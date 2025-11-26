'രാഹുലിനെതിരെ തെളിവില്ല, ആരോപണം തെളിയിക്കാൻ സർക്കാരിനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു'; സണ്ണി ജോസഫ്
Published : November 26, 2025 at 12:28 PM IST
കാസർകോട്: യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവും എംഎൽഎയുമായ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെയുള്ള വിഷയത്തിൽ പൊലീസിന് തെളിവ് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് സണ്ണി ജോസഫ്. രാഹുലിനെതിരെ ഉയർന്ന ഗൗരവമായ വിഷയത്തിൽ പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടും ഒന്നും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതിനാൽ, സർക്കാർ രാഹുലിനെതിരെയുള്ള ആരോപണം തെളിയിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഒരു പ്രതിപക്ഷ എംഎൽഎക്കെതിരെയുള്ള കേസ് എന്തുകൊണ്ട് തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് ചോദ്യമുയർത്തി.
രാഹുലിന് ഒരു എംഎൽഎക്കുള്ള എല്ലാ അവകാശങ്ങളും ഉണ്ടെന്നും എന്നാൽ എല്ലാ നേതാക്കളുമായി ആലോചന നടത്തിയ ശേഷമാണ് രാഹുലിനെതിരെ സംഘടനാപരമായ നടപടിയെടുത്തതെന്നും കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് കാസർകോട് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. കെ സുധാകരൻ്റെ അഭിപ്രായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാധ്യമങ്ങൾ ചില വാക്കുകൾ മാത്രം എടുത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണെന്നും നേതാക്കൾക്ക് ഒരേ അഭിപ്രായമാണ് ഉള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
എൽഡിഎഫിനെതിരെയുള്ള വിധി
തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് മികച്ച വിജയം നേടും. വരാനിരിക്കുന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം എൽഡിഎഫിനെതിരെയുള്ള വിധിയായിരിക്കും എന്നും ഇത്തവണ കോൺഗ്രസ് മികച്ച വിജയം നേടുമെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
കുറ്റവാളികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കുകയാണെന്നും പത്മകുമാറിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. പാർട്ടി ഇവരെ ന്യായീകരിക്കുകയും സംരക്ഷണം നൽകുകയുമാണ്.
ഭീമമായ വില വർധനവ് എല്ലാ മേഖലയിലും ഉണ്ട്. കാർഷിക മേഖല പൂർണമായി തകർന്നു. വന്യജീവി പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമില്ല. ആരോഗ്യ മേഖലയും തകർന്നു.
തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കഴുത്ത് ഒടിച്ച സർക്കാരാണിതെന്നും അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തെ സർക്കാരും സിപിഎം പാർട്ടിയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് പറഞ്ഞു.
ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റിനെതിരായ ആരോപണം അടിസ്ഥാനരഹിതം
സ്ഥാനാർഥി നിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാസർകോട് ഉണ്ടായത് ചില പെറ്റി കേസ് മാത്രമാണെന്നും ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് പി കെ ഫൈസലിനെതിരെയുള്ള ജെയിംസ് പന്തമാക്കലിൻ്റെ ആരോപണം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് വ്യക്തമാക്കി. പന്തമാക്കലിനെതിരെ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. മറ്റൊരു വിഷയത്തിൽ, പി വി അൻവറിനെ പാർട്ടിയിൽ അസോസിയേറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ പരിഗണിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കോൺഗ്രസിൻ്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ
തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ചാൽ നടപ്പാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രധാന വാഗ്ദാനങ്ങൾ സണ്ണി ജോസഫ് പങ്കുവെച്ചു.
തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അധികാരം വർധിപ്പിക്കും, അനുവദിക്കുന്ന തുക വർധിപ്പിക്കും. തെരുവുനായ ശല്യം പരിഹരിക്കും. എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും കുടിവെള്ളം ഉറപ്പാക്കുമെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് പറഞ്ഞു.
ശശി തരൂരിനെതിരെ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ
അതേസമയം ശശി തരൂർ ഇന്ന് നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ പേരിന് കളങ്കം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെന്ന് രാജമോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ പറഞ്ഞു. രക്തസാക്ഷി പരിവേഷത്തോടെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കു പോകാനാണ് തരൂർ ശ്രമിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതിന് കോൺഗ്രസ് തയ്യാറല്ല. അതുകൊണ്ട് തരൂരിന് വേണമെങ്കിൽ പാർട്ടി വിട്ടു പുറത്തു പോകാം. ഒരു ജന്മം ഒരു പാർട്ടിയെക്കൊണ്ട് നേടാൻ കഴിയുന്നതെല്ലാം ശശി തരൂർ നേടിയെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എംപി പറഞ്ഞു.
