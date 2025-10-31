സിപിഎം സിപിഐയോട് മാപ്പ് പറയണം; അധിക വിധേയത്വം അവസാനിപ്പിക്കണം: സണ്ണി ജോസഫ്
പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയിൽ ഒപ്പിട്ടത് സിപിഎം-ബിജെപി രഹസ്യബന്ധത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്, പെൻഷൻ വർധന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്റ്റൻ്റാണെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് ആരോപിച്ചു
Published : October 31, 2025 at 3:10 PM IST
കണ്ണൂർ: സിപിഐയോടുള്ള സിപിഎമ്മിൻ്റെ അധിക വിധേയത്വം ഇനിയെങ്കിലും അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് സണ്ണി ജോസഫ് കണ്ണൂരിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സിപിഎമ്മുകാരാണ് സിപിഐക്കാരോട് മാപ്പ് പറയേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം തുറന്നുപറഞ്ഞു. പെൻഷൻ വർധനവ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്റ്റൻ്റാണെന്നും, ജനങ്ങൾ അർഹിക്കുന്ന അവജ്ഞയോടെ ഇതിനെ തള്ളിക്കളയുമെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കി.
ആശ പ്രവർത്തകരുടെ സമരം
ആശ പ്രവർത്തകരുടെ സമരം പ്രതിപക്ഷ പിന്തുണയോടെ തുടരുമെന്നും, സമരം അവസാനിപ്പിക്കുകയല്ല, സമര രീതി മാറ്റുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് അറിയിച്ചു. സർക്കാർ പ്രഖ്യാപനം അപര്യാപ്തമാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുക്കുമ്പോൾ സർക്കാർ ജനങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടുകയാണെന്നും, ആശ പ്രവർത്തകരോട് സർക്കാർ കാണിച്ചത് വഞ്ചനയാണെന്നും അത് ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയും രഹസ്യബന്ധവും
പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയിൽ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ഒരുവേള സിപിഐയെ മുന്നണിയിലേക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു, കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് അത് വ്യക്തവുമായിരുന്നു. പിണറായി സർക്കാർ കേരളത്തിലെ സ്കൂളുകളെ കേന്ദ്രസർക്കാരിൻ്റെ കാവിവത്കരണം നടപ്പാക്കാനുള്ള പരീക്ഷണശാലകളാക്കി മാറ്റുമെന്നായിരുന്നു ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് പ്രതികരിച്ചത്. പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയിൽ സ്കൂളുകൾ ഭാഗമായത് സിപിഎമ്മിൻ്റെയും ബിജെപിയുടെയും രഹസ്യ ബന്ധത്തിൻ്റെ ഫലമാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
ഘടകകക്ഷി മന്ത്രിമാരും സിപിഎം മന്ത്രിമാരും ഈ ധാരണാപത്രത്തെക്കുറിച്ച് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അറിഞ്ഞതുതന്നെ വലിയ ഗതികേടാണ്, ഇത് മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് കൂട്ടുത്തരവാദിത്വമില്ലെന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വ്യക്തിതാത്പര്യങ്ങൾക്കാണ് സംസ്ഥാന താത്പര്യത്തേക്കാൾ മുൻഗണന നൽകിയത്, അതുകൊണ്ടാണ് കേരളം അതീവരഹസ്യമായി പിഎം ശ്രീയുടെ ഭാഗമായതെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ബിജെപി-പിണറായി കൂട്ടുകെട്ട് ആരോപിക്കുന്നതിലൂടെ സണ്ണി ജോസഫ് അടക്കമുള്ളവർ സിപിഐയെ ചേർത്തു നിർത്താനും ശ്രമിച്ചു.
നിയമപോരാട്ടം അട്ടിമറിച്ചതിൻ്റെ കാരണം
പിഎം ശ്രീ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനുള്ള കേന്ദ്രസർക്കാരിൻ്റെ നിലപാടിനെതിരെ നിയമപോരാട്ടം നടത്താനുള്ള മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം പോലും അട്ടിമറിക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് സണ്ണി ജോസഫ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് മുതൽ ശക്തമായി എതിർത്തിരുന്ന പിണറായി സർക്കാർ ധൃതിപിടിച്ച് അതിൻ്റെ ഭാഗമായത്, മുഖ്യമന്ത്രി ഈ മാസം പത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ ശേഷമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എന്ത് ഡീലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് അറിയാൻ കേരളത്തിന് അവകാശമുണ്ടെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് പറഞ്ഞു.
