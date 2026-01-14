ഭഗവാൻ്റെ സ്വർണം കട്ടു; ദേവസ്വം മുൻ അംഗം ശങ്കരദാസ് അറസ്റ്റിൽ, ആശുപത്രി കിടക്കയിൽ നാടകീയ രംഗങ്ങൾ
അന്വേഷണം വൈകുന്നതിനെതിരെ ഹൈക്കോടതിയുടെ രൂക്ഷവിമർശനത്തിന് പിന്നാലെയാണ് നടപടി. മെഡിക്കൽ ബോർഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷമായിരിക്കും തുടർനടപടികൾ തീരുമാനിക്കുക.
Published : January 14, 2026 at 8:18 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ അംഗം കെപി ശങ്കരദാസിനെ അന്വേഷണസംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഇദ്ദേഹത്തെ തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ നേരിട്ടെത്തി എസ്പി ശശിധരൻ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിലെ പതിനൊന്നാം പ്രതിയായ ശങ്കരദാസിൻ്റെ അറസ്റ്റ് വൈകുന്നതിൽ എസ്ഐടിയെ കഴിഞ്ഞദിവസം ഹൈക്കോടതി രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചിരുന്നു.
പ്രതിചേർത്ത അന്ന് മുതൽ ഒരാൾ ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുകയാണെന്നും ഇതെന്ത് അസംബന്ധമാണ് നടക്കുന്നതെന്നുമായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് എ ബദറുദ്ദീൻ ചോദിച്ചത്. ശങ്കരദാസിൻ്റെ മകൻ എസ്പിയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ആശുപത്രിയിൽ പോയതെന്നും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ നടപടികളോട് വിയോജിപ്പുണ്ടെന്നും കോടതി വിമർശിച്ചിരുന്നു. കേസിലെ മറ്റ് പ്രതികളായ എ പത്മകുമാർ, ഗോവർധൻ, മുരാരി ബാബു എന്നിവരുടെ ജാമ്യഹർജി പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു കോടതിയുടെ രൂക്ഷവിമർശനം. ഹൈക്കോടതിയുടെ ഈ രൂക്ഷവിമർശനത്തിന് പിന്നാലെയാണ് അന്വേഷണസംഘം നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കിയതും ആശുപത്രിയിലെത്തി അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയതും.
കേസിൽ പ്രതിചേർക്കപ്പെട്ട വിവരം അറിഞ്ഞ ഉടനെ ശങ്കരദാസ് തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ നെഞ്ചുവേദന അഭിനയിച്ച് അഡ്മിറ്റാവുകയായിരുന്നെന്നും, ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ മകൻ്റെ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് അറസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നെന്നുമാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ വാദിച്ചത്. ഇത് ശരിവയ്ക്കുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണങ്ങളും. സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു പ്രതിയെ പിടികൂടാൻ കാണിക്കുന്ന ആർജവം ഈ കേസിൽ പൊലീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടായില്ല എന്നത് ദുരൂഹമാണെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.
ശബരിമലയിൽ വഴിപാടായി ലഭിച്ച സ്വർണം സ്ട്രോങ് റൂമിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനിടയിൽ കൃത്രിമം കാട്ടി തട്ടിയെടുത്തു എന്ന ഗുരുതരമായ ആരോപണമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഉയർന്നിട്ടുള്ളത്. കേസിൽ ശങ്കരദാസിൻ്റെ പങ്ക് വ്യക്തമാക്കുന്ന തെളിവുകൾ ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് പൊലീസ് നടപടിയിലേക്ക് നീങ്ങിയത്. സ്വർണം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ നിയമവിരുദ്ധമായ ഇടപെടലുകൾ നടന്നതായും ഔദ്യോഗിക പദവി ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് ക്രമക്കേടുകൾ നടത്തിയതായും അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ ഉന്നത ഗൂഢാലോചന നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ദേവസ്വം ബോർഡിലെ ഉന്നതർക്ക് ഇതിൽ നേരിട്ട് പങ്കുണ്ടെന്നുമാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ.
ശബരിമലയിലെ സ്ട്രോങ് റൂമിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന അമൂല്യമായ സ്വർണാഭരണങ്ങളിൽ പലതും കാണാനില്ലെന്നും, ചിലത് മാറ്റിപ്പണിയാനെന്ന വ്യാജേന പുറത്തേക്ക് കടത്തിയെന്നുമാണ് കേസ്. ദേവസ്വം ഓഡിറ്റ് വിഭാഗം നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് വൻതോതിലുള്ള ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തിയത്. തുടർന്ന് വിജിലൻസ് നടത്തിയ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിലാണ് മുൻ ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് എ പത്മകുമാർ, ശങ്കരദാസ് എന്നിവർക്കടക്കം പങ്കുണ്ടെന്ന് തെളിഞ്ഞത്. ഭഗവാന് ഭക്തർ സമർപ്പിച്ച തിരുവാഭരണങ്ങളിൽ പെട്ട ചില അപൂർവ ഇനങ്ങൾ പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നത് ഭക്തജനങ്ങളിൽ വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായിരുന്നു.
അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും ശങ്കരദാസിനെ ഉടൻ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല. നിലവിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന ആശുപത്രിയിൽ മെഡിക്കൽ ബോർഡ് രൂപീകരിച്ച് പരിശോധന നടത്തിയ ശേഷം മാത്രമേ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഗുരുതരമല്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ ഇയാളെ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുൻപിൽ ഹാജരാക്കും. കേസിലെ മറ്റ് പ്രധാന പ്രതികളായ മുൻ ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് എ പത്മകുമാർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസർമാരായിരുന്ന ഗോവർധൻ, മുരാരി ബാബു എന്നിവർ നൽകിയ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വിധി വരാനിരിക്കെയാണ് ശങ്കരദാസിൻ്റെ അറസ്റ്റ് നടന്നിരിക്കുന്നത്.
വരും ദിവസങ്ങളിൽ ശങ്കരദാസിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതോടെ തട്ടിപ്പിൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സ്വർണം ഉരുക്കി വിറ്റോ അതോ മറ്റാർക്കെങ്കിലും കൈമാറിയോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനായി പ്രതികളെ ഒരുമിച്ച് ഇരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്നും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സൂചിപ്പിച്ചു. രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ നീക്കം നടക്കുന്നതായി ഭക്തജന സംഘടനകളും ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷണം കൂടുതൽ ദേവസ്വം ഉദ്യോഗസ്ഥരിലേക്ക് നീളാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ശങ്കരദാസിൻ്റെ അറസ്റ്റോടെ കേസ് അന്വേഷണം നിർണായകമായ ഒരു വഴിത്തിരിവിലാണ് എത്തിനിൽക്കുന്നത്.