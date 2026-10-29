കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ ഇരട്ടക്കൊല; ഒരാള്ക്ക് കൂടി പങ്കെന്ന് സൂചന, കൂടുതല് അന്വേഷണം ആവശ്യമെന്ന് പൊലീസ്
കേസില് അറസ്റ്റിലായ കുട്ടികളുടെ അമ്മ നിവേദ്യയെ ഒരു മാസത്തിന് ശേഷമാണ് കസ്റ്റഡിയില് വാങ്ങി തെളിവെടുപ്പ് നടത്തുന്നത്.
Published : October 29, 2026 at 8:14 AM IST
പാലക്കാട്: കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറയില് മക്കളെ വെള്ളത്തൊട്ടിയില് മുക്കിക്കൊന്ന കേസില് അമ്മയ്ക്ക് പുറമെ മറ്റൊരാള്ക്ക് കൂടി പങ്കുണ്ടെന്ന് സൂചന. അമ്മയുമായി പൊലീസ് ഇന്നലെ നടത്തിയ തെളിവെടുപ്പിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്ന സൂചന ലഭിച്ചത്. സംഭവത്തില് കൂടുതല് തെളിവുകള് ആവശ്യമുണ്ടെന്നും അന്വേഷണം തുടരുകയാണെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
സംശയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമെന്താണെന്നോ മറ്റൊരാളുടെ പങ്ക് സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്നോ ഉള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല. കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ ഇൻസ്പെക്ടർ എസ് രജീഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിലൂടെ കേസിലെ ദുരൂഹതകൾ നീക്കാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും ഇന്സ്പെക്ടര് എസ് രജീഷ് പറഞ്ഞു.
കേസില് അറസ്റ്റിലായ കുട്ടികളുടെ അമ്മ നിവേദ്യയെ ഒരു മാസത്തിന് ശേഷമാണ് കസ്റ്റഡിയില് വാങ്ങി തെളിവെടുപ്പ് നടത്തുന്നത്. കുട്ടികളെ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന നിവേദ്യയുടെ മൊഴി മാത്രമല്ല മറിച്ച് കേസില് കുറ്റകൃത്യം സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന മറ്റ് തെളിവുകളും ശേഖരിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് റിമാൻഡ് ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ ഉടൻ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങാതെ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചൊവ്വാഴ്ച ഹൈക്കോടതിയിൽ കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ നൽകിയതിന് പിന്നാലെ ബുധനാഴ്ച രാവിലെ നിവേദ്യയെ രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി. തുടർന്ന് വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യുകയും കുട്ടികളെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ വീട്ടിലെത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും കുറ്റകൃത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനുമാണ് പൊലീസ് നടപടി.
ഇത്ര കഠിനമോ അമ്മ മനസ്
സെപ്റ്റംബര് 29നാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. വടകരപ്പതി പഴണിയാർപാളയം മണൽക്കാട് ജോൺ കുമാറിന്റെയും നിവേദ്യയുടെയും മക്കളായ ജെനിഫർ ജൂലിയറ്റ് (5), റോബിൻ ക്രിസ്റ്റഫർ (3) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. വാടക വീട്ടിലാണ് കുടുംബം താമസിച്ചിരുന്നത്. രാവിലെ പത്ത് മണിയോടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണാനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ നിവേദ്യയും നാട്ടുകാരും തെരച്ചില് ആരംഭിച്ചു. ഏറെ നേരത്തെ തെരച്ചിലിനൊടുവിലാണ് ഇരുവരെയും കുളിമുറിയിലെ വെള്ളം നിറച്ച സിമന്റ് ടാങ്കില് നിന്നും കണ്ടെത്തിയത്. ഉടന് തന്നെ കുട്ടികളെ ആശുപത്രിയില് എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു. തുടര്ന്ന് നടത്തിയ പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടത്തില് മുങ്ങി മരണമാണെന്നായിരുന്നു റിപ്പോര്ട്ട്. എന്നാല് സംഭവത്തില് പൊലീസിനുണ്ടായ സംശയങ്ങളാണ് കേസില് അന്വേഷണത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയത്.
കേസിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ ചോദ്യം ചെയ്യലില് അമ്മ കുറ്റം സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു. കുട്ടികളെ താന് വെള്ളത്തില് മുക്കി കൊല്ലുകയായിരുന്നുവെന്ന് നിവേദ്യ സമ്മതിച്ചു. കുട്ടികളുടെ മരണത്തിന് പിന്നിലെ സാഹചര്യങ്ങളും നിവേദ്യയുടെ മൊഴിയും വിശദമായി പരിശോധിച്ചതോടെയാണ് അപകടമരണമെന്ന ആദ്യ നിഗമനം മാറിയത്.
കുട്ടികളുടെ മരണത്തിന് പിന്നിൽ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളും ഭാവിജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിന്തകളും കാരണമായിട്ടുണ്ടോയെന്നത് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷണത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പരിശോധിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കേസിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്താൻ വിശദമായ അന്വേഷണം ആവശ്യമായിരുന്നു. ഇതിനായാണ് ഇന്നലെ പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയില് വാങ്ങി തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയത്.
Also read: ശബരിമല നെയ്യ് ക്രമക്കേട്; അറസ്റ്റിലായ എസ്എസ് ബിനു വിജിലൻസ് കസ്റ്റഡിയിൽ