്നവരെ നോക്കി നിസംഗതയോടെ മാറി നില്ക്കുന്ന പാര്ട്ടി അണികള്. ഇവര്ക്കെന്തു പറ്റിയെന്നു ജയിപ്പിച്ച ജനം മുഖത്തു കൈവയ്ക്കുന്നു.
കെപിസിസിക്കു നേതൃത്വം നല്കിയ പ്രസിഡൻ്റ് സണ്ണി ജോസഫ് തെരഞ്ഞെടുപ്പില് വിജയിച്ച് മന്ത്രിയായതോടെ കെപിസിസി ഓഫീസ് ആളൊഴിഞ്ഞ പൂരപ്പറമ്പായി. മന്ത്രിപ്പണിയിലേക്ക് പൂര്ണമായും തിരഞ്ഞ അദ്ദേഹം എന്നെ മാറ്റൂ, മാറ്റൂ എന്നു ഹൈക്കമാന്ഡിനോട് കേണപേക്ഷിച്ചിട്ടും കനിയുന്നില്ല. വല്ലപ്പോഴും പേരിനു നടക്കുന്ന മണ്മറഞ്ഞ നേതാക്കളുടെ ജന്മ ദിനങ്ങള്ക്കും ചരമ ദിനങ്ങള്ക്കും മന്ത്രിമാര് കെപിസിസി ഓഫീസില് വന്നു പോകുന്നു എന്നതാണ് ദൈനം ദിന ഭരണത്തില് കെപിസിസിക്കുള്ള ഇടപെടല്.
കെപിസിസി വൈസ് പ്രസിഡൻ്റുമാരായിരിക്കുന്ന എ പി അനില്കുമാറും പി സി വിഷ്ണുനാഥും മന്ത്രിമാരായതോടെ സംഘടനാ രംഗത്തു നിന്നു പൂര്ണമായി ശ്രദ്ധ ഭരണത്തിലേക്കു തിരിച്ചു. ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന എന് ശക്തന്, നാട്ടകം സുരേഷ്, മുഹമ്മദ് ഷിയാസ്, വി എസ് ജോയി, കെ പ്രവീണ്കുമാര് എന്നിവര് വിജയിച്ചു നിയമസഭയിലെത്തിയതോടെ ഈ ജില്ലകളില് ഫലത്തില് ഡിസിസയുടെ പ്രവര്ത്തനം നിശ്ചലമായി. മറ്റു ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റുമാര് പുനഃസംഘടനയുടെ മണിയൊച്ച മനസില് മുഴങ്ങുന്നത് കേട്ട് സ്വയം നിര്ജീവതയിലേക്ക് ഊളിയിട്ടു.
കെപിസിസി സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള ജനറല് സെക്രട്ടറി എം ലിജുവും രാഷ്ട്രീയ കാര്യ സമിതി അംഗമായ കെ മുരളീധരനും മന്ത്രിമാരായി. മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ കാര്യ സമിതി അംഗമായ ഷാനിമോള് ഉസ്മാന് ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറായി. അച്ചടക്ക സമിതി അധ്യക്ഷനായ തിരുവഞ്ചൂര് രാധാകൃഷ്ണന് നിയമസഭാ സ്പീക്കറുമായി. സംഘടനാ നേതൃത്വം അപ്പാടെ ഭരണ രംഗത്തേക്കു മാറി. പകരം സംവിധാനം എവിടെയും ഉണ്ടാക്കാന് ആരും മിനക്കെട്ടില്ല, ആര്ക്കുമൊട്ടു താത്പര്യവുമില്ല. ഭരണമേറ്റെടുത്തയുടന് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശനും മറ്റു മന്ത്രിമാര്ക്കും നേരെ മയമില്ലാത്ത വിമര്ശനം പ്രതിപക്ഷം ഉയര്ത്തിയപ്പോള് പ്രതിരോധം തീര്ക്കാന് പാര്ട്ടിയുണ്ടായില്ല. മികച്ച മെയ് വഴക്കം കൈമുതലായതു കൊണ്ടു മാത്രം മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശനും ആരോഗ്യ മന്ത്രി കെ മുരളീധരനും പ്രതിപക്ഷ വിമര്ശനങ്ങളെ മറികടന്നു മുന്നേറി. പക്ഷേ മറ്റു പല മന്ത്രിമാരും പ്രതിപക്ഷ ശരമേറ്റ് യുദ്ധക്കളത്തില് മോഹാലസ്യപ്പെടുന്നതു പലപ്പോഴും കാണാനായി.
