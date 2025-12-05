ETV Bharat / state

അറിയണോ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെ, വരൂ പ്രോവിഡൻസ് കോളജിലേക്ക്; നേതാക്കളുടെ ഗാലറി കാത്തിരിക്കുന്നു

കോളജിലെ പ്രധാന ലൈബ്രറിയുമായി ചേര്‍ന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ലൈബ്രറിയാണ് നേതാക്കളുടെ ഗാലറി. ഇന്ത്യന്‍ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരെക്കുറിച്ചുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ഈ ലൈബ്രറിയിലുള്ളത്

Political Library Providence College Kerala local body election 2025 LEADERS GALLERY
Political Library (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 5, 2025 at 4:55 PM IST

കോഴിക്കോട്: കേരളത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലമാണ്. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്‍റെ സമയമായി. ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പൊതുവേ ദൈനംദിന രാഷ്ട്രീയത്തിന് അപ്പുറത്തുള്ളവർ കൂടുതലായും സ്ഥാനാർഥികൾ ആകാറുണ്ട്. അവർ വിജയിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപക്ഷേ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കൂടുതലായി ഇടപഴകാറുമുണ്ട്, ആ സമയത്ത് അവര്‍ക്ക് രാഷ്ട്രീയപരമായി കൂടുതൽ നേതാക്കളെ പറ്റി അറിയണമെന്ന് ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് പ്രോവിഡൻസ് കോളജിലേക്ക് വന്നാൽ മതി.

പ്രോവിഡന്‍സ് വിമൻസ് കോളജിലെ നേതാക്കളുടെ ഗാലറി അത്രയേറെ വിപലുമാണ്. കോളജിലെ പ്രധാന ലൈബ്രറിയുമായി ചേര്‍ന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ലൈബ്രറിയാണ് നേതാക്കളുടെ ഗാലറി. ഇന്ത്യന്‍ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരെക്കുറിച്ചുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ഈ ലൈബ്രറിയിലുള്ളത്. കോഴിക്കോട് ക്രിസ്ത്യന്‍ കോളജ് ചരിത്രവിഭാഗം മുന്‍മേധാവി പ്രൊഫസര്‍ എം.സി.വസിഷ്ഠ് ആണ് ഈ ലൈബ്രറിയെ രൂപപ്പെടുത്തിയത്. കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഇതിഹാസങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളും ലീഡേഴ്‌സ് ഗാലറിയിൽ ലഭ്യമാണ്.

Political Library (ETV Bharat)

ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിമാരായിരുന്ന പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു, ഇന്ദിരഗാന്ധി, മൊറാർജി ദേശായി, രാജീവ് ഗാന്ധി, പി വി നരസിംഹ റാവു, ചന്ദ്രശേഖർ, വി പി സിങ്, എ ബി വാജ്‌പേയി, നരേന്ദ്രമോദി, മൻമോഹൻ സിങ് എന്നിവരെ കുറിച്ചും വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരായിരുന്ന എം ജി രാമചന്ദ്രൻ (എംജിആര്‍), കരുണാനിധി, ജയലളിത, . എൻ.ടി. രാമറാവു, ചന്ദ്രബാബു നായിഡു, നവീൻ പട്നായിക്, മമത ബാനർജി, ജ്യോതി ബസു, അഖിലേഷ് യാദവ്, ലാലു പ്രസാദ് യാദവ്, നിതീഷ് കുമാർ തുടങ്ങിയ മുഖ്യമന്ത്രിമാരെ കുറിച്ചും ഇവിടെ വന്നാൽ വിശദമായി അറിയാം.

Political Library (ETV Bharat)

ഇ.എം.എസ്. നമ്പൂതിരിപ്പാട് മുതൽ പിണറായി വിജയൻ വരെയുള്ള കേരളത്തിലെ വിവിധ മുഖ്യമന്ത്രിമാരെക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ലൈബ്രറിയിൽ പ്രത്യേകമായും ലഭ്യമാണ്. കൂടാതെ കെ.ആർ. ഗൗരിയമ്മ, എം.വി. ജയരാജൻ, ഇ. അഹമ്മദ് തുടങ്ങിയ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതാക്കളുടെ പുസ്തകങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട്.

Political Library (ETV Bharat)

ഒരു ജനതയുടെ, ഒരു ഭൂപ്രദേശത്തിന്‍റെ രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക ചരിത്രത്തിലേക്കുള്ള യാത്രകളാണ് ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് പകർന്ന് നല്‍കുന്നത്. അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നവർക്ക് മുൻപേ നടന്ന നേതാക്കളുടെ വളർച്ചയും ചരിത്രവും അവരുടെ സംഭാവനകളും ഒരു കുടക്കീഴിൽ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്.

Political Library (ETV Bharat)

സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട്. വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കേന്ദ്രത്തിലും സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പ്രവർത്തിച്ച് ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിയവരെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അടുത്തറിയണം. പുതിയ തലമുറയ്ക്കും ഉത്തേജകമാകുന്ന പല അറിവുകളും ഈ ഗാലറിയിൽ നിന്ന് പകർന്ന് കിട്ടും, ലൈബ്രറി രൂപപ്പെടുത്തിയ പ്രൊഫസര്‍ എം.സി.വസിഷ്ഠ് പറഞ്ഞു.

Political Library (ETV Bharat)
രാഷ്ട്രീയമോ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളോ ഇല്ലാത്ത കോളജ് പ്രോവിഡൻസ്. എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ വിദ്യാർഥിനികൾക്കെല്ലാം രാഷ്ട്രീയ ബോധമുണ്ട്. അത് കൂടുതൽ സമ്പന്നമാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പ്രൊഫസര്‍ എം.സി.വസിഷ്ഠ് ഈ ലൈബ്രറി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയതെന്ന് വിദ്യാർഥിനികളും പറഞ്ഞു.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

