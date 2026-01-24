ETV Bharat / state

'മുട്ടിയാൽ തുറക്കും, പക്ഷേ ഗേറ്റിൽ ആളുണ്ടാകും'; ജോസ് കെ മാണിയുടെ വരവിൽ നയം വ്യക്തമാക്കി സണ്ണി ജോസഫ്

ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ ജനുവരി 27ന് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ അഡ്വ. സണ്ണി ജോസഫ്. കേസിൽ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനെ ചോദ്യം ചെയ്യാത്തതെന്താണെന്നും പ്രതികളെ സഹായിക്കാനാണ് കുറ്റപത്രം വൈകിപ്പിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

SABARIMALA GOLD THEFT CONTROVERSY KPCC ANNOUNCES STATE WIDE PROTEST SUNNY JOSEPH SLAMS CPM GOVERNMENT KERALA POLICE SIT INVESTIGATION
സണ്ണി ജോസഫ് മാധ്യമങ്ങളോട് (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 24, 2026 at 11:36 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

കണ്ണൂർ: ശബരിമലയിലെ സ്വർണക്കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ശക്തമായ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ അഡ്വ സണ്ണി ജോസഫ് അറിയിച്ചു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈ മാസം 27ന് ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിലും മറ്റ് ജില്ലകളിൽ കലക്ടറേറ്റുകൾക്ക് മുന്നിലും വിശ്വാസ സംരക്ഷണ സംഗമങ്ങൾ നടത്തും. ശബരിമലയിലെ സ്വർണം നഷ്ടപ്പെട്ടതും മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതുമായ സംഭവങ്ങളിൽ കൃത്യമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രധാന ആവശ്യം.

സ്വർണക്കൊള്ളയിലെ അന്വേഷണം

സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം ലഭിക്കാൻ സാഹചര്യം ഒരുങ്ങിയത് ബോധപൂർവമായ ഇടപെടൽ മൂലമാണെന്ന് സണ്ണി ജോസഫ് ആരോപിച്ചു. പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം അഥവാ എസ്ഐടി കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാൻ വൈകിയത് നിയമം അറിയാത്തതുകൊണ്ടല്ലെന്നും മറിച്ച് പ്രതികളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ബോധപൂർവമായ നീക്കമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അടൂർ പ്രകാശും കേസിലെ പ്രതിയായ പോറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക്, ഒരു ജനപ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ ഒരാളുമായി സംസാരിക്കുന്നതോ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതോ എങ്ങനെയാണ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താൻ കഴിയുകയെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

ശബരിമലയിൽ ചുമതലയുള്ള ഒരാളുമായി എംപി എന്ന നിലയിൽ പരിചയപ്പെടുന്നതോ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതോ തെറ്റല്ല. ആ കാലയളവിൽ പ്രതികളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്ന പദവിയിലായിരുന്നില്ല അടൂർ പ്രകാശ്. പിണറായി വിജയൻ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആഭ്യന്തര വകുപ്പാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനെ ചോദ്യം ചെയ്യാത്തതെന്ന് അദ്ദേഹം ആരാഞ്ഞു.

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി സംരക്ഷണം

രാഷ്ട്രപിതാവിൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീക്കത്തിനെതിരെ നിലവിലെ കേരള ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അർലേക്കർ ഇരിക്കുന്ന രാജ്ഭവന് മുന്നിൽ രാപ്പകൽ സമരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി ഗാന്ധിജി രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ച ജനുവരി 30ന് എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് സംരക്ഷണ ദിനമായി ആചരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അന്നേദിവസം തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി വിപുലമായ പ്രത്യേക പരിപാടികളും സംഘടിപ്പിക്കും.

