കോൺഗ്രസിലെ തർക്കങ്ങൾക്കിടയിൽ ഹൈക്കമാൻഡ് നേതാക്കളെ കാണാൻ അനുമതി തേടി സണ്ണി ജോസഫ്
രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് പുറമെ എഐസിസി അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി. വേണുഗോപാൽ എന്നിവരെയും കാണാൻ സണ്ണി ജോസഫ് സമയം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
By PTI
Published : November 27, 2026 at 1:47 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: സംസ്ഥാനത്തെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിൽ തർക്കങ്ങൾ രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡ് നേതാക്കളെ കാണാൻ അനുമതി തേടി കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ സണ്ണി ജോസഫ് . ഔദ്യോഗിക യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായി നിലവിൽ ഡൽഹിയിലുള്ള സണ്ണി ജോസഫ്, രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് പുറമെ എഐസിസി അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി. വേണുഗോപാൽ എന്നിവരെയും കാണാൻ സമയം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
"കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തെ കാണാൻ ഞാൻ സമയം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാഹുൽ ഗാന്ധി തൻ്റെ പര്യടനം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തിയതേയുള്ളൂ. വ്യാഴാഴ്ച ഖാർഗെയും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെയും വേണുഗോപാലിനെയും കാണാനാണ് ഞാൻ സമയം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്," സണ്ണി ജോസഫ് മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു.
കോൺഗ്രസിൽ നടന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാക്പോരുകളെക്കുറിച്ചും ഷാഫി പറമ്പിലിനെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചതിനെക്കുറിച്ചുമുള്ള മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തോട് പ്രതികരിക്കാൻ സണ്ണി ജോസഫ് വിസമ്മതിച്ചു. ഇക്കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ "ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിലാണ്," എന്ന് മാത്രമായിരുന്നു സണ്ണി ജോസഫിൻ്റെ മറുപടി.
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പാർട്ടിയിലെ ആഭ്യന്തര ഭിന്നതകളും ഗ്രൂപ്പ് പോരും സമീപകാലത്ത് പുറത്തുവന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഷാഫി പറമ്പിലിനെ ലക്ഷ്യമിട്ട് കോൺഗ്രസ് എം.പി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഷാഫിക്ക് പിന്തുണയായി ഈ ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
നിർദ്ദിഷ്ട കൂടിക്കാഴ്ചകളുടെ അജണ്ട അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലും, സണ്ണി ജോസഫ് പാർട്ടിയിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യം കേന്ദ്ര നേതൃത്വവുമായി ചർച്ച ചെയ്യാനും സംഘടനാ പുനഃസംഘടന വേഗത്തിലാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ബിജെപിയിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസിലേക്ക് തിരിച്ചുവരുന്ന നേതാക്കളായ അന്തരിച്ച മുന് മുഖ്യമന്ത്രി കെ കരുണാകരൻ്റെ മകൾ പത്മജ വേണുഗോപാൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ പാർട്ടിയിലേക്ക് തിരിച്ചെടുക്കുന്നതിന് ഹൈക്കമാൻഡിൻ്റെ അനുമതി തേടാനും അദ്ദേഹം സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ബോർഡുകളിലേക്കും കോർപ്പറേഷനുകളിലേക്കുമുള്ള നിയമനങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിൽ കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ അതൃപ്തി നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ്, എ.ഐ.സി.സി (AICC) നേതൃത്വവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താനുള്ള സണ്ണി ജോസഫിൻ്റെ നീക്കം. യുഡിഎഫ് സർക്കാർ അധികാരമേറ്റ് ആറ് മാസം പിന്നിട്ടിട്ടും രാഷ്ട്രീയ നിയമനങ്ങളിൽ അന്തിമ തീരുമാനമാകാത്തതാണ് ഈ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് കാരണം. മുതിർന്ന നേതാവായ എം.എം. ഹസൻ, കെ.സി. ജോസഫ്, ബെന്നി ബഹനാൻ, ഷാഫി പറമ്പിൽ തുടങ്ങിയവർ നിയമനങ്ങളിലെ മെല്ലെപ്പോക്കിൽ ശക്തമായ അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കെപിസിസി ഭാരവാഹികളുടെ യോഗത്തിലും ഇതിനെതിരെ വലിയ വിമർശനം ഉയർന്നു.
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