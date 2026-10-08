വി. ഡി. സതീശനെതിരെ അടൂർ പ്രകാശിൻ്റെ വിമർശനം; കെപിസിസി നിർണായക യോഗം 13ന്
ഈ മാസം 13ന് കെപിസിസി ഭാരവാഹികളുടെയും ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റുമാരുടെയും യോഗം കെപിസിസി ആസ്ഥാനത്ത് വിളിച്ചു ചേര്ത്തതായി സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള ജനറല് സെക്രട്ടറി നെയ്യാറ്റിന്കര സനല് ഇ ടിവി ഭാരതിനോടു പറഞ്ഞു
Published : October 8, 2026 at 2:31 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: യുഡിഎഫ് കണ്വീനര് അടൂര് പ്രകാശ് മുഖ്യമന്ത്രി വി. ഡി. സതീശനെതിരെ കുടം തുറന്ന് വിട്ട വിവാദത്തിന്മേല് ചൂടേറിയ ചര്ച്ചകള്ക്ക് കളമൊരുങ്ങി. ഈ മാസം 13ന് കെപിസിസി ഭാരവാഹികളുടെയും ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റുമാരുടെയും യോഗം കെപിസിസി ആസ്ഥാനത്ത് വിളിച്ചു ചേര്ത്തതായി സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള ജനറല് സെക്രട്ടറി നെയ്യാറ്റിന്കര സനല് ഇ ടിവി ഭാരതിനോടു പറഞ്ഞു.
ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്കാണ് യോഗം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. മുഖ്യമന്ത്രി വി. ഡി. സതീശൻ്റേത് ഏകാധിപത്യ ശൈലിയാണെന്നും കാര്യങ്ങളൊന്നും യുഡിഎഫ് കണ്വീനര് എന്ന നിലയില് തന്നെ അറിയിക്കുന്നില്ലെന്നും മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് കാര്യങ്ങള് അറിയുന്നതെന്നുമായിരുന്നു അടൂര് പ്രകാശിൻ്റെ ആരോപണം.
കെപിസിസി ആസ്ഥാനത്തിരുന്ന് കൊണ്ട് പാര്ട്ടി മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ പരസ്യ വിമര്ശനം നടത്തിയ അടൂര് പ്രകാശിൻ്റെ നടപടിയില് കോണ്ഗ്രസിലെ ഒരു വിഭാഗം ശക്തമായ പ്രതിഷേധമുയര്ത്തി. മാത്രമല്ല, സോഷ്യല് മീഡിയയില് അടൂര് പ്രകാശിന് സതീശന് അനുകൂലികളുടെ കടുത്ത ആക്രമണവും നേടിടേണ്ടി വന്നു. അടൂര് പ്രകാശിൻ്റെ നടപടി അതിരുവിട്ടതായിരുന്നു എന്ന അഭിപ്രായവും പാര്ട്ടിയില് പല കോണുകളില് നിന്നുയര്ന്നു.
അതേസമയം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശൈലിക്കെതിരെ പ്രകാശിനെ അനുകൂലിച്ചും ഒരു വിഭാഗം രംഗത്തെത്തി. ഈ സാഹചര്യത്തില് പാര്ട്ടി- സര്ക്കാര് ഏകോപനത്തിന് പുതിയ സംവിധാനം വേണമെന്ന അഭിപ്രായം ശക്തമാണ്. മാത്രമല്ല, അടുത്തയിടെ നടന്ന ഡല്ഹി ചര്ച്ചകളില് അടൂര് പ്രകാശും മുഖ്യമന്ത്രി വി. ഡി. സതീശനും തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള് ഹൈക്കമാന്ഡുമായി പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.
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ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഹൈക്കമാന്ഡില് നിന്നുയര്ന്ന നിര്ദ്ദേശങ്ങളും യോഗത്തില് ചര്ച്ചയാകും. ഇതിനുള്ള ചര്ച്ചകളും തീരുമാനങ്ങളും യോഗത്തില് ഉണ്ടായേക്കും. അതോടൊപ്പം കെട്ടുറപ്പുള്ള ശക്തമായ സംഘടനാ സംവിധാനം സംസ്ഥാന തലത്തിലും ജില്ലകളിലും വേണമെന്ന അഭിപ്രായവും നിലനില്ക്കുന്നുണ്ട്.
കെപിസിസി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് തന്നെ മാറ്റണമെന്ന് പ്രസിഡൻ്റ് സണ്ണി ജോസഫ് ഹൈക്കമാന്ഡിനോട് പല തവണ അഭ്യര്ഥിച്ചിട്ടും ഇക്കാര്യത്തില് ഒരു അന്തിമ തീരുമാനത്തിലേക്ക് ഹൈക്കമാന്ഡ് എത്താത്തില് സംസ്ഥാന നേതാക്കള്ക്കും അസംതൃപ്തിയുണ്ട്.
അതോടൊപ്പം പാര്ട്ടിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ബോര്ഡ് കോര്പ്പറേഷന് അധ്യക്ഷന്മാരെ നിയമിക്കുന്നതും നീളുകയാണ്. 10 വര്ഷത്തിന് ശേഷം അധികാരത്തില് തിരിച്ചെത്തിയിട്ടും പല നിലകളില് പാര്ട്ടിയില് തര്ക്കം തുടരുന്നതില് അണികളിലും അതൃപ്തിയുണ്ട്. ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം യോഗത്തില് ചര്ച്ചയാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
അതിനിടെ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണര് ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് രാജ്യ തലസ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷേധിച്ച ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല്ഗാന്ധിയെയും പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി എംപിയെയും തെരുവില് വലിച്ചിഴച്ച ഡല്ഹി പൊലീസിൻ്റെ നടപടിയില് പ്രതിഷേധിച്ച് ഒക്ടോബര് 9ന് ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങളില് ജനാധിപത്യ സംരക്ഷണ യോഗങ്ങള് നടത്താന് കെപിസിസി ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജില്ലാ കോണ്ഗ്രസ് കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരിക്കും യോഗങ്ങളെന്ന് കെപിസിസി സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള ജനറല് സെക്രട്ടറി നെയ്യാറ്റിന്കര സനല് അറിയിച്ചു.
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