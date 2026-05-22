കെപിസിസി പുന:സംഘടന ഉടൻ; ലക്ഷ്യം സമ്പൂർണ അഴിച്ചുപണി, യൂത്ത് കോൺഗ്രസിനും പുതിയ അധ്യക്ഷൻ വരും
കെപിസിസി അധ്യക്ഷ പദവിക്ക് പുറമെ മുഴുവൻ ഡിസിസി അധ്യക്ഷൻമാരും മാറും. വർക്കിങ് പ്രസിഡൻ്റ്, വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് പദവികളിലും മാറ്റമുണ്ടാവും.
Published : May 22, 2026 at 7:30 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് പിന്നാലെ സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസിൽ സമ്പൂർണ്ണ അഴിച്ചുപണിക്ക് കളമൊരുങ്ങുന്നു. കെപിസിസി അധ്യക്ഷ പദവിക്ക് പുറമെ മുഴുവൻ ഡിസിസി അധ്യക്ഷൻമാരും മാറും. വർക്കിങ് പ്രസിഡൻ്റ്, വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് പദവികളിലും മാറ്റമുണ്ടാവും. ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരിൽ നിന്നും വിജയിച്ച് വന്നവരെയും സ്ഥാനത്ത് നിന്നും മാറ്റിയേക്കും. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ഒ ജെ ജനീഷ് മന്ത്രിയായതോടെ പദവിയിലേക്കും പുതിയ നിയമനം നടക്കും.
കെപിസിസി അധ്യക്ഷ പദവിയിൽ കണ്ണുനട്ട് ഒന്നിലധികം പേർ
സംസ്ഥാനത്ത് ഭരണം നടത്തുന്ന യുഡിഎഫ് മുന്നണിയെ നയിക്കുന്ന പാർട്ടിയായ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അധ്യക്ഷസ്ഥാനത്തെത്താൻ ഒന്നലധികം പേരാണ് പരിശ്രമിക്കുന്നത്. മുതിർന്ന നേതാക്കളായ ജോസഫ് വാഴയ്ക്കൻ, ബെന്നി ബെഹനാൻ, കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് എന്നിവരെയാണ് നേതൃത്വം ഗൗരവമായി പരിഗണിക്കുന്നത്. ഇവർക്ക് പുറമേ മുൻ മന്ത്രിയും ഡിസിസി അധ്യക്ഷനുമായിരുന്ന വി എസ് ശിവകുമാറും കളത്തിലിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
തൻ്റെ സീനിയോറിറ്റി പരിഗണിക്കാതെ വി ഡി സതീശന് മുഖ്യമന്ത്രി പദവി നൽകിയത് കൊണ്ട് തന്നെ തൻ്റെ നോമിനിയായ ജോസഫ് വാഴയ്ക്കനെ കെപിസിസി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് നിയമിക്കണമെന്നാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തല മുന്നോട്ട് വെയ്ക്കുന്ന വാദം. എന്നാൽ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം ചടുലമാകണമെങ്കിൽ മുൻ യുഡിഎഫ് കൺവീനറായിരുന്ന ബെന്നി ബെഹനാനെ അധ്യക്ഷ പദവിയിലേക്ക് കൊണ്ട് വരണമെന്ന് പഴയ എ ഗ്രൂപ്പിലെ ചിലർ വാദമുയർത്തുന്നു.
ഇതിനിടയിൽ എംപിയും മുതിർന്ന നേതാവുമായ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷും രംഗത്തിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. മുതിർന്ന നേതാക്കളെ കണ്ട് പിന്തുണ തേടുന്ന തിരക്കിലാണ് അദ്ദേഹമുള്ളത്. ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെയും പിന്തുണ അവകാശപ്പെടാത്ത അദ്ദേഹം തൻ്റെ സീനിയോറിറ്റിയും പ്രവർത്തന പരിചയവും കണക്കിലെടുക്കണമെന്ന വാദമാണ് മുന്നോട്ട് വെയ്ക്കുന്നത്.
ലക്ഷ്യം സംഘടനയുടെ ഉടച്ച് വാർക്കൽ
യുഡിഎഫ് ഭരണത്തിലേറിയ സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് സിപിഎം - ബിജെപി കക്ഷികൾ രക്തരൂക്ഷിത സമരങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഏറയാണെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംഘടനയെ ശക്തിപ്പെടുത്ഥതണമെന്നുമാണ് പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിൻ്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. സംഘടനാ സംവിധാനത്തിൻ്റെ നിർണായക സ്ഥാനം അലങ്കരിച്ച പലരും ഇക്കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ച് എംഎൽഎമാരും മന്ത്രിമാരുമായി മാറിയതോടെ സംഘടനാ ഭാരവാഹിത്വത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം പൂർണ തോതിൽ വഹിക്കാൻ അവർക്ക് സമയം കണ്ടെത്താനാവില്ല.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിജയിച്ച് എംഎൽഎയായവർക്ക് പകരം പുതിയ ആളുകളെ സംഘടനാ രംഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള നീക്കം ഗൗരവമായാണ് പാർട്ടി പരിഗണിക്കുന്നത്. കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ സണ്ണി ജോസഫും വർക്കിങ് പ്രസിഡൻ്റുമാരായ പിസി വിഷ്ണുനാഥ്, എ പി അനിൽകുമാർ എന്നിവരും മന്ത്രിമാരായി സ്ഥാനമേറ്റ് കഴിഞ്ഞു. ഇതിന് പുറമേ ഉപാദ്ധ്യക്ഷൻമാരിൽ വി ടി ബൽറാം, വി പി സജീന്ദ്രൻ, മാത്യു കുഴൽനാടൻ, രമ്യ ഹരിദാസ്, എം വിൻസെൻ്റ്, റോയ് കെ പൗലോസ് എന്നിവർ എംഎൽഎമാരും എം ലിജു എക്സ്സൈസ് മന്ത്രി സ്ഥാനത്തുമെത്തി.
ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരിൽ പഴകുളം മധു, ടോണി ചമ്മിണി, കെ ജയന്ത്, എ എം നസീർ, ആര്യാടൻ ഷൗക്കത്ത്, ജ്യോതി കുമാർ ചാമക്കാല, കെ നീലകണ്ഠൻ, സന്ദീപ് വാര്യർ, കെപി നൗഷാദ് അലി, വിദ്യാ ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ എംഎൽഎമാരാവുകയും കെ എ തുളസി മന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് എത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവർക്ക് പകരം സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന പൊതുവികാരമാണ് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ രൂപപ്പെടുന്നത്.
14 ഡിസിസി അധ്യക്ഷൻമാർക്കും മാറ്റമുണ്ടായേക്കും
സംസ്ഥാനത്തെ 14 ഡിസിസി അധ്യക്ഷൻമാർക്കും സ്ഥാനചലനമുണ്ടായേക്കുമെന്നാണ് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന സൂചനകൾ. നിലവിൽ കോട്ടയം, എറണാകുളം, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് ഡിസിസി അധ്യക്ഷൻമാർ എംഎൽഎമാരായി കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് അവിടങ്ങളിൽ പുതിയ ആളുകളെ കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും. തിരുവനന്തപുരത്ത് അധ്യക്ഷൻ്റെ ചുമതല നൽകിയിട്ടുള്ള എൻ ശക്തനും കാട്ടാക്കടയിൽ നിന്നും നിയമസഭയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്.
തലസ്ഥാനത്തെ കോൺഗ്രസ് നാഥനില്ലാക്കളരിയായി മാറിയെന്നാണ് പൊതുവെ ഉയരുന്ന വിമർശനം. ചെമ്പഴന്തി അനിലിൻ്റെ പേരാണ് അവിടെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്ന് കേൾക്കുന്നത്. കൊല്ലത്ത് പ്രായാധിക്യം മൂലം വിഷമിക്കുന്ന അധ്യക്ഷനെ മാറ്റിയാൽ സൂരജ് രവിയടക്കം ഒരുപിടി ആളുകൾ അവിടെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തിനായി കരുക്കൾ നീക്കുന്നുണ്ട്. പത്തനംതിട്ട, തൃശൂർ എന്നിവടങ്ങളിൽ നിലവിലെ അധ്യക്ഷൻമാരായ സതീഷ് കൊച്ചു പറമ്പിലും ജോസഫ് ടാജറ്റും തുടരാനാണ് സാധ്യതയെങ്കിലും എഐസിസി തീരുമാനമറിച്ചായാൽ പുതുമുഖങ്ങൾ വരും.
കൽപ്പറ്റ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ കൂടിയായ ടിജെ ഐസക്കാണ് നിലവിലെ വയനാട് ഡിസിസിയുടെ അമരക്കാരൻ. മുമ്പ് ചുമതല വഹിച്ചിരുന്ന എൻ ഡി അപ്പച്ചൻ്റെ രാജിയാണ് അധ്യക്ഷസ്ഥാനത്തേക്ക് ഐസക്കിൻ്റെ വഴി തെളിച്ചത്. തിരക്കുകൾ കണക്കിലെടുത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിനും മാറ്റമുണ്ടാവും. കണ്ണൂരിൽ നിലവിലെ അധ്യക്ഷനായ മാർട്ടിൻ ജോർജ്ജിനും കാസർകോട് ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റുമായ പികെ ഫൈസലും മാറിയേക്കും.
യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന് പുതിയ അധ്യക്ഷൻ
നിലവിലെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ ഒ ജെ ജനീഷ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ച് മന്ത്രിയായതോടെ സംഘടനാ തലപ്പത്തേക്ക് ഒന്നിലധികം പേരുകൾ ഉയർന്ന് കഴിഞ്ഞു. നാദാപുരം മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും വിജയിച്ച കെ എം അഭിജിത്ത് അടക്കം മൂന്ന് പേരാണ് പരിഗണനാപ്പട്ടികയിലുള്ളത്.
എ ഗ്രൂപ്പിലെ ഒരു വിഭാഗം അഭിജിത്തിനെ പിന്തുണയ്ക്കുമ്പോൾ ധർമ്മടത്ത് മുഖ്യമ്രന്തി പിണറായി വിജയനെ വിറപ്പിച്ച പി വി അബ്ദുൾ റഷീദിനെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ട് വരണമെന്നാണ് ചെന്നിത്തലയുടെ ആഗ്രഹം.
എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ തവണ കപ്പിനും ചുണ്ടിനുമിടയിൽ പദവി നഷ്ടപ്പെട്ട ബിനു ചുള്ളിയിലിനെയാണ് കെ സി വേണുഗോപാൽ പക്ഷം പിന്തുണയ്ക്കുന്നത്. നിയമസഭാ സാമാജികനായതിനാൽ തന്നെ അഭിജിത്തിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തിന് ഉറപ്പില്ലെന്നും വാദമുയരുന്നുണ്ട്.
