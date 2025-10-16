കോണ്ഗ്രസില് അഴിച്ചുപണി; ജംബോ പട്ടികയില് 59 ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാർ, രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതിയിൽ പുതിയ അംഗങ്ങൾ
ബിജെപിയില് നിന്ന് കോണ്ഗ്രസില് എത്തിയ സന്ദീപ് വാര്യറെ കോണ്ഗ്രസ് ജനറല് സെക്രട്ടറിയാക്കിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ന്യൂഡൽഹി: കേരള പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി (കെ.പി.സി.സി.) നേതൃത്വത്തിൽ സമഗ്രമായ അഴിച്ചുപണിക്ക് കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡ് അംഗീകാരം നൽകി. 13 വൈസ് പ്രസിഡന്മാറുർ, 58 ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാർ, ട്രഷറർ എന്നിവരെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പട്ടികയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഈ നിയമനങ്ങൾക്ക് ഉടൻ പ്രാബല്യമുണ്ടാകും. കെ.പി.സി.സി. സെക്രട്ടറിമാരെ പ്രഖ്യാപിക്കാതെയാണ് ഭാരവാഹി പട്ടിക ദേശീയ നേതൃത്വം പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ബിജെപിയില് നിന്ന് കോണ്ഗ്രസില് എത്തിയ സന്ദീപ് വാര്യറെ കോണ്ഗ്രസ് ജനറല് സെക്രട്ടറിയാക്കിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ട്രഷറർ:
വി.എ. നാരായണൻ
രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതി (അധിക അംഗങ്ങൾ):
രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ
വി.കെ. ശ്രീകണ്ഠൻ
ഡീൻ കുര്യാക്കോസ്
പന്തളം സുധാകരൻ
സി.പി. മുഹമ്മദ്
എ.കെ. മണി
വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാർ (13 പേർ):
ടി. ശരത്ചന്ദ്ര പ്രസാദ്
ഹൈബി ഈഡൻ
പാലോട് രവി
വി.ടി. ബൽറാം
വി.പി. സജീന്ദ്രൻ
മാത്യു കുഴൽനാടൻ
ഡി. സുഗതൻ
രമ്യ ഹരിദാസ്
എം. ലിജു
എ.എ. ഷുക്കൂർ
എം. വിൻസെന്റ്
റോയ് കെ. പൗലോസ്
ജെയ്സൺ ജോസഫ്
ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാർ (59 പേർ):
പഴകുളം മധു
ടോമി കല്ലാനി
കെ. ജയന്ത്
എം.എം. നസീർ
ദീപ്തി മേരി വർഗീസ്
ബി.എ. അബ്ദുൾ മുത്തലിബ്
പി.എം. നിയാസ്
ആര്യൻ ശൗക്കത്ത്
നെയ്യാറ്റിൻകര സനൽ
പി.എ. സലീം
കെ.പി. ശ്രീകുമാർ
ടി.യു. രാധാകൃഷ്ണൻ
ജോസി സെബാസ്റ്റ്യൻ
സോണി സെബാസ്റ്റ്യൻ
എം.പി. വിൻസെന്റ്
ജോസ് വല്ലൂർ
സി. ചന്ദ്രൻ
ഇബ്രാഹിംകുട്ടി കല്ലാർ
പി. മോഹൻ രാജ്
ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല
എം.ജെ. ജോബ്
എസ്. അശോകൻ
മണക്കാട് സുരേഷ്
കെ.എൽ. പൗലോസ്
എം.എ. വാഹിദ്
രമണി പി. നായർ
ഹക്കീം കുന്നിൽ
അലിപ്പറ്റ ജമീല
ഫിൽസൺ മാത്യൂസ്
വി. ബാബുരാജ്
എ. ഷാനവാസ് ഖാൻ
കെ. നീലകണ്ഠൻ
ചന്ദ്രൻ തില്ലങ്കേരി
പി. ജെർമിയാസ്
അനിൽ അക്കര
കെ.എസ്. ശബരീനാഥൻ
സന്ദീപ് വാരിയർ
കെ.ബി. ശശികുമാർ
നൗഷാദ് അലി കെ.പി.
ഐ.കെ. രാജു
എം.ആർ. അഭിലാഷ്
കെ.എ. തുളസി
കെ.എസ്. ഗോപകുമാർ
ഫിലിപ്പ് ജോസഫ്
കാട്ടാനം ഷാജി
എൻ. ശൈലജ
ബി.ആർ.എം. ഷഫീർ
എബി കുര്യാക്കോസ്
പി.ടി. അജയ് മോഹൻ
കെ.വി. ദാസൻ
അൻസജിത റസ്സൽ
വിദ്യാ ബാലകൃഷ്ണൻ
നിഷാ സോമൻ
ലക്ഷ്മി ആർ.
സോണിയ ഗിരി
കെ. ശശിധരൻ
ഇ. സമീർ
സൈമൺ അലക്സ്
ജോഷി ഫിലിപ്പ്