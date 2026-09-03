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പാർട്ടി-സർക്കാർ ഏകോപനം വേണം; പുതിയ നേതൃത്വത്തെ വേഗം നിയമിക്കണമെന്ന് കെപിസിസി രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതി യോഗം

കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റും രണ്ടും വര്‍ക്കിംഗ് പ്രസിഡൻ്റുമാരും മന്ത്രിമാരായതോടെ കെപിസിസിയുടെ ദൈനംദിന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തകരാറിലായി. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ സംസ്ഥാന കെപിസിസിയില്‍ പുതിയ നേതൃത്വം വരുന്നതിന് ഇനി ഒട്ടും കാലതാമസം പാടില്ലെന്നും യോഗം വിലയിരുത്തി

KPCC POLITICAL AFFAIRS COMMITTEE
സണ്ണി ജോസഫ് (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 3, 2026 at 7:17 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: സെഞ്ചുറിയും കടത്തി ജനങ്ങള്‍ വിജയിപ്പിച്ചിട്ടും സംസ്ഥാനത്തെ കോണ്‍ഗ്രസിൻ്റെ നിര്‍ജീവാവസ്ഥയില്‍ പാര്‍ട്ടി അണികള്‍ നിരാശരാണെന്ന വിലയിരുത്തലില്‍ കെപിസിസി രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതി യോഗം. അതിനാല്‍ പുതിയ നേതൃത്വത്തെ എത്രയും വേഗം നിയമിക്കാന്‍ തയ്യാറാകണമെന്ന് എഐസിസി നേതൃത്വത്തോട് രാഷ്ട്രീയ കാര്യസമിതിയോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു. സര്‍ക്കാരിൻ്റെ 100 ദിവസത്തെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ അങ്ങേയറ്റം കാര്യക്ഷമമായാണ് മുന്നോട്ടു പോകുന്നതെങ്കിലും സര്‍ക്കാരും പാര്‍ട്ടിയും തമ്മില്‍ കൂടുതല്‍ ഏകോപനം ആവശ്യമാണെന്ന് യോഗം വിലയിരുത്തി. കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റും രണ്ടും വര്‍ക്കിംഗ് പ്രസിഡൻ്റുമാരും മന്ത്രിമാരായതോടെ കെപിസിസിയുടെ ദൈനംദിന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തകരാറിലായി. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ സംസ്ഥാന കെപിസിസിയില്‍ പുതിയ നേതൃത്വം വരുന്നതിന് ഇനി ഒട്ടും കാലതാമസം പാടില്ലെന്നും യോഗം വിലയിരുത്തി.

സര്‍ക്കാരും പാര്‍ട്ടിയും ഏകോപനത്തോടെയാണ് മുന്നോട്ടു പോകുന്നതെങ്കിലും കൂടുതല്‍ ഏകോപനം പാര്‍ട്ടിയും സര്‍ക്കാരും തമ്മില്‍ ആവശ്യമാണെന്നും പുതിയ നേതൃത്വത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായും രാഷ്ട്രീയ കാര്യ സമിതിയോഗത്തിനു ശേഷം നടത്തിയ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ പ്രസിഡൻ്റ് സണ്ണി ജോസഫ് പറഞ്ഞു. സര്‍ക്കാരിൻ്റെ 100 ദിന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ജനങ്ങള്‍ പൊതുവേ സംതൃപ്തരാണെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെട്ടു. ഈ വര്‍ഷത്തെ ഓണാഘോഷം സംതൃപ്തിയിലും സമാധാനത്തിലും അതിൻ്റെ സ്പിരിറ്റില്‍ നടത്തുന്നതിനു സര്‍ക്കാരിനു സാധിച്ചു. ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കളുടെ വിതരണത്തിലെ ക്രമീകരണം, ടൂറിസം വകുപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ച ഓണാഘോഷങ്ങളില്‍ വന്‍ ജന പങ്കാളിത്തം എന്നിവ യോഗത്തില്‍ പ്രത്യേകം പരാമര്‍ശിക്കപ്പെട്ടു.

രാഹുല്‍ ഗാന്ധി കേരളത്തിലെ ജനങ്ങള്‍ക്കു വാഗ്ദാനമായി നല്‍കിയ പ്രിയദര്‍സിനി സ്ത്രീ സൗജന്യ യാത്ര വന്‍ വിജയമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നു. ഓപ്പറേഷന്‍ തൂഫാന്‍ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ വന്‍ വിജയമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നു. വയനാട്ടിലെ പ്രകൃതി ദുരന്തത്തില്‍ ജനങ്ങളുടെ ദുരിതമകറ്റാന്‍ റവന്യൂ വകുപ്പ് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂര്‍വമായ പ്രവര്‍ത്തനവുമായി മുന്നോട്ടു വന്നു. സര്‍ക്കാര്‍ നല്ല കോര്‍ഡിനേഷനില്‍ മുന്നോട്ടു പോകുന്നു.

വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി രാജ്യത്താകമാനമുള്ളതാണ്. തെക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ പ്രത്യേകിച്ചും വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാകുമെന്ന് കേന്ദ്രം അറിയിച്ചിരുന്നു. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും പരിഹരിക്കുന്നതിന് ദീര്‍ഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പദ്ധതികള്‍ ആവശ്യമാണെന്ന് യോഗം വിലയിരുത്തി. ആര്യാടന്‍ മുഹമ്മദ് വൈദ്യുതി മന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോള്‍ യൂണിറ്റിന് 4.30 രൂപയ്ക്കു കിട്ടുമായിരുന്ന വൈദ്യുതി കരാര്‍ പിണറായി സര്‍ക്കാര്‍ റദ്ദാക്കിയതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിസന്ധിക്കു കാരണം.

പാലക്കാട് റെയില്‍വേ ഡിവിഷനില്‍ നിന്നും മംഗലാപുരം അടര്‍ത്തിയെടുത്ത് മൈസൂരിനോടു ചേര്‍ത്ത റെയില്‍വേയുടെ നടപടിയെ ന്യായീകരിക്കുന്ന ബിജെപി സംസ്ഥാന നേതാക്കളുടെ നിലപാടില്‍ കേരളത്തിലെ ബിജെപി അണികളില്‍ തന്നെ വ്യാപകമായ അമര്‍ഷം ഉണ്ടെന്ന് യോഗം വിലയിരുത്തി. ഡിവിഷന്‍ വിഭജനത്തിനെതിരെ എംപിമാരുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഇനിയും റെില്‍വേ സ്റ്റേഷനുകള്‍ക്കു മുന്നില്‍ സത്യാഗ്രഹ സമരം സംഘടിപ്പിക്കാന്‍ യോഗം തീരുമാനിച്ചു. ബോര്‍ഡ്, കോര്‍പ്പറേഷനുകളുടെ അധ്യക്ഷന്‍മാരെ നിയമിക്കുന്നതില്‍ വൈകാതെ തീരുമാനമുണ്ടാകും.

സിപിഎമ്മിന് കേരളത്തിലുണ്ടായ പരാജയം ഭരണത്തിൻ്റെ പരാജയമാമെന്നും സ്ഥാനാര്‍ഥി നിര്‍ണയത്തിലെ പാളിച്ചകളാണെന്നും കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി തീരുമാനിക്കുകയും അതിൻ്റെ രേഖകള്‍ പുറത്തു വിടുകയും ചെയ്തിട്ടും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ഒരു വിഭാഗം സിപിഎം നേതാക്കളും പയ്യന്നൂരിലും തളിപ്പറമ്പിലും നടത്തിയ പ്രസംഗങ്ങള്‍ ജനവിധിയെ അവര്‍ ഒട്ടും മാനിക്കുന്നില്ലെന്നതിൻ്റെ തെളിവാണെന്ന് സണ്ണി ജോസഫ് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോഴും ഏകാധിപത്യത്തിൻ്റെയും ഭീഷണിയുടെയും സ്വരമാണ് അവര്‍ ഉയര്‍ത്തുന്നത്. അതിനെതിരെ സിപിഎമ്മില്‍ നിന്നു തന്നെ പ്രതികരണമുണ്ടാകുന്നത് കോണ്‍ഗ്രസ് മനസിലാക്കുന്നു. സിപിഎമ്മിൻ്റെ അഖിലേന്ത്യാ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സിപിഎം ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി വിശദീകരിക്കണം. പാര്‍ട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിക്ക് സ്വന്തം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ വിശദീകരണ യോഗത്തില്‍ സ്ഥാനം പോലും കൊടുക്കാതെയാണ് ഒരു വിഭാഗം ഏകപക്ഷീയമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തിലും സിപിഎം അണികളില്‍ വലിയ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് സണ്ണി ജോസഫ് പറഞ്ഞു.

സിപിഐക്ക് എല്‍ഡിഎഫില്‍ നിന്നു കൊണ്ടു തന്നെ അവരുടെ അവകാശങ്ങള്‍ സംരകഷിക്കാന്‍ പ്രാപ്തിയുള്ള പാര്‍ട്ടിയാണെന്നും അക്കാര്യത്തില്‍ സിപിഐക്ക് കോണ്‍ഗ്രസിൻ്റെ ധാര്‍മിക പിന്തുണയുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മറ്റു പിന്തുണകളൊന്നും അവര്‍ക്ക് ആവശ്യമില്ല. കേരളത്തില്‍ സിപിഐക്ക് മികച്ച നേട്ടങ്ങള്‍ ഉണ്ടായത് അവര്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്താണെന്നും അക്കാര്യം നന്നായി അറിയാവുന്നത് സിപിഎമ്മിനാണെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന്‍, മന്ത്രിമാരായ പി സി വിഷ്ണുനാഥ്, എ പി അനില്‍കുമാര്‍ തുടങ്ങിയവരും യോഗത്തില്‍ സംബന്ധിച്ചു.

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