ആനന്ദിന് കെപിസിസി പ്രിയദര്ശിനി സാഹിത്യ പുരസ്കാരം; അവാര്ഡ് തുക 1 ലക്ഷം രൂപ, അവാര്ഡ് ദാന ചടങ്ങ് ഒക്ടോബര് അവസാന വാരം ഡല്ഹിയില്
മലയാള ഭാഷയ്ക്കും സാഹിത്യത്തിനും നല്കിയ സമഗ്ര സംഭാവനകളെ മാനിച്ചാണ് ആനന്ദിനെ ഈ പുരസ്കാരത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന് കെപിസിസി ജനറല് സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു.
Published : October 7, 2026 at 4:30 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കെപിസിസിയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണ വിഭാഗമായ പ്രിയദര്ശിനി പബ്ലിക്കേഷന്സ് ഏര്പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മൂന്നാമത് പ്രിയദര്ശിനി സാഹിത്യ പുരസ്കാരത്തിന് പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരന് ആനന്ദ് അര്ഹനായി. മലയാള ഭാഷയ്ക്കും സാഹിത്യത്തിനും നല്കിയ സമഗ്ര സംഭാവനകളെ മാനിച്ചാണ് ആനന്ദിനെ ഈ പുരസ്കാരത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന് കെപിസിസി ജനറല് സെക്രട്ടറിയും പ്രിയദര്ശിനി പബ്ലിക്കേഷന്സ് വൈസ് ചെയര്മാനുമായ പഴകുളം മധു എംഎല്എ വാര്ത്താ സമ്മേളനത്തില് അറിയിച്ചു. ഒരു ലക്ഷം രൂപയും ആര്ട്ടിസ്റ്റ് ബി ഡി ദത്തന് രൂപകൽപന ചെയ്ത ശില്പവും പ്രശസ്തിപത്രവും അടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്കാരം.
പ്രമുഖ സാഹിത്യകാരന് കെ. സി. നാരായണന് ചെയര്മാനും ഇ. സന്തോഷ്കുമാര്, സുധ മേനോന് എന്നിവരുമടങ്ങിയ സമിതിയാണ് പുരസ്കാര നിര്ണയം നടത്തിയത്. മലയാള നോവല്, ചെറുകഥാ രംഗങ്ങളില് വേറിട്ട പ്രമേയങ്ങളും ദാര്ശനിക ചിന്തകളും അവതരിപ്പിച്ച് സാഹിത്യ ലോകത്ത് തൻ്റേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച എഴുത്തുകാരനാണ് ആനന്ദ് എന്ന് അഡ്വ. പഴകുളം മധു എംഎല്എ പറഞ്ഞു.
ഒക്ടോബര് അവസാന ആഴ്ച ഡല്ഹിയില് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രത്യേക ചടങ്ങില് വച്ച് പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കുമെന്ന് സംഘാടകര് അറിയിച്ചു. മുന് വര്ഷങ്ങളില് കഥാകൃത്ത് ടി. പത്മനാഭനും പത്മശ്രീ എം. ലീലാവതിയുമായിരുന്നു പുരസ്കാര ജേതാക്കള്. ഇരുവര്ക്കും അവാര്ഡ് സമ്മാനിച്ചത് രാഹുല് ഗാന്ധിയാണ്.
അരനൂറ്റാണ്ടുകാലമായി സാഹിത്യരംഗത്തെ മിന്നും പ്രതിഭ
'ആള്ക്കൂട്ടം' എന്ന നോവലിലൂടെ 1970-ല് മലയാളസാഹിത്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച ആനന്ദ് എന്ന പി സച്ചിദാനന്ദന് കഴിഞ്ഞ അരനൂറ്റാണ്ടുകാലമായി സാഹിത്യത്തില് കെടാതെ നില്ക്കുന്ന വിളക്കാണ്. നോവല്, കഥാനാടകം, ബൗദ്ധികതയും കലയും ആശയചര്ച്ചയും സാഹിത്യവും എല്ലാം ആ എഴുത്തില് സംയോജിച്ചു.
പ്രജ്ഞയും വികാരവും അതില് വിരുദ്ധമായി നിന്നില്ല. പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങള് ഓതിത്തരുന്ന ഉത്തരങ്ങളിലൊന്നും തൃപ്തനാകാതെ ചോദ്യങ്ങളും സംശയങ്ങളുമായി അദ്ദേഹം മുന്നോട്ടുപോയി. നോവലും കഥയും കവിതയും ലേഖനങ്ങളുമായി അമ്പതിലധികം പുസ്തകങ്ങള് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സ്വാതന്ത്ര്യവും നീതിയുമാണ് അദ്ദേഹം എവിടെയും തേടിയത്. ഇന്ത്യയുടെയും ലോകത്തിൻ്റെയും തിളയ്ക്കുന്ന വര്ത്തമാനത്തോട് അദ്ദേഹം സംവദിച്ചു.
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1936 ല് ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലായിരുന്നു ആനന്ദിൻ്റെ ജനനം. തിരുവനന്തപുരം എന്ജിനീയറിംഗ് കോളജില് നിന്ന് ബിരുദം നേടിയ ശേഷം കുറച്ചു കാലം ആര്മിയില് ജോലിയില് പ്രവേശിച്ചു. പിന്നീട് ആ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് ഡല്ഹിയില് സെന്ട്രല് വാട്ടര് കമ്മിഷനില് പ്ലാനിംഗ് ഡയറക്ടറായി പ്രവര്ത്തിച്ചു.
കഥയ്ക്കും നോവലിനുമുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാര്ഡ്, വയലാര് അവാര്ഡ്, കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം, ഓടക്കുഴള് അവാര്ഡ്, മുട്ടത്തു വര്ക്കി അവാര്ഡ്, വള്ളത്തോള് അവാര്ഡ്, എഴുത്തച്ഛന് പുരസ്കാരം എന്നിവ നേടിയിട്ടുണ്ട്. മരണ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്, മരുഭൂമികള് ഉണ്ടാകുന്നത്, ഗോവര്ധൻ്റെ യാത്രകള്, വ്യാസനും വിഘ്നേശ്വരനും, ഉത്തരായനം, അഭയാര്ത്ഥികള് എന്നിവ പ്രധാന കൃതികളാണ്.
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