പുതിയ ഒരു സര്ക്കാരിനെ ആവേശപൂര്വം പാര്ട്ടി വരവേല്ക്കുക എന്നതാണ് നിലവിലെ രീതി. മുഖ്യമന്ത്രിക്കും മന്ത്രിമാര്ക്കും തലസ്ഥാനത്ത് മഹാ റാലിയോടെ സ്വീകരണമൊരുക്കുക എന്ന പതിവും ഇക്കുറിയുണ്ടായില്ല. പിന്നാലെ 13 ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങളിലും ഡിസിസികളുടെ നേതൃത്വത്തില് അതു തുടരുന്ന പതിവുണ്ട്. മാസം രണ്ടാകുമ്പോഴും ഒരിടത്തും അത്തരത്തില് ആലോചനകളൊന്നും നടക്കുന്നില്ല. ഒന്നിനും നേതൃത്വം നല്കാന് ആളില്ലെന്നതാണ് വാസ്തവം. കേരള ജനത പ്രത്യേകിച്ചും വനിതകള് ആവേശപൂര്വം ഏറ്റെടുത്ത പ്രിയദര്ശിനി സൗജന്യ യായ്രാ പദ്ധതിയില് സര്ക്കാരിനെ അഭിനന്ദിച്ചുള്ള ബോര്ഡുകളോ ഫ്ളക്സുകളോ എങ്ങും കാണാനില്ലെന്നതു തന്നെ പാര്ട്ടി സംഘടനാ ചട്ടക്കൂടിൻ്റെ ദൗര്ബല്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ്.
കാര്യങ്ങള് ഇങ്ങനെയായിട്ടും എഐസിസി നേതൃത്വത്തിന് ഇതൊന്നും കണ്ട ഭാവമില്ലെന്നതാണ് പാര്ട്ടിയുടെ സാധാരണ പ്രവര്ത്തകരെ നിരാശരാക്കുന്നത്. പാര്ട്ടിയുടെ സംഘടനാ സംവിധാനം ശക്തമായി നിലനിര്ത്താന് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള എഐസിസി സംഘടനാ ജനറല് സെക്രട്ടറിയുടെ സ്വന്തം സംസ്ഥാനത്താണ് ഈ ഗതി കേട്. കാര്യങ്ങള് കുറെക്കാലം ഇങ്ങനെയങ്ങു പോട്ടെ എന്നതാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിനായുള്ള ഓട്ടത്തില് പരാജയമേറ്റുവാങ്ങിയ സംഘടനാ ജനറല് സെക്രട്ടറിയുടെയും മനോഭാവം എന്ന വിമര്ശനം ശക്തമാണ്. സ്വന്തം പാര്ട്ടിയെ നന്നാക്കാന് താത്പര്യമില്ലാത്തവരാണ് കേരളത്തിലെ കോണ്ഗ്രസ് നേതൃത്വമെന്നും അതിന് എഐസിസി നേതൃത്വം വെള്ളവും വളവും നല്കുന്നു എന്നതാണ് ഏറെ അത്ഭുതമെന്നും പേരു വെളിപ്പെടുത്താന് താത്പരപ്യമില്ലാത്ത ഒരു മുന് ഡിസിസി അധ്യക്ഷന് ഇ ടിവി ഭാരതിനോടു പറഞ്ഞു.
