പുനഃസംഘടനയും ബോർഡ് സ്ഥാനങ്ങളും; കെപിസിസി-ഡിസിസി ഭാരവാഹികളുടെ യോഗം ഇന്ന്
ഗവൺമെൻ്റ് പ്ലീഡർ നിയമനം, മുഖ്യതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർ നിയമനം തുടങ്ങി ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ രൂപപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഭാരവാഹി യോഗം ചേരുന്നത്
Published : September 10, 2026 at 9:32 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: യുഡിഎഫ് സർക്കാർ അധികാരമേറ്റതിന് ശേഷം സംഘടനാ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ കെപിസിസി, ഡിസിസി ഭാരവാഹികളുടെ യോഗം ഇന്ന് ചേരും. രാവിലെ 10.30ന് തിരുവനന്തപുരം ഇന്ദിരാഭവനിൽ തുടങ്ങുന്ന യോഗത്തിൽ പാർട്ടി പുനഃസംഘടന സംബന്ധിച്ച ആവശ്യങ്ങൾ ശക്തമായി ഉയർന്നേക്കും. സർക്കാരിൻ്റെ ആദ്യ 100 ദിനങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളും യോഗം വിലയിരുത്തും.
ഗവൺമെൻ്റ് പ്ലീഡർ നിയമനം, മുഖ്യതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർ നിയമനം തുടങ്ങി ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ രൂപപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഭാരവാഹി യോഗം ചേരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന രാഷ്ട്രീയകാര്യസമിതി യോഗത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ഡിസിസി അധ്യക്ഷന്മാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കെപിസിസി ഭാരവാഹികൾ യോഗം ചേരുന്നത്.
ബോർഡ്, കോർപറേഷൻ സ്ഥാനങ്ങളിലെ വീതംവയ്പ്പ് അനിശ്ചിതമായി നീളുന്നതിൽ യോഗത്തിൽ കടുത്ത പരാതികൾ ഉയർന്നേക്കും. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ ഒരു പൊതുമാനദണ്ഡം രൂപീകരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചവർക്കും പാർലമെൻ്ററി പദവികളിൽ ഇരുന്നവർക്കും വീണ്ടും ബോർഡ്, കോർപറേഷൻ സ്ഥാനങ്ങൾ നൽകരുതെന്ന പൊതുഅഭിപ്രായം പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ഇതിനോടകം രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
സ്ഥാനമാനങ്ങളും മുൻഗണനയും
ഇക്കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അർഹതയുണ്ടായിട്ടും പരിഗണിക്കാതെ പോയ ഡിസിസി തല ഭാരവാഹികൾ അടക്കമുള്ളവരെ പുതിയ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് സജീവമായി പരിഗണിക്കണമെന്ന വാദം ശക്തമാണ്. കെഎസ്യു, യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഭാരവാഹികളായി പ്രവർത്തിച്ച് ഡിസിസി, കെപിസിസി തലത്തിലേക്ക് ഉയർന്നുവന്നവർക്ക് മുൻഗണന നൽകണമെന്ന ആവശ്യവും ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്.
പാർട്ടിയും സർക്കാരും തമ്മിൽ ഏകോപനമില്ലെന്ന തരത്തിൽ നിലവിൽ ഉയർന്നിട്ടുള്ള വാദങ്ങളും സർക്കാർ നടപടികളിൽ പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ ചില പരാതികളും യോഗത്തിൽ ചർച്ചയാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. യുഡിഎഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം പാർട്ടി സംവിധാനം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും നേതാക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടും. താഴെത്തട്ടിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സംഘടനാ അടിത്തറ വിപുലമാക്കുന്നതിനും പുതിയ അംഗങ്ങളെ ചേർക്കുന്നതിനും യോഗം പ്രത്യേക കർമപദ്ധതി തയ്യാറാക്കും.
ജനക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളും വിവാദങ്ങളും
സർക്കാരിൻ്റെ ജനക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഭരണനേട്ടങ്ങളും പൊതുജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാനുള്ള പദ്ധതികളും യോഗം വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യും. എഐസിസി നിർദേശിച്ചിട്ടുള്ള വിവിധ സമരപരിപാടികൾ സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കുന്നതും യോഗത്തിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്യും. നിലവിൽ ചിറയൻകീഴ് എംഎൽഎയും പാർട്ടി വൈസ് പ്രസിഡൻ്റുമായ രമ്യ ഹരിദാസിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഉയർന്നിട്ടുള്ള വിവാദങ്ങളും യോഗത്തിൽ ചർച്ചയായേക്കും.
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കെപിസിസി ഭാരവാഹികൾക്കും ഡിസിസി അധ്യക്ഷന്മാർക്കും പുറമേ മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. വരും നാളുകളിൽ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തന ശൈലി എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നതിലും കൃത്യമായ രൂപരേഖ ഇന്ദിരാഭവനിൽ നടക്കുന്ന യോഗത്തിൽ തയ്യാറാക്കും. വരാനിരിക്കുന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്ക് മുന്നോടിയായി പാർട്ടിയെ സജ്ജമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവും ഈ യോഗത്തിനുണ്ട്. ഇതിനായി ബൂത്ത് തലം മുതൽ പ്രവർത്തനം ഊർജിതമാക്കാൻ ഡിസിസി അധ്യക്ഷന്മാർക്ക് കെപിസിസി നേതൃത്വം കർശന നിർദേശം നൽകും. സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പൂർണ പിന്തുണ നൽകിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് നേതൃത്വത്തിൻ്റെ തീരുമാനം.
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