ETV Bharat / state

താമരശ്ശേരി ചുരത്തിന് ബദൽ; കോഴിക്കോട് - വയനാട് തുരങ്കപാതയുടെ പാറ തുരക്കലിന് ഇന്ന് തുടക്കം

ഓസ്‌ട്രേലിയൻ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ കൊങ്കൺ റെയിൽവേയാണ് നിർമാണം നടത്തുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി സ്വിച്ച് ഓൺ കർമം നിർവഹിക്കും. നാല് വർഷത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന പദ്ധതിക്ക് 2134.5 കോടി രൂപയാണ് ചെലവ്.

വയനാട് തുരങ്കപാത കോഴിക്കോട് വയനാട് പാത മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തുരങ്ക പാത പാറ തുരക്കൽ
വയനാട് തുരങ്കപാതയുടെ മാതൃക (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 6, 2026 at 7:25 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കോഴിക്കോട്: മലബാറിൻ്റെ യാത്രാക്ലേശങ്ങൾക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കോഴിക്കോട് - വയനാട് നാലുവരി തുരങ്കപാതയുടെ നിർമാണത്തിലെ ഏറ്റവും നിർണായക ഘട്ടത്തിന് ഇന്ന് തുടക്കമാകും. ആനക്കാംപൊയിൽ കള്ളാടി മേപ്പാടി റൂട്ടിൽ വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാതയുടെ പാറ തുരക്കലിൻ്റെ (ബ്ലാസ്റ്റിങ്) ഔദ്യോഗിക സ്വിച്ച് ഓൺ കർമം ഇന്ന് രാവിലെ 11ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിക്കും. പരിസ്ഥിതി, വനം വകുപ്പുകളുടെ കർശന പരിശോധനകൾക്കും അനുമതികൾക്കും ശേഷമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഈ സ്വപ്ന പദ്ധതി യാഥാർഥ്യത്തിലേക്ക് ചുവടുവയ്ക്കുന്നത്.

നിർമാണം ഓസ്ട്രേലിയൻ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ മറിപ്പുഴ സ്വർഗംകുന്ന് ഭാഗത്താണ് തുരങ്ക നിർമാണത്തിനായുള്ള ആദ്യ പാറ തുരക്കൽ നടക്കുന്നത്. വയനാട് ജില്ലയിലെ കള്ളാടി ഭാഗത്ത് മണ്ണ് കൂടുതൽ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതുള്ളതിനാൽ അവിടെ പാറ പൊട്ടിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പിന്നീടാകും ആരംഭിക്കുക. അത്യാധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് നിർമാണം പുരോഗമിക്കുന്നത്.

ഓസ്ട്രേലിയൻ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പിൻബലത്തിൽ കട്ട് ആൻഡ് കവർ (Cut and Cover) രീതിയിലാണ് തുരങ്കം നിർമിക്കുക. കൃത്യമായ അളവിലും ആഴത്തിലും പാറ തുരക്കുന്നതിനായി ആധുനിക റോക്ക് ഡ്രിൽ ബൂമറുകൾ ഉപയോഗിച്ചാവും പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കുക. രാജ്യത്തെ മുൻനിര ഏജൻസിയായ കൊങ്കൺ റെയിൽ കോർപറേഷനാണ് ഈ ബൃഹത്തായ പദ്ധതിയുടെ നിർവഹണ ചുമതല വഹിക്കുന്നത്.

സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും തത്സമയ സംപ്രേഷണവും

രാവിലെ 11ന് നടക്കുന്ന ആദ്യ ബ്ലാസ്റ്റിങ്ങിനായി പ്രദേശത്ത് കർശന സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ സ്ഫോടനം നടക്കുന്ന മേഖലയിലേക്ക് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനമുണ്ടാകില്ല. സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരും മാത്രമാകും ഈ സമയം അവിടെയുണ്ടാകുക.

ചരിത്രപരമായ ഈ മുഹൂർത്തം തത്സമയം കാണുന്നതിനായി വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങൾ സർക്കാർ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. മുത്തപ്പൻ പുഴ സെൻ്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ എൽപി സ്കൂൾ മുറ്റത്ത് സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ള കൂറ്റൻ വീഡിയോ വാളിലൂടെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ചടങ്ങ് സുരക്ഷിതമായി വീക്ഷിക്കാം. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പുറമെ സംസ്ഥാന മന്ത്രിമാർ, എംഎൽഎമാർ, മറ്റ് ജനപ്രതിനിധികൾ, ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കും.

8.73 കിലോമീറ്റർ ദൂരം; ചെലവ് 2134.5 കോടി

കേരളത്തിൽ ഇതുവരെ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വലിയ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പദ്ധതികളിൽ ഒന്നാണിത്. 8.73 കിലോമീറ്ററാണ് ഈ തുരങ്കപാതയുടെ ആകെ ദൈർഘ്യം. കിഫ്ബിയിൽനിന്ന് 2134.5 കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയാണ് പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കുന്നത്. നാല് വർഷം കൊണ്ട് നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കി ഗതാഗതത്തിനായി തുറന്നുകൊടുക്കാനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പദ്ധതിയുടെ ഔദ്യോഗിക നിർമാണോദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓഗസ്റ്റ് 31ന് മുഖ്യമന്ത്രി നിർവഹിച്ചിരുന്നു.

പതിവായി ഗതാഗതക്കുരുക്കും മണ്ണിടിച്ചിലും അനുഭവപ്പെടുന്ന താമരശ്ശേരി ചുരത്തിന് മികച്ചൊരു ബദൽ കൂടിയാകും ഈ പാത. കോഴിക്കോട് നിന്ന് വയനാട്ടിലേക്കും തുടർന്ന് കർണാടകയിലേക്കുമുള്ള യാത്രാദൂരം ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കും. വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയ്ക്കും വാണിജ്യ വ്യാപാര പുരോഗതിക്കും വലിയ കുതിപ്പേകാൻ ഈ പദ്ധതി വഴിയൊരുക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

Also Read:- ബലാത്സംഗ കേസ്: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിൻ്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്ന ഹർജി ഇന്ന് കോടതിയിൽ

TAGGED:

വയനാട് തുരങ്കപാത
കോഴിക്കോട് വയനാട് പാത
മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ
തുരങ്ക പാത പാറ തുരക്കൽ
വയനാട് തുരങ്കപാത നിർമാണം

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.