കെപിസിസി അധ്യക്ഷ പദവിയിൽ അനിശ്ചിതത്വം; ചർച്ചകൾ മന്ദഗതിയിൽ, അഞ്ച് പേരുകൾ സജീവ പരിഗണനയിൽ
കെപിസിസി അധ്യക്ഷനായി ജനപ്രതിനിധിയെ നിയമിക്കുകയാണെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനങ്ങൾ സംഘടനാ രംഗത്തുള്ളവർക്ക് നൽകണമെന്ന ആവശ്യമാണ് ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കൾ ഉയർത്തുന്നത്.
Published : July 27, 2026 at 5:15 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് യുഡിഎഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നിട്ട് രണ്ട് മാസം പിന്നിടുമ്പോഴും കെപിസിസി അധ്യക്ഷ പദവിയിലേക്കുള്ള ചർച്ചകൾ മന്ദഗതിയിലെന്ന് സൂചന. മന്ത്രി പദവിക്കൊപ്പം സണ്ണി ജോസഫ് തന്നെയാണ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തും തുടരുന്നത്. ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കെപിസിസി അധ്യക്ഷ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് പ്രാരംഭ ചർച്ചകൾക്കായി പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടി ലീഡർ എന്ന നിലയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ ചർച്ചകൾക്കായി എത്തിയിരുന്നു.
എന്നാൽ അന്ന് ജന്തർ മന്തർ സമരത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് നടന്ന പൊലീസ് അത്രികമത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെയും കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുന് ഖാർഗയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിക്കു മുമ്പിൽ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചതോടെ ആശയവിനിമയം നടന്നില്ല. നിലവിൽ പാർലമെൻ്റ് സമ്മേളനം നടക്കുന്ന അവസരത്തിൽ എംപിമാരുമായി ഈ വിഷയത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് പിന്നാലെ ദീപാദാസ് മുൻഷി കേരളത്തിലെത്തി പ്രധാന നേതാക്കളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തിയ ശേഷം അവരെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ഡൽഹിക്ക് വിളിപ്പിച്ചുള്ള കൂടിയാലോചനയ്ക്ക് ശേഷമാവും പ്രഖ്യാപനം വരിക.
വരുമോ പുതിയ മുഖം?
കെപിസിസിക്ക് പുതിയ മുഖം വരുമോ എന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുള്ളത്. 2021ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തല നയിച്ച യുഡിഎഫ് സംവിധാനം വമ്പൻ പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങിയപ്പോഴാണ് തലമുറമാറ്റമെന്ന നിലയിൽ ഹൈക്കമാൻ്റ് വി ഡി സതീശനെ കളത്തിലിറക്കിയത്.
പ്രതിപക്ഷനേതൃ പദവിയിലിരുന്ന അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിനെയും യുഡിഎഫിനെയും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വിശ്വാസയോഗ്യമാക്കി മാറ്റി അവരുടെ വോട്ട് നേടുന്നതിൽ വിജയിച്ചുവെന്നതാണ് ഹൈക്കമാൻ്റ് വിലയിരുത്തൽ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സംഘടനാ തലപ്പത്ത് യുവ നേതൃത്വത്തെ അവരോധിക്കുന്നതിൽ ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന് മടിയുണ്ടാകണമെന്നില്ല. എന്നാൽ യുഡിഎഫ് ഭരണത്തിൽ വന്നതോടെ നേതൃബാഹുല്യമുള്ള കോൺഗ്രസിൽ ഇത് എളുപ്പമായേക്കില്ല. തലമുറമാറ്റമെന്ന നിലയിൽ ചെറുപ്പക്കാരെ കെപിസിസി അധ്യക്ഷ പദവിയേൽപ്പിച്ചാൽ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ പരസ്യമായി അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് പാർട്ടി അച്ചടക്കത്തെ ബാധിച്ചേക്കുമെന്ന വിലയിരുത്തലുമുണ്ട്.
സജീവ പരിഗണനയിൽ 5 പേർ
സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസിനെ നയിക്കാൻ ആര് വരണമെന്ന ചർച്ചയിൽ പ്രധാനമായും അഞ്ച് പേരുകളാണ് പരിഗണനയിലുള്ളത്. എംപിമാരായ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ്, ഷാഫി പറമ്പിൽ, മാത്യു കുഴൽനാടൻ എംഎൽഎ, ജോസഫ് വാഴയ്ക്കൻ, ടി എൻ പ്രതാപൻ എന്നീ പേരുകളാണ് സജീവ പരിഗണനയിലുള്ളത്. യുഡിഎഫ് കൺവീനർ അടൂർ പ്രകാശ്, രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എംപി എന്നിവർ രംഗത്തുണ്ടെങ്കിലും ഇരുവരുടെയും പ്രായവും ആരോഗ്യ സ്ഥിതിയും കണക്കിലെടുത്ത് അവരെ പരിഗണിക്കാനുള്ള സാധ്യത വിരളമാണ്. ഇവർക്ക് പുറമേ എംപിമാരായ ആൻ്റോ ആൻ്റണി, ബെന്നി ബെഹനാൻ, എം കെ രാഘവൻ എന്നിവരും രംഗത്തുണ്ട്.