സിപിഎമ്മിലെ അഴിമതി

സിപിഎമ്മിലെ അഴിമതിയും പണാപഹരണവും സംബന്ധിച്ച് ആ പാർട്ടിയുടെ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ തന്നെ പരസ്യമായി വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തിയത് അതീവ ഗൗരവകരമാണെന്ന് സണ്ണി ജോസഫ് പറഞ്ഞു. പയ്യന്നൂരിലെ ഏരിയ സെക്രട്ടറിയും ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗവും ഉന്നയിച്ച കാര്യങ്ങൾ മഞ്ഞുമലയുടെ ഒരറ്റം മാത്രമാണ്. സഹകരണ മേഖലയിലായാലും രക്തസാക്ഷി ഫണ്ടിലായാലും നടക്കുന്ന ഗുരുതരമായ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളെയും അഴിമതിക്കാരെയും സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടാണ് സിപിഎം സ്വീകരിക്കുന്നത്. കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇത്തരമൊരു ആക്ഷേപം ഉയർന്നുവരുമ്പോൾ അത് പാർട്ടി ചർച്ച ചെയ്തുവെന്ന് പറഞ്ഞ് ലഘൂകരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. സംഭവത്തിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് സർക്കാർ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങൾ

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഡൽഹിയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി, മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ എന്നിവരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജനുവരി 27ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് കോൺഗ്രസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതി യോഗം ചേരും. തുടർന്ന് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി കെപിസിസി ആസ്ഥാനത്ത് വച്ച് ജില്ലാ, സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ, ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റുമാർ, രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതി അംഗങ്ങൾ എന്നിവരുടെ യോഗങ്ങൾ നടക്കും.

സീറ്റ് വിഭജനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളുമായി യുഡിഎഫും കോൺഗ്രസും മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. എൻസിപി നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ യുഡിഎഫുമായി സഹകരിക്കാൻ താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിജെ ജോസഫ് കഴിഞ്ഞ തവണ മത്സരിച്ച സീറ്റുകളിൽ തന്നെ മത്സരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും ഘടകകക്ഷികളുമായുള്ള സൗഹൃദ സംഭാഷണങ്ങളിലൂടെ യുഡിഎഫ് സീറ്റ് വിഭജനം പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മുന്നണി വിപുലീകരണം

കേരള കോൺഗ്രസ് എം മുന്നണിയിലേക്ക് വരുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യത്തിന് അത് അടഞ്ഞ അധ്യായമാണോയെന്ന് ഇപ്പോൾ പറയാനാകില്ലെന്നും വാതിലുകൾ അടയ്ക്കാനും തുറക്കാനും കഴിയുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകി. മുട്ടുവിൻ തുറക്കപ്പെടും എന്ന വചനമാണ് ഇതിൽ ഓർമിപ്പിക്കാനുള്ളതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ വലിയ വീടുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലുമൊക്കെ ആര് വരുന്നുവെന്ന് നോക്കി ഗേറ്റ് തുറക്കുന്ന സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഉള്ളതുപോലെ രാഷ്ട്രീയത്തിലും ആളെ നോക്കിയായിരിക്കും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക. മുന്നണി വിപുലീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിൽ ചർച്ചകളൊന്നും നടക്കുന്നില്ലെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സാധ്യതകൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഫണ്ട് വിവാദവും സുതാര്യതയും

രക്തസാക്ഷി കുടുംബസഹായ ഫണ്ടിലെ ക്രമക്കേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങളിൽ സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി നൽകിയ വിശദീകരണം തൃപ്തികരമല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സമാഹരിച്ച വയനാട് ഫണ്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തികഞ്ഞ സുതാര്യതയുണ്ട്. ഒരു കോടിയിലധികം രൂപ സമാഹരിക്കുകയും കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ പേരിൽ മൂന്നര കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന സ്ഥലം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിരിച്ച പണത്തിന് കൃത്യമായ കണക്കുണ്ട്. വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുമായുള്ള ബന്ധം സംബന്ധിച്ച ചോദ്യത്തിന് ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമിയുമായി ബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ അത് തുടരാൻ കഴിയൂവെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന ചില നീക്കുപോക്കുകൾ മാത്രമായിരുന്നു അതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

Also Read:- 'സിൽവർലൈൻ പ്രായോഗികമല്ല, ഇത് വേറെ ലെവൽ'; പുതിയ അതിവേഗ പാതയുമായി മെട്രോമാൻ, ഡിഎംആർസി വരുന്നു

TAGGED:

SABARIMALA GOLD THEFT CONTROVERSY
KPCC ANNOUNCES STATE WIDE PROTEST
SUNNY JOSEPH SLAMS CPM GOVERNMENT
KERALA POLICE SIT INVESTIGATION
SABARIMALA GOLD THEFT PROTEST

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.