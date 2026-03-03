മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ കെ പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അന്തരിച്ചു
കോഴിക്കോട്ടെ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു തൊണ്ണൂറുകാരനായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്ത്യം. വടകരയിൽ നിന്ന് ആറ് തവണ ഇദ്ദേഹം ലോക്സഭയിലെത്തി.
Published : March 3, 2026 at 6:16 AM IST
കോഴിക്കോട്: മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ കെ പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ (90) അന്തരിച്ചു. കോഴിക്കോട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം. വടകര ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് 1971 മുതൽ 1991 വരെ തുടർച്ചയായി ആറ് തവണ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അപൂർവം നേതാക്കളിൽ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം.
വടകരയിലെ വിജയപരമ്പര
1971ൽ ആദ്യമായി കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിച്ച് അദ്ദേഹം വിജയിച്ചു. 1977ൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥിയായി വീണ്ടും വിജയം ആവർത്തിച്ചു. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ അരങ്ങിൽ ശ്രീധരനെയാണ് അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. തുടർന്ന് 1980ൽ കോൺഗ്രസ് (യു) സ്ഥാനാർഥിയായി ജനവിധി തേടിയ അദ്ദേഹം അന്ന് കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥിയായിരുന്ന മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനെ പരാജയപ്പെടുത്തി. 1984ൽ ഇന്ത്യൻ കോൺഗ്രസ് (സോഷ്യലിസ്റ്റ്) സ്ഥാനാർഥിയായി കോൺഗ്രസിലെ കെ എം രാധാകൃഷ്ണനെയാണ് അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. 1989ൽ ഇടതുപക്ഷ പിന്തുണയോടെ മത്സരിച്ച് കോൺഗ്രസിൻ്റെ എ സുജനപാലിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി. 1991ൽ വീണ്ടും ഇടതുപക്ഷ പിന്തുണയോടെ കോൺഗ്രസിലെ അഡ്വ. എം രത്നസിങ്ങിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആറാം തവണയും ലോക്സഭയിലെത്തി. എന്നാൽ 1996ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സിപിഎം സ്ഥാനാർഥിയായ ഒ ഭരതനോട് പരാജയപ്പെട്ടതോടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വടകരയിലെ വിജയപരമ്പര അവസാനിച്ചത്.
മന്ത്രിസഭയിലെ സാന്നിധ്യവും രക്ഷാദൗത്യവും
1989-90 കാലയളവിൽ വി പി സിങ് മന്ത്രിസഭയിൽ ഉപരിതല ഗതാഗത, വാർത്താവിനിമയ വകുപ്പുകളുടെ ചുമതലയുള്ള കാബിനറ്റ് മന്ത്രിയായിരുന്നു കെ പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ. ഗൾഫ് യുദ്ധകാലത്ത് കുവൈറ്റിൽ കുടുങ്ങിയ ഇന്ത്യക്കാരെ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള രക്ഷാദൗത്യത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്.
മാധ്യമപ്രവർത്തനവും നയതന്ത്രവും
രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമാകുന്നതിന് മുൻപ് ജേർണലിസ്റ്റ് ആയിരുന്ന അദ്ദേഹം ബ്ലിറ്റ്സ്, ശങ്കേഴ്സ് വീക്കിലി, ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, മാതൃഭൂമി എന്നിവിടങ്ങളിൽ പത്രപ്രവർത്തകനായി ബോംബെ, ഡൽഹി എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. മികച്ച നയതന്ത്രജ്ഞനും വാഗ്മിയുമായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ യുഎൻ അടക്കമുള്ള വിവിധ അന്താരാഷ്ട്ര വേദികളിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിനിധിയായി പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
വ്യക്തിജീവിതവും രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശവും
കോഴിക്കോട് കൊയിലാണ്ടിയിൽ അഭിഭാഷകനായിരുന്ന കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ നായരുടെ മകനായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യമുള്ള കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസി കോളജ്, മദ്രാസ് ലോ കോളജ് എന്നിവിടങ്ങളിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠനം. സോഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കടന്നുവന്നത്. അഖിലേന്ത്യാ വിദ്യാർഥി സംഘടനയായ നാഷണൽ യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻ്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡൻ്റായും ബോംബെ സമാജ്വാദി യുവക്സഭയുടെ സെക്രട്ടറിയായും പ്രവർത്തിച്ച ശേഷം 1960ൽ കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നു. ഡൽഹിയിലെത്തിയ ശേഷം വി കെ കൃഷ്ണമേനോൻ്റെ ഒപ്പം പ്രവർത്തനരംഗത്തുണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹം പിന്നീട് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ വിശ്വസ്തനായി മാറി. തുടർന്ന് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുമായുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളെത്തുടർന്ന് കോൺഗ്രസ് (യു)വിലും പിന്നീട് കോൺഗ്രസ് (എസ്)ലും എത്തി. കോൺഗ്രസ് (എസ്) അഖിലേന്ത്യാ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1995ൽ അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങിയെത്തി.
ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ നിർണായക സാന്നിധ്യം
അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് ശേഷം കോൺഗ്രസിലുണ്ടായ ഭിന്നതയെത്തുടർന്നാണ് അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസ് (യു) വിഭാഗത്തിലും പിന്നീട് കോൺഗ്രസ് (എസ്) ലും സജീവമായത്. 1979-80 കാലഘട്ടത്തിൽ എഐസിസി (യു) ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായും 1980ൽ എഐസിസി (എസ്) ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു. രാജീവ് ഗാന്ധി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് വളം കുംഭകോണം, ബൊഫോഴ്സ് ഇടപാടിലെ അഴിമതി എന്നിവ പുറത്തുകൊണ്ടുവരുന്നതിൽ അദ്ദേഹം നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്നു. പാർലമെൻ്റിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ ദേശീയതലത്തിൽ തന്നെ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിലെ സുപ്രധാനമായ നിരവധി മാറ്റങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച അദ്ദേഹം, തൻ്റെ ഉറച്ച നിലപാടുകളിലൂടെയാണ് ശ്രദ്ധേയനായത്.
വടകരയിലെ കന്നി മത്സരം
1971ലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വടകരയിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യമായി ജനവിധി തേടുന്നത്. അന്ന് വടകരയിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥിയായി ആദ്യം ഉയർന്നുകേട്ടത് ലീലാ ദാമോദരൻ്റെ പേരായിരുന്നു. എന്നാൽ ഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള പ്രത്യേക താൽപര്യപ്രകാരം, പ്രത്യേകിച്ച് അന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് കെ പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ വടകരയിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥിയായി എത്തിയത്. പിന്നീട് തുടർച്ചയായ ആറ് തവണ അദ്ദേഹം വടകരയുടെ പ്രതിനിധിയായി പാർലമെൻ്റിലെത്തി. ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇത്രയധികം തവണ തുടർച്ചയായി ജനപ്രതിനിധിയാകാൻ കഴിഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനകീയതയുടെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ്. വടകരയും കെ പി ഉണ്ണികൃഷ്ണനും തമ്മിലുള്ള ഈ ബന്ധം കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ വളരെ അപൂർവമായ ഒരു സമവാക്യമായിരുന്നു.
പാർലമെൻ്ററി രംഗത്തെ മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ
1971 മുതൽ 1977 വരെ കോഫി ബോർഡ് അംഗമായും 1977 മുതൽ 1979 വരെ സെൻട്രൽ സ്മാൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അഡ്വൈസറി ബോർഡ് അംഗമായും അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1980 മുതൽ 1982 വരെ പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി അംഗമായിരുന്ന അദ്ദേഹം 1981 മുതൽ 1984 വരെ കോൺഗ്രസ് (സെക്കുലർ) വിഭാഗത്തിൻ്റെ പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടി ലീഡറായും പ്രവർത്തിച്ചു. ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ എക്കാലവും ഇടപെട്ടിരുന്ന അദ്ദേഹം ഭരണതന്ത്രജ്ഞൻ എന്ന നിലയിലും തൻ്റെ കഴിവ് തെളിയിച്ചു. വടകരയുടെ വികസനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചതിനൊപ്പം തന്നെ, ദേശീയതലത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ശബ്ദമായി മാറാനും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു.
വിദ്യാഭ്യാസവും കുടുംബവും
1936 സെപ്റ്റംബർ 20ന് തമിഴ്നാട്ടിലെ കോയമ്പത്തൂരിലായിരുന്നു കെ പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ്റെ ജനനം. മദ്രാസ് ക്രിസ്ത്യൻ കോളജ്, മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസി കോളജ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നായി അദ്ദേഹം വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി. തുടർന്ന് മദ്രാസ് ഗവൺമെൻ്റ് ലോ കോളജിൽ നിന്ന് നിയമബിരുദവും കരസ്ഥമാക്കി. 1977ലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിവാഹം. അമൃത ഉണ്ണികൃഷ്ണനാണ് ഭാര്യ. ഇവർക്ക് രണ്ട് പെൺമക്കളുണ്ട്. സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹം ന്യൂഡൽഹിയിലേക്കും പിന്നീട് കോഴിക്കോട് പന്നിയങ്കരയിലുള്ള തറവാട്ടു വീട്ടിലേക്കും താമസം മാറ്റി വിശ്രമജീവിതം നയിക്കുകയായിരുന്നു.
