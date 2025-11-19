ETV Bharat / state

"വോട്ട് വെട്ടിയത് ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടി": കോടതി വിധിയെ മാനിക്കുന്നു; വി എം വിനു യുഡിഎഫിനൊപ്പം ഉണ്ടാകുമെന്ന് കെ പ്രവീൺകുമാർ

കല്ലായി ഡിവിഷനിലെ യുഡിഎഫ് മേയർ സ്ഥാനാർഥിയായിരുന്ന വി.എം. വിനുവിന് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരില്ലാത്തത് കോൺഗ്രസിന് തിരിച്ചടിയായി.

കെ പ്രവീൺകുമാർ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 19, 2025 at 4:05 PM IST

കോഴിക്കോട്: പ്ലാൻ എ വിനയായതോടെ പ്ലാൻ ബിയിലെ പ്രഖ്യാപനം നാളെ. കല്ലായി ഡിവിഷനിലെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയെ നാളെ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് കെ പ്രവീൺകുമാർ പറഞ്ഞു. വിഎം വിനുവിന് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ വോട്ടില്ല എന്നത് യഥാർഥ്യമാണ്. എന്നാൽ പല വിനുമാരുടെയും വോട്ടുകൾ കാണാതായിട്ടുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ വോട്ടവകാശം ലഭിക്കാനുള്ള പോരാട്ടവുമായി ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ടു പോകും. വിഎം വിനുവിനെ സ്ഥാനാർഥിയാക്കിയതിൽ കോൺഗ്രസിന് ഒരു പാളിച്ചയും പറ്റിയിട്ടില്ല. യുഡിഎഫിൻ്റെ വിജയത്തിനായി വിനു തങ്ങൾക്കൊപ്പം ഉണ്ടാകും. കല്ലായിലെ പുതിയ സ്ഥാനാർഥിയെ കോർകമ്മിറ്റി ചേർന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കും. അത് പ്ലാൻ ബി ആണെന്നും പ്രവീൺകുമാർ പറഞ്ഞു.

തൻ്റെ വോട്ട് മനഃപൂർവം വെട്ടിയതാണെന്ന് വിഎം വിനു പ്രതികരിച്ചു. അതിന് പിന്നിൽ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ്. കോടതി വിധിയെ മാനിക്കുന്നു. പലവട്ടം വോട്ട് ചെയ്ത വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ പട്ടികയിൽ പേര് ഉണ്ടാകുമെന്നായിരുന്നു പ്രതീക്ഷ. താൻ യുഡിഎഫിൻ്റെ ഭാഗമായി തുടർന്നും ഉണ്ടാകും. പ്രചാരണത്തിന് ഇറങ്ങണമോ എന്ന് ആലോചിച്ചു തീരുമാനിക്കും എന്നും വിനു പറഞ്ഞു.

2020ലെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ വിനുവിൻ്റെ പേര് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് റിട്ടേണിങ് ഓഫിസർ ജില്ലാ കലക്ടർക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു. വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ വിഎം വിനു വിനിയോഗിച്ചില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. 2020നു ശേഷം ഒഴിവാക്കിയവരുടെ പട്ടികയിലും വിനുവിൻ്റെ പേരു കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. കോർപറേഷനിലെ വോട്ടർ പട്ടിക വിശദമായി പരിശോധിച്ചിരുന്നു. 2020ലെ പട്ടികയിൽ വിഎം വിനു ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും 2025ലെ പട്ടികയിലും ഉൾപ്പെടില്ല. വർഷങ്ങളായി നഗരത്തിൽ താമസിക്കുന്ന വിഎം വിനുവിൻ്റെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും പേരു വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഇല്ലാതിരിക്കുകയും അയൽവാസികളുടെ പേര് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണെന്നതിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനും വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടി വരും.

വിഎം വിനുവിന് വോട്ടില്ലെന്ന കാര്യം കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന് നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം പി മോഹനൻ. രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ വിഎം വിനുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി സമ്മർദം ചെലുത്തി സ്ഥാനാർഥിയാക്കിയതാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വിഎം വിനു അറിയപ്പെടുന്ന സിനിമാ പ്രവർത്തകനാണ്. അദ്ദേഹം ഇന്നുവരെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളോടൊപ്പവും നിന്നിട്ടില്ല. രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി സമ്മർദം ചെലുത്തി സ്ഥാനാർഥിയാക്കിയതാണ്. ചെന്നിത്തല ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ അദ്ദേഹത്തെ അപമാനിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം സാംസ്കാരിക കേരളത്തോട് മാപ്പുപറയണമെന്നും ഇതിനെതിരെ വിഎം വിനു ഒരു നിലപാടെടുത്ത് മുന്നോട്ടുവന്നാൽ പിന്തുണക്കുമെന്നും പി മോഹനൻ പറഞ്ഞു.

2020-21 ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടർപട്ടികയിൽ പേരുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഇത്തവണയും വോട്ടേഴ്‌സ് ലിസ്റ്റിലുണ്ടാകുമെന്ന ധാരണയിലാണ് മത്സരരംഗത്തിറങ്ങിയതെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് വിഎം വിനു ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. എന്നാൽ ഹർജി പരിഗണിച്ച കോടതി, വിനുവിനോട് രൂക്ഷമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു: "സെലിബ്രിറ്റിക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകാനാകില്ല. താങ്കൾ ഈ രാജ്യത്തെ പൗരനല്ലേ? മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വിവരങ്ങൾ അറിയാറേയില്ലേ?"

രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമല്ലാത്തതിനാൽ വോട്ടർപട്ടിക പരിശോധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നും, യുഡിഎഫ് സമീപിച്ചപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു എന്നും വിനു കോടതിയിൽ വാദിച്ചു. കൂടാതെ, തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാൽ മേയറാകുമെന്ന് ഉറപ്പായതോടെ എതിർചേരിയിലെ പാർട്ടിക്കാർ വോട്ടർപട്ടികയിൽ നിന്ന് തൻ്റെ പേര് ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നു എന്നും വിനു വാദമുന്നയിച്ചു. എന്നാൽ ഈ വാദങ്ങളൊന്നും ഹൈക്കോടതി മുഖവിലക്കെടുത്തില്ല. സ്വന്തം കഴിവ്കേട് കാരണം മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ കുറ്റപ്പെടുത്തരുതെന്നായിരുന്നു കോടതിയുടെ വിമർശനം. എതിർപ്പുണ്ടെങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെ സമീപിക്കാൻ നിർദേശിച്ച ഹൈക്കോടതി, വിനുവിൻ്റെ ഹർജി തള്ളുകയായിരുന്നു.

