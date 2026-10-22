കേസിന് പിന്നാലെ വക്കീൽ നോട്ടീസും; ശ്രീനാദേവി കുഞ്ഞമ്മയെ പൂട്ടാൻ ഉദയഭാനു
ശ്രീനാദേവി കുഞ്ഞമ്മയ്ക്കെതിരെ മാനനഷ്ടത്തിന് വക്കീൽ നോട്ടീസയച്ച് കെപി ഉദയഭാനു. 50 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്ന് ആവശ്യം.
Published : October 22, 2026 at 8:48 PM IST
പത്തനംതിട്ട : ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ശ്രീനാദേവി കുഞ്ഞമ്മയ്ക്കെതിരെ മാനനഷ്ടത്തിന് വക്കീൽ നോട്ടീസയച്ച് സിപിഎം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കെപി ഉദയഭാനു. ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ അപകീര്ത്തികരമായ പരാമര്ശം നടത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് വക്കീൽ നോട്ടീസ് അയച്ചത്. 50 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്നാണ് ആവശ്യം.
കെപി ഉദയഭാനു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നപ്പോള് വനിതാ ജീവനക്കാരിയുടെ വീട്ടില് സന്ദര്ശനം നടത്തി എന്നും നിലവിൽ ഉദയഭാനു ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനം സംബന്ധിച്ചുമെല്ലാമാണ് ശ്രീനാദേവി കുഞ്ഞമ്മ ഫേസ്ബുക്കില് പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നത്. അടുത്തിടെ അടൂരിൽ ഉണ്ടായ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്-ഡിവൈഎഫ്ഐ സംഘർഷങ്ങളെ തുടർന്ന് അടൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് സിപിഎം മാർച്ച് നടത്തിയിരുന്നു.
ഈ മാർച്ചിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നതിനിടെ രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ ഉദയഭാനു രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ വിമര്ശച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ശ്രീനാദേവി കുഞ്ഞമ്മ ഫേസ്ബുക്കില് ഉദയ ഭാനുവിനെതിരേ പോസ്റ്റിട്ടത്. പോസ്റ്റ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചതോടേ ഉദയഭാനു അടൂർ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകയായിരുന്നു. സോഷ്യല് മീഡിയ വഴി അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നു തൻ്റെ പൊതുപ്രവര്ത്തനത്തെയും വ്യക്തിജീവിതത്തെയും അപകീര്ത്തിപ്പെടുത്തിയെന്നുമുള്ള ഉദയഭാനുവിൻ്റെ പരാതിയിൽ അടൂർ പൊലീസ് കേസ് എടുക്കുകയും ചെയ്തു. പൊതുപ്രവർത്തനത്തെ അപകീർത്തിപെടുത്തി, ലൈംഗിക അരാജകത്വത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന ആളാണ് ഉദയഭാനുവെന്ന് വരുത്തിത്തീർക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നിങ്ങനെ എഫ്ഐആറില് പറയുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
"സിപിഎം പത്തനംതിട്ട മുൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ശ്രീ കെപി ഉദയഭാനു എന്ന പാറമടക്കാരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവിൻ്റെ ഇന്നലത്തെ പ്രസംഗം കേട്ടു. എണ്ണമറ്റ കൈയടിക്ക് വേണ്ടി വായിൽ വരുന്നതെല്ലാം പറയുമ്പോൾ സ്വയം മറുപടി പറയേണ്ടി വരുമെന്ന ബോധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. പരിപ്പിളക്കും എന്നൊക്കെ അങ്ങ് പറയുന്നത് കേട്ടു" എന്ന് തുടങ്ങുന്ന പോസ്റ്റിൽ ഉദയഭാവിനെതിരെ കടുത്ത വിമർശനങ്ങൾ ആണ് ഉയർത്തിയത്.
ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പരാതിയുമായി ഉദയഭാനും രംഗത്ത് എത്തുന്നത്. "തൻ്റെ പൊതു ജീവിതവും വ്യക്തി ജീവിതവും ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാവർക്കും വളരെ വ്യക്തമായി അറിയാം. ഞാൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് ആകുന്ന സമയത്ത് ആ കുട്ടി ജനിച്ചിട്ടില്ല. എന്നിട്ടാണ് ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. എന്നെ വ്യക്തിപരമായി ആക്ഷേം ഉന്നയിച്ചാൽ ആ കുട്ടിക്ക് ജീവിതം ഉണ്ടാവുയാണെങ്കിൽ, ഉണ്ടാവട്ടെയെന്ന്" ഉദയഭാനുവിൻ്റെ പ്രതികരണം. അതേസമയം, അടൂരിൽ ഉണ്ടായ യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ്, ഡിവൈഎഫ്ഐ സംഘര്ഷത്തെ തുടർന്ന് ശ്രീനാദേവി കുഞ്ഞമ്മ നടത്തിയ മറ്റൊരു പരാമർശവും നേരത്തേ വലിയ വിവാദമായിരുന്നു.
Also Read: ഗതാഗത മന്ത്രിയുമായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവും വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പരാതിയും; ടി. വി. അനുപമയ്ക്ക് സ്ഥാന ചലനം