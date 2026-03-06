മലബാറിൻ്റെ യാത്രാദുരിതത്തിന് പരിഹാരം: കോഴിക്കോട് - വയനാട് തുരങ്കപാതയുടെ നിർമാണത്തിന് തുടക്കം
ആനക്കാംപൊയിൽ - മേപ്പാടി റൂട്ടിൽ 8.73 കിലോമീറ്ററിലാണ് രാജ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ഇരട്ടത്തുരങ്കം നിർമിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പാറ തുരക്കൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
Published : March 6, 2026 at 12:09 PM IST
കോഴിക്കോട്: മലബാറിൻ്റെ യാത്രാക്ലേശങ്ങൾക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കോഴിക്കോട് - വയനാട് നാലുവരി തുരങ്കപാതയുടെ നിർമാണത്തിലെ നിർണായക ഘട്ടത്തിന് തുടക്കമായി. ആനക്കാംപൊയിൽ കള്ളാടി മേപ്പാടി റൂട്ടിൽ വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാതയുടെ പാറ തുരക്കലിൻ്റെ (ബ്ലാസ്റ്റിങ്) ഔദ്യോഗിക സ്വിച്ച് ഓൺ കർമം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിച്ചു.
കോഴിക്കോടിനെയും വയനാടിനെയും ബന്ധിപ്പിച്ച് നിർമിക്കുന്ന തുരങ്കപാത രാജ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ട്വിൻ ട്യൂബ് തുരങ്കമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. 8.73 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള ഈ പാത കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസന പദ്ധതികളിൽ ഒന്നാണ്. ഒരു വലിയ തുരങ്കത്തിന് പകരം സമാന്തരമായി നിർമിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രത്യേക തുരങ്കങ്ങളെയാണ് ട്വിൻ ട്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരട്ട തുരങ്കപാത എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മൂന്നാമത്തെ ട്വിൻ ട്യൂബ് ടണലാണ് ഈ പാതയെന്നും വിലയിരുത്തലുകളുണ്ട്.
സാധാരണയായി ഓരോ തുരങ്കവും ഒരു ദിശയിലേക്കുള്ള ഗതാഗതത്തിനായി മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ട്വിൻ ട്യൂബിൽ രണ്ട് ട്യൂബുകളിലായി ഒരേസമയം ഇരുദിശകളിലേക്കും തടസമില്ലാതെ വാഹനങ്ങൾക്ക് കടന്നുപോകാം. ഓരോ ട്യൂബിലും ഒന്നിലധികം വരികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. തുരങ്കത്തിനുള്ളിൽ അപകടമോ തീപിടിത്തമോ ഉണ്ടായാൽ യാത്രക്കാരെ സുരക്ഷിതമായി മാറ്റാൻ രണ്ട് ട്യൂബുകളെയും ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിശ്ചിത ദൂരത്തിൽ ക്രോസ് പാസേജുകൾ നിർമിക്കാറുണ്ട്. ആധുനികമായ ടണൽ ബോറിങ് മെഷീനുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് മിക്കപ്പോഴും ഇത്തരം ടണലുകൾ നിർമിക്കുന്നത്. വെൻ്റിലേഷൻ, സിസിടിവി കാമറകൾ, ശബ്ദസംവിധാനങ്ങൾ, അഗ്നിശമന സംവിധാനം എന്നിവ ഓരോ ട്യൂബിലും പ്രത്യേകമായി സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കും.
നിർമാണം
രൂപകല്പന ചെയ്തതനുസരിച്ച് ഈ ഘട്ടത്തിൽ തുരങ്കം കുഴിച്ചുതുടങ്ങുന്നു. നിർമിക്കുന്ന രീതി അനുസരിച്ച് ഇതിന് പല തരങ്ങളുണ്ട്. പാറകളുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഡ്രിൽ ആൻഡ് ബ്ലാസ്റ്റ് രീതിയാണ് സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. പാറകളിൽ ദ്വാരങ്ങളിട്ട് സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് പൊട്ടിച്ച ശേഷം അവശിഷ്ടങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യും. ഈ രീതി ഒരു പരിധി വരെ തുരങ്ക നിർമാണത്തിന് വേഗം നൽകുന്നു. വലിയ തുരങ്കങ്ങൾ നിർമിക്കാൻ തുരങ്ക തുരക്കൽ യന്ത്രങ്ങൾ (Tunnel Boring Machines - TBM) ഉപയോഗിക്കുന്നു. ടിബിഎം യന്ത്രം ഒരേസമയം മണ്ണും പാറകളും തുരക്കുകയും, തുരങ്കത്തിനുള്ളിൽ കോൺക്രീറ്റ് ലൈനിങ് സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് വളരെ വേഗത്തിൽ തുരങ്കം നിർമിക്കാൻ സഹായിക്കും.
തുരങ്കം നിർമിക്കുമ്പോൾ, മണ്ണും പാറകളും ഇടിഞ്ഞുവീഴാതിരിക്കാൻ ഷോട്ട്ക്രീറ്റ് (Shotcrete) ഉപയോഗിച്ച് ഭിത്തികളിൽ കോൺക്രീറ്റ് പൂശുകയും സ്റ്റീൽ റിങ്ങുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യും.
തുരങ്കത്തിൻ്റെ അന്തിമ പണികൾ
തുരങ്കം പൂർണമായി കുഴിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, അത് ഉപയോഗിക്കാൻ തയാറാക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന ഘട്ടമാണിത്. തുരങ്കത്തിൻ്റെ ഉൾവശം കോൺക്രീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് ലൈൻ ചെയ്യും. ഇതാണ് ലൈനിങ്. തുരങ്കത്തിന് കൂടുതൽ ബലം നൽകാനും ജലപ്രവാഹം തടയാനും ഇത് ഉപകരിക്കും.
വെൻ്റിലേഷൻ
തുരങ്കത്തിനകത്ത് ശുദ്ധവായു ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി വെൻ്റിലേഷൻ സംവിധാനം സ്ഥാപിക്കും. ഒപ്പം വൈദ്യുതി, വെളിച്ചം, സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയും ഒരുക്കും. തുരങ്കത്തിനകത്ത് ആവശ്യമായ ലൈറ്റുകൾ, സിഗ്നൽ സംവിധാനങ്ങൾ, അഗ്നിശമന സംവിധാനങ്ങൾ, അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള വഴികൾ എന്നിവ സജ്ജമാക്കും.
റോഡ് നിർമാണം
വാഹനങ്ങൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ തുരങ്കത്തിനകത്ത് റോഡ് നിർമിക്കും. ഇത്രയും ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് ഒരു തുരങ്കം പൂർണമായും നിർമിച്ച് പൊതുജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നുകൊടുക്കുന്നത്. ഓരോ തുരങ്കത്തിൻ്റെയും സ്വഭാവമനുസരിച്ച് ഈ ഘട്ടങ്ങളിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താറുണ്ട്.
Also Read:- പ്രമോഷൻ സാധ്യത വെട്ടിക്കുറച്ചു; രാത്രി 8 മണിവരെ ജോലി ചെയ്ത് എംവിഡി ജീവനക്കാരുടെ വേറിട്ട പ്രതിഷേധം