അതിനിടെ സംസ്ഥാന കോണ്ഗ്രസിന് ഒരു മുഴുവന് സമയ അധ്യക്ഷനാണ് വേണ്ടതെന്നും എംഎല്എ മാരെയും എംപിമാരെയും ഒഴിവാക്കണമെന്നുമുള്ള ചര്ച്ചകളും ഉയര്ന്നിട്ടുണ്ട്. ഇക്കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് മത്സരിച്ചു പരാജയപ്പെട്ടവരെയും ഒഴിവാക്കണമെന്നൊരഭിപ്രായവും ഉയരുന്നു. എന്നാല് പാര്ട്ടി പ്രവര്ത്തകര്ക്കും ജനങ്ങള്ക്കുമിടയില് സ്വാധീനമുള്ളവരാണെങ്കില്, വഹിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങള് നോക്കാതെ അവരെ കെപിസി അധ്യക്ഷ പദവിയിലേക്കു പരിഗണിക്കണമെന്ന ആഭിപ്രായവും ശക്തമാണ്. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് മത്സരരംഗത്തു നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട ജോസഫ് വാഴയ്ക്കന് കെപിസിസി അധ്യക്ഷ പദത്തിനായി ശകതമായി രംഗത്തുണ്ട്.
ദീര്ഘകാലം എംപിയും പാര്ട്ടിയുടെ ദളിത് മുഖവുമായ കൊടിക്കുന്നില് സുരേഷ്, ലോക്സഭാംഗങ്ങളായ ബെന്നി ബഹനാന് എംപി, ആൻ്റോ ആൻ്റണി, യുഡിഎഫ് കണ്വീനര് അടൂര് പ്രകാശ്, രാജ്മോഹന് ഉണ്ണിത്താന്, ഷാഫി പറമ്പില് എന്നിവര് പാര്ട്ടി അധ്യക്ഷനാകാനുള്ള അണിയറ നീക്കങ്ങളിലാണ്. മാത്യു കുഴല്നാടന് എംഎല്എ, മുന് മന്ത്രി വി എസ് ശിവകുമാര് എന്നിവും കരുനീക്കങ്ങളുമായി അണിയറയിലുണ്ട്.
പാര്ട്ടി പ്രസിഡൻ്റ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ ഭാരവാഹികളെ തീരുമാനിക്കുക എന്നതാകും അടുത്ത കടമ്പ. പുതിയ പിസിസി അധ്യക്ഷന് അധികാരമേറ്റ് ഏകദേശം ഒരു വര്ഷത്തോളം ഭാരവാഹി ചര്ച്ചകള് നീണ്ടു പോയ കാലം മുന്പുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ കാര്യങ്ങള് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്നതാണ് തങ്ങള്ക്കു നല്ലതെന്നു കരുതുന്ന നല്ലൊരു വിഭാഗം പാര്ട്ടി നേതൃത്വത്തിലും മന്ത്രി സഭയിലുമുള്ളപ്പോള് കെപിസിസി പുനഃസംഘടന ഉടനെയെന്നുമുണ്ടാകില്ലെന്ന് കരുതുന്നവരും കുറവല്ല.
കോണ്ഗ്രസ് സംഘടനാ തലത്തില് ദുര്ബലപ്പെട്ടിടത്തൊക്കെ പകരം ആര്ക്കാണ് ഗുണം കിട്ടിയതെന്ന് ചിന്തിച്ച് സംഘടനയെ താഴെ തട്ടില്വരെ ശക്തമാക്കിയാല് മാത്രമേ സര്ക്കാരിൻ്റെ ഭരണ നേട്ടങ്ങള് ജനങ്ങളിലേക്കെത്തിക്കാന് കഴിയൂ എന്നതാണ് മുന് കാല അനുഭവമെന്ന് പാര്ട്ടിയിലെ പലരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അക്കാര്യത്തിലുണ്ടായ പരാജയമാണ് കേരളത്തില് കോണ്ഗ്രസിൻ്റെ തുടര് ഭരണ സാധ്യതകള് പലപ്പോഴും ഇല്ലാതാക്കിയതെന്ന് ഇനിയെങ്കിലും എഐസിസി നേതൃത്വം തിരിച്ചറിയണമെന്ന് പറയുന്ന നല്ലൊരു വിഭാഗം നേതാക്കളും കോണ്ഗ്രസിലുണ്ട്. ഭരണം പിടിച്ചാല് എല്ലാമായെന്ന മനോഭാവം ഹൈക്കമാന്ഡും ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് പാര്ട്ടിക്ക് നന്നെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരും വിലയിരുത്തുന്നു.