ചരട് വലിയുമായി മുല്ലപ്പള്ളിയും ഹസനും
മുൻ അധ്യക്ഷന്മാരായ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ, എം എം ഹസൻ തുടങ്ങിയവരും കെപിസിസി അധ്യക്ഷ പദവിക്കായി ചരട് വലിക്കുന്നുണ്ട്. കാലാവധി പൂർത്തിയാകും മുമ്പ് കെപിസിസി അധ്യക്ഷ പദവിയിൽ നിന്നും ഹൈക്കമാൻ്റ് രാജി ചോദിച്ചു വാങ്ങിയെന്നും പിന്നീട് ഒരു പദവിയിലേക്കും സ്ഥാനാർഥിത്വത്തിലേക്കും പരിഗണിച്ചില്ലെന്ന പരിഭവമാണ് മുല്ലപ്പള്ളിക്കുള്ളതെന്നാണ് അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന.
20 മാസക്കാലയളവ് കെപിസിസി അധ്യക്ഷ പദവിയിൽ ഇരുന്നെങ്കിലും പൂർണസമയ അധ്യക്ഷനായി ഇത് വരെ പ്രവർത്തിക്കാനായില്ലെന്നതാണ് എം എം ഹസനെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ ഉയർത്തുന്ന വാദഗതി. ഔദ്യോഗിക ചർച്ചകൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നാൽ അതും പരിഗണിക്കും. ഒരാൾക്ക് ഒരു പദവി എന്ന മാനദണ്ഡം നടപ്പിലാക്കിയാൽ ജോസഫ് വാഴയ്ക്കൻ, ടി എൻ പ്രതാപൻ എന്നിവർക്ക് സാധ്യതയേറും. എന്നാൽ കെപിസിസി അധ്യക്ഷ പദവിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു പൊതുമാനദണ്ഡത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലെന്നും നേതൃപദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്ന മുഖം അറിയപ്പെടുന്നതാവണമെന്നുമാണ് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ പൊതുവേ ഉയരുന്ന വികാരം.
വർക്കിങ് പ്രസിഡൻ്റ് സംഘടന രംഗത്തുള്ളവർക്ക് നൽകണം
കെപിസിസി അധ്യക്ഷനായി ജനപ്രതിനിധിയെ നിയമിക്കുകയാണെങ്കിൽ വർക്കിങ് പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനങ്ങൾ സംഘടനാ രംഗത്തുള്ളവർക്ക് നൽകണമെന്ന ആവശ്യമാണ് ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കൾ ഉയർത്തുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിലവിലെ കെപിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരിൽ നിന്നും ജില്ലകളിലെ മുതിർന്ന നേതാക്കളിൽ നിന്നുമാവും നിയമനം. വി എസ് ശിവകുമാർ, പാലോട് രവി, കെ പി ശ്രീകുമാർ, അബ്ദുൾ മുത്തലിബ്ബ്, ഹക്കീം കുന്നിൽ, പി എം നിയാസ്, ശരത്ചന്ദ്ര പ്രസാദ്, ദീപ്തി മേരി വർഗീസ് എന്നീ പേരുകൾ ചർച്ചയിലുണ്ട്. ഇവരിൽ പലരെയും ഉപാധ്യക്ഷ പദവിയിലും പരിഗണിച്ചേക്കാം.
സംഘടനാ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തും പുതുമുഖം
ഇക്കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷക്കാലത്തിനിടെ മൂന്ന് സംഘടന ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരാണ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിൻ്റെ തലപ്പത്ത് വന്നത്. കെപിസിസി അധ്യക്ഷനായി കെ സുധാകരൻ ചുമതലയേറ്റപ്പോൾ മുൻ എംഎൽഎയായിരുന്ന ടി യു രാധാകൃഷ്ണനാണ് സംഘടനാ ചുമതല നൽകിയത്. എന്നാൽ 2024 ഓഗസ്റ്റിൽ എം ലിജു സ്ഥാനത്ത് ചുമതലയേറ്റു. പിന്നീട് കെ സുധാകരൻ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും മാറി സണ്ണി ജോസഫ് പദവിയിലേക്ക് എത്തിയതോടെ മുൻ ഡിസിസി അധ്യക്ഷനും കെപിസിസി ഭാരവാഹിയുമായിരുന്ന നെയ്യാറ്റിൻകര സനലിനാണ് സംഘടനാ ചുമതല നൽകിയത്. എന്നാൽ ഈ കാലയളവിലൊന്നും സംഘടന ചലിച്ചില്ലെന്ന ആരോപണവും ഉയരുന്നുണ്ട്. 2029 ൽ നടക്കുന്ന പാർലമെൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് പഴുതടച്ച സംഘടനാ സംവിധാനത്തിനാണ് ഹൈക്കമാൻ്റ് ലക്ഷ്യം വെയ്ക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഊർജസ്വലനായ സംഘാടകനെയാവും ഹൈക്കമാൻ്റ് ചുമതലയേൽപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത്.
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