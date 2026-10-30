കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ ഇരട്ടക്കൊല; നിവേദ്യയുടെ ആൺ സുഹൃത്തും അറസ്റ്റില്‍

കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ ഇരട്ടക്കൊല; നിവേദ്യയുടെ ആൺ സുഹൃത്തും അറസ്റ്റില്
കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറയില് അമ്മ മക്കളെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസില് ഒരാള് കൂടി അറസ്റ്റില്. അമ്മയുടെ സുഹൃത്തായ മാർട്ടിൻ ഇഗ്നേസിയസാണ് അറസ്റ്റിലായത്.
Published : October 30, 2026 at 4:31 PM IST
പാലക്കാട്: കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറയിൽ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വാട്ടര് ടാങ്കിൽ മുക്കിക്കൊന്ന കേസിൽ അമ്മ നിവേദ്യയുടെ ആൺ സുഹൃത്ത് അറസ്റ്റിലായി. മാർട്ടിൻ ഇഗ്നേസിയസാണ് അറസ്റ്റിലായത്. കൊലപാതകത്തിൽ ഇയാൾക്ക് നേരിട്ട് പങ്കുണ്ടെന്ന പൊലീസിന്റെ കണ്ടെത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അറസ്റ്റ്.
കൊലപാതക സമയം ഇയാൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആരെങ്കിലും വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിച്ചതും ഇയാളെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ അമ്മ നിവേദ്യ നേരത്തെ അറസ്റ്റിലായിരുന്നു. കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ സ്വദേശി ജോൺ കുമാറിന്റെ മക്കളായ അഞ്ച് വയസുകാരി ജനിഫർ ജൂലിയറ്റ്, മൂന്ന് വയസുകാരൻ റോബിൻ ക്രിസ്റ്റഫർ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. വീട്ടിലെ കുളിമുറിയിലെ സിമന്റ് വാട്ടർ ടാങ്കിനുള്ളിൽ കുട്ടികളെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.
ശ്വാസകോശത്തിൽ വെള്ളം കയറിയാണ് മരണമെന്നാണ് പൊലീസ് റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത്. എന്നാൽ അഞ്ച് വയസുകാരിയായ പെൺകുട്ടിക്ക് തനിയെ രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ചെറിയ ടാങ്കായിരുന്നിട്ടും മുങ്ങിമരണം സംഭവിച്ചതിൽ പൊലീസിന് സംശയമുണ്ടായിരുന്നു. തുടർന്ന് മാതാവിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തതോടെയാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്. മോഡലിങ്ങിന് പോകാൻ കുട്ടികൾ തടസം നിന്നതും ഭർത്താവ് സ്ഥിരം മദ്യപാനിയായതുമാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് മാതാവ് പൊലീസിന് മൊഴി നൽകിയത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേസില് ആദ്യം അറസ്റ്റിലായ നിവേദ്യയുമായി 28ന് അന്വേഷണ സംഘം വീട്ടിലെത്തി തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ സംഭവത്തില് മറ്റൊള്ക്ക് കൂടി പങ്കുണ്ടെന്ന് പൊലീസിന് സൂചന ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് കൂടുതല് തെളിവുകള് ആവശ്യമാണെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ആണ്സുഹൃത്തും അറസ്റ്റിലായത്. ഇതിന് പിന്നാലെ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാണ് നിവേദ്യയെ കസ്റ്റഡിയില് വാങ്ങി തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയത്. 27ന് ഹൈക്കോടതിയില് കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ നല്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് 28ന് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയില് വാങ്ങിയത്.
നാടിനെ നടുക്കിയ അരുംകൊല
സെപ്റ്റംബര് 29നാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. വടകരപ്പതി പഴണിയാര്പാളയം മണല്കാട് ജോണ് കുമാറിന്റെയും നിവേദ്യയുടെയും മക്കളാണ് മരിച്ചത്. രാവിലെ പത്ത് മണിയോടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണാനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ നിവേദ്യയും നാട്ടുകാരും തെരച്ചില് ആരംഭിച്ചു. ഏറെ നേരത്തെ തെരച്ചിലിനൊടുവിലാണ് ഇരുവരെയും കുളിമുറിയിലെ വെള്ളം നിറച്ച സിമന്റ് ടാങ്കില് നിന്നും കണ്ടെത്തിയത്. ഉടന് തന്നെ കുട്ടികളെ ആശുപത്രിയില് എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു. തുടര്ന്ന് നടത്തിയ പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടത്തില് മുങ്ങി മരണമാണെന്നായിരുന്നു റിപ്പോര്ട്ട്. എന്നാല് സംഭവത്തില് പൊലീസിനുണ്ടായ സംശയങ്ങളാണ് കേസില് അന്വേഷണത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയത്.
Also read: കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ ഇരട്ടക്കൊല; ഒരാള്ക്ക് കൂടി പങ്കെന്ന് സൂചന, കൂടുതല് അന്വേഷണം ആവശ്യമെന്ന് പൊലീസ്