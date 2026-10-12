ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെതിരായ പോസ്റ്റ്; കെപിസിസി എക്സ് പേജ് കൈകാര്യം ചെയ്തയാളെ പുറത്താക്കി
കോടതിയുടെ നിഷ്പക്ഷത സംബന്ധിച്ച് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് യാതൊരുവിധ അഭിപ്രായവ്യത്യാസവുമില്ലെന്ന് സണ്ണി ജോസഫ്
Published : October 12, 2026 at 10:53 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്തിനെതിരെ ഔദ്യോഗിക എക്സ് പേജിലൂടെ പോസ്റ്റിട്ട സംഭവത്തിൽ കർശന നടപടിയുമായി കെപിസിസി. നേതൃത്വത്തിൻ്റെ അറിവോ സമ്മതമോ കൂടിയാലോചനയോ ഇല്ലാതെ വിവേകശൂന്യമായി പോസ്റ്റിട്ട വ്യക്തിയെ ചുമതലയിൽനിന്ന് നീക്കിയതായി കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് സണ്ണി ജോസഫ് അറിയിച്ചു. ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരമൊരു പോസ്റ്റ് വന്നതെന്ന് പാർട്ടി വിശദമായി പരിശോധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
കോൺഗ്രസിന് പൂർണ വിശ്വാസം
കോടതിയുടെ നിഷ്പക്ഷത സംബന്ധിച്ച് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് യാതൊരുവിധ അഭിപ്രായവ്യത്യാസവുമില്ലെന്ന് സണ്ണി ജോസഫ് പറഞ്ഞു. ഇതിന് വിരുദ്ധമായ അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സമൂഹമാധ്യമ പോസ്റ്റുകൾ കെപിസിസി നേതൃത്വത്തിൻ്റെ നിലപാടല്ല. രാജ്യത്തെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയിൽ കോൺഗ്രസിന് പൂർണ വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എക്സ് പേജിൽ വന്ന പോസ്റ്റ് വിവാദമായതോടെ ദേശീയ നേതൃത്വവും ഇതിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞിരുന്നു. കോൺഗ്രസിന് ജുഡീഷ്യറിയിൽ പൂർണ വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും, ആരാണ് പോസ്റ്റിട്ടതെങ്കിലും ആ നടപടിയോട് പൂർണമായും വിയോജിക്കുന്നുവെന്നും എഐസിസി വക്താവ് പവൻ ഖേരയും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ കോടതികൾക്കുള്ള പ്രാധാന്യം വലുതാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
അപലപിച്ച് അഭിഭാഷക സംഘടനകൾ
ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രാജിവയ്ക്കണമെന്ന സമൂഹമാധ്യമ പ്രചാരണത്തിൽ അപലപിച്ച് അഭിഭാഷക സംഘടനകൾ രംഗത്തെത്തി. സുപ്രീം കോടതി ബാർ അസോസിയേഷനും അഡ്വക്കേറ്റ്സ്-ഓൺ-റെക്കോർഡ് അസോസിയേഷനുമാണ് സംഭവത്തെ അപലപിച്ചത്. ഇത്തരം പ്രചാരണങ്ങൾ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയെ അവഹേളിക്കലാണെന്ന് വിമർശനം ഉയർന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജിയാവശ്യപ്പെട്ട് ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെതിരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വിമർശനം ഉയർന്നത്. അതിനിടെ, കോൺഗ്രസിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി ബിജെപിയും രംഗത്തെത്തി. കോൺഗ്രസ് ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും, ജുഡീഷ്യറിയാണ് അവരുടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യമെന്ന് താൻ നേരത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നതായും കേന്ദ്രമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു എക്സിൽ കുറിച്ചു. രാജ്യവിരുദ്ധ ശക്തികൾ ഒന്നിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
കോടതിയെ വലിച്ചിഴക്കരുത്
അതേസമയം, പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ സുപ്രീം കോടതിയെ വലിച്ചിഴക്കരുതെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജനാധിപത്യപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കട്ടെ, എന്നാൽ അത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കരുത്. അഭിഭാഷകർ, കേസിലെ കക്ഷികൾ, കോടതി ജീവനക്കാർ എന്നിവരുടെ സഞ്ചാരത്തിന് യാതൊരുവിധ തടസവുമുണ്ടാകാൻ പാടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഡൽഹിയിലെ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾ മാറരുതെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.
പ്രതിഷേധക്കാരോടും താൻ ഇക്കാര്യം അഭ്യർഥിച്ചതായി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞു. ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടെ അഭിഭാഷകരെ തടഞ്ഞുവെച്ച വിഷയം സുപ്രീം കോടതിയിൽ അഭിഭാഷക അസോസിയേഷൻ ഉന്നയിച്ചപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം. സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിക്കാൻ അഭിഭാഷകർക്കും പൗരന്മാർക്കും അവകാശമുണ്ടെങ്കിലും അത് പൊതുജനങ്ങളുടെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. കോടതിയുടെ വാതിലുകൾ എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും മുന്നിൽ തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും, നിയമപരമായ പരിഹാരങ്ങൾക്ക് ആർക്കും കോടതിയെ സമീപിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിയമവാഴ്ച ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വ്യക്തമാക്കി.