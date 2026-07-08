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വിഷ്ണു ഇനി അഞ്ചുപേരിലൂടെ ജീവിക്കും; ഗ്രീൻ കോറിഡോറിലൂടെ വൃക്ക കോട്ടയത്തെത്തിച്ചു

ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ മുരളീധരന്‍റെയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെയും നിർദ്ദേശപ്രകാരം പൊലീസ് ഒരുക്കിയ ഗ്രീൻ കോറിഡോറിലൂടെയാണ് വൃക്ക കോട്ടയത്തേക്ക് എത്തിച്ചത്.

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കെ. വിഷ്ണു (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 8, 2026 at 6:34 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: തലച്ചോറിലെ രക്തസ്രാവത്തെ തുടർന്ന് മസ്തിഷ്‌ക മരണം സംഭവിച്ച കോഴിക്കോട് ഇരിങ്ങൽ കോട്ടക്കൽ കടവത്ത് സ്വദേശി ഇരുപതുകാരൻ കെ വിഷ്ണു അഞ്ച്‌ പേർക്ക് പുതുജീവനേകും. വിഷ്ണുവിന്‍റെ രണ്ട് വൃക്കകൾ, കരൾ, രണ്ട് നേത്രപടലങ്ങൾ എന്നിവയാണ് അഞ്ച് രോഗികൾക്കായി കൈമാറിയത്. ദാനം ചെയ്ത അവയവങ്ങളിലൊന്നായ ഒരു വൃക്ക കോഴിക്കോട് ആസ്റ്റർ മിംസ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും റോഡ് മാർഗം പ്രത്യേക 'ഗ്രീൻ കോറിഡോർ' ഒരുക്കി അതീവ ജാഗ്രതയോടെയാണ് കോട്ടയം സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തിച്ചത്.

ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ മുരളീധരന്‍റെയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെയും നിർദ്ദേശപ്രകാരം പൊലീസ് ഒരുക്കിയ ഗ്രീൻ കോറിഡോറിലൂടെയാണ് വൃക്ക കോട്ടയത്തേക്ക് എത്തിച്ചത്. കോഴിക്കോട് ആസ്റ്റർ മിംസ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് രാവിലെ 8.40ന് ആംബുലൻസിൽ പുറപ്പെട്ട വൃക്ക ഉച്ചയ്ക്ക് 12.17ന് കോട്ടയം സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തിച്ചു. തുടർന്ന് അവിടെ ചികിത്സയിലുള്ള ഇടുക്കി ഉപ്പുത്തോട് സ്വദേശി 46 വയസുകാരനായ രോഗിക്ക് വൃക്ക വിജയകരമായി മാറ്റിവെക്കാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. ഗതാഗതക്കുരുക്കില്ലാതെ അതിവേഗം ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചേരാൻ വിവിധ ജില്ലകളിലെ പൊലീസും പൊതുജനങ്ങളും പൂർണ്ണ പിന്തുണയോടെ പാതയൊരുക്കി.

വിഷ്ണുവിന്‍റെ രണ്ട് വൃക്കകൾ, കരൾ, രണ്ട് നേത്രപടലങ്ങൾ എന്നീ അഞ്ച് അവയവങ്ങളാണ് ദാനം ചെയ്തത്. രണ്ടാമത്തെ വൃക്ക കോഴിക്കോട് ആസ്റ്റർ മിംസ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലുള്ള കോഴിക്കോട് സ്വദേശിനി 32 വയസുകാരിയായ രോഗിയ്ക്കും കരൾ കോഴിക്കോട് ബേബി മെമ്മോറിയൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലുള്ള 50 വയസുകാരനായ തൃശ്ശൂർ സ്വദേശിയായ രോഗിയ്ക്കുമാണ് നൽകിയത്. രണ്ട് നേത്രപടലങ്ങൾ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിത്സയിലുള്ള രോഗികൾക്കും നൽകി.

വയനാട് ഓറിയന്റൽ കോളജിൽ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്‍റ് വിദ്യാർഥിയായിരുന്നു വിഷ്ണു. ജൂലൈ ആറിന് വൈകീട്ട് ആറിന് കഠിനമായ തലവേദനയെ തുടർന്ന് കോഴിക്കോട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച വിഷ്ണുവിനെ തലച്ചോറിലെ രക്തസ്രാവം കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് കോഴിക്കോട് മിംസ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ചികിത്സകൾ ഫലിക്കാതെ ജൂലൈ ഏഴിന് രാത്രി എട്ട് മണിയോടെ മസ്തിഷ്‌ക മരണം സംഭവിച്ചു. തുടർന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങൾ അവയവദാനത്തിന് സമ്മതം നൽകുകയായിരുന്നു. അച്ഛൻ പരേതനായ രാജേഷ് , അമ്മ ഷിബിന, സഹോദരി ജ്യോതിക എന്നിവരാണ് കുടുംബാംഗങ്ങൾ.

കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് റോഡപകടത്തിൽ മസ്തിഷ്‌ക മരണം സംഭവിച്ച ഏഴു വയസുകാരൻ ഹൈദരാബാദ് സ്വദേശി മാസ്റ്റർ ലോകിനേനി യാഷ്‌വന്‍റെ അവയവങ്ങൾ ആറുപേർക്ക് പുതുജീവനേകിയത്. ദാനം ചെയ്ത അവയവങ്ങളിലൊന്നായ ഒരു വൃക്ക തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നും അതീവ ജാഗ്രതയോടെ റോഡ് മാർഗ്ഗം ആംബുലൻസിൽ കോഴിക്കോടെത്തിച്ചിരുന്നു.

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