സംസ്ഥാന താത്പര്യങ്ങൾക്കെതിരായ കേന്ദ്രസർക്കാരിൻ്റെ നിലപാടിനെതിരെ നിയമപോരാട്ടം നടത്താൻ പിണറായി സർക്കാർ മുതിരാതിരുന്നത് ബിജെപിയെ ഭയന്നാണ്. പാർലമെൻ്റിൽ ചർച്ച ചെയ്യാതെ രാജ്യത്തെ ഇരുട്ടിൽ നിർത്തി എൻഇപി കേന്ദ്രസർക്കാർ നടപ്പാക്കിയതിന് സമാനമായിട്ടാണ് മന്ത്രിസഭയേയും എൽഡിഎഫിലെ ഘടകകക്ഷികളേയും ഇരുട്ടിൽ നിർത്തി പിഎം ശ്രീയുടെ ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പിട്ടതെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു. ഏകപക്ഷീയമായി മോദി സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തെ പൂർണ്ണമായും അംഗീകരിക്കുക കൂടിയാണ് പിണറായി ഭരണകൂടം ചെയ്തത്.
ഇതിലൂടെ കേരളം നേടിയ ജനാധിപത്യ മതേതര ബഹുസ്വരത വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തെ മതാധിഷ്ഠിത കേന്ദ്രീകൃത കാവിവത്കരണത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് പറഞ്ഞു. പിഎം ശ്രീ പദ്ധതി ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നതോടെ ധാരണാപത്രം അനുസരിച്ച് 2020ലെ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ നിബന്ധനകളും പൂർണമായും സംസ്ഥാനം നടപ്പാക്കേണ്ടിവരും. കരാർ ഒപ്പിട്ടാൽ അതിൽ നിന്ന് പിൻമാറാൻ കേന്ദ്രസർക്കാരിന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ. 2022ൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി 2027ൽ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഇതുപ്രകാരമുള്ള ഫണ്ട് ലഭ്യമായില്ലെങ്കിലും പിഎം ശ്രീയിൽ ഉൾപ്പെട്ട എല്ലാ സ്കൂളുകളും കേന്ദ്രസർക്കാരിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
സിപിഎമ്മിൻ്റെ മനമാറ്റം
ഫെഡറൽ തത്വങ്ങൾക്കും ഭരണഘടനയ്ക്കും വിരുദ്ധവും വർഗീയ അജണ്ട നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളതുമാണ് എൻഇപിയെന്ന മുൻ നിലപാടിൽ നിന്നുള്ള സിപിഎമ്മിൻ്റെ മനമാറ്റത്തിന് പിന്നിലെ കാരണം ജനറൽ സെക്രട്ടറി എംഎ ബേബിയും മുഖ്യമന്ത്രിയും വ്യക്തമാക്കണം. സംഘപരിവാറിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസനയം വളഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനാണ് പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയിലെ ഫണ്ട് കാട്ടിയുള്ള പ്രലോഭനം. ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള എല്ലാ കാവിവത്കരണ നയങ്ങളും നടപ്പാക്കുന്നതിലൂടെ നാല് വെള്ളിക്കാശിന് പിണറായി സർക്കാർ ഭാവി തലമുറയെയാണ് ഒറ്റുകൊടുത്തതെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് പറഞ്ഞു.
സിപിഎമ്മിനോടുള്ള സിപിഐയുടെ അധിക വിധേയത്വം ഇനിയെങ്കിലും അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് സണ്ണി ജോസഫ് സിപിഐയോട് നിർദേശം വച്ചു, സിപിഎമ്മുകാരാണ് സിപിഐക്കാരോട് മാപ്പ് പറയേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം തുറന്നുപറഞ്ഞു. പൂർണമായും പിഎം ശ്രീ പിൻവലിച്ചില്ലെങ്കിലും, വരും നാളുകളിലും സിപിഐയോട് മയപ്പെട്ട് നിർത്താൻ തന്നെയാവും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം തയ്യാറാവുന്നത് എന്ന സൂചനയാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. പെൻഷൻ കൂട്ടിയത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്റ്റൻ്റാണെന്നും, ജനങ്ങൾ അർഹിക്കുന്ന അവജ്ഞയോടെ തള്ളിക്കളയുമെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കി.
