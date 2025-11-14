കോഴിക്കോട് കോർപറേഷനിൽ 'സംവിധായകനാവുമോ'? മേയർ സ്ഥാനാർഥി സാധ്യതയിൽ മനസ്സുതുറന്ന് വി എം വിനു
നഗരത്തിൻ്റെ സമഗ്ര മാറ്റവും മുരടിപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കലുമാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ലൈറ്റ് മെട്രോ, ദേശീയ നിലവാരമുള്ള സ്റ്റേഡിയം, പുതിയ കൾച്ചറൽ സെൻ്റർ എന്നിവ വിനുവിൻ്റെ പ്രധാന സ്വപ്ന പദ്ധതികളാണ്.
Published : November 14, 2025 at 4:57 PM IST
കോഴിക്കോട്: പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ വിഎം വിനു കോഴിക്കോട് കോർപറേഷനിൽ യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ മേയർ പദവിയിലേക്ക് സാധ്യത കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നവരിൽ ഒരാളാണ്. മറ്റൊരാൾ പി എം നിയാസ് പാറോപ്പടിയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ തൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മത്സരത്തെക്കുറിച്ചും കോഴിക്കോടിനായുള്ള സ്വപ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിഎം വിനു ഇടിവി ഭാരതിനോട് മനസ്സുതുറക്കുകയാണ്. രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമെന്ന് ഒരിക്കലും കരുതിയിരുന്നില്ലെന്നും പാർട്ടി തീരുമാനത്തിൽ താനും അത്ഭുതപ്പെട്ടെന്നും വിനു വ്യക്തമാക്കി.
രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനം
എംകെ രാഘവൻ, പ്രവീൺകുമാർ, രമേശ് ചെന്നിത്തല എന്നിവർ തന്നെ വിളിച്ചു നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം ഒന്നു ഞെട്ടിയെങ്കിലും പിന്നീട് കുഴപ്പമില്ലെന്ന് തോന്നിയതായും വിഎം വിനു പറഞ്ഞു. താൻ ജനിച്ചുവളർന്ന നഗരത്തെ സേവിക്കാനുള്ള അവസരമായിട്ടാണ് ഈ സ്ഥാനാർഥിത്വത്തെയും ജന്മനാടിനെ സേവിക്കാനുള്ള അവസരത്തെയും കാണുന്നത്. താൻ മത്സരിക്കുന്ന കല്ലായിയുമായി വളരെ ആത്മബന്ധമുണ്ട്, അവിടെ ധാരാളം സുഹൃത്തുക്കളുമുണ്ട്.
കോഴിക്കോടിൻ്റെ വികസനം ലക്ഷ്യം
കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൻ്റെ സമഗ്ര മാറ്റമാണ് ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പൈതൃകങ്ങൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഈ നഗരം വർഷങ്ങളായി വളരാതെ കിടക്കുകയാണ്. സാംസ്കാരിക നഗരമെന്ന് പറയുമെങ്കിലും യഥാർഥത്തിൽ എന്ത് വികസനമാണ് കോഴിക്കോട്ട് വന്നതെന്നും കുറച്ച് കെട്ടിടങ്ങൾ ഉയരുന്നതല്ല വികസനമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ജനങ്ങൾക്കും നഗരവാസികൾക്കും ഗുണം ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. താൻ കളിച്ചുവളർന്ന നഗരം മുരടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ശരിയല്ല, നഗരത്തിൻ്റെ സമഗ്ര വികസനമാണ് തൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
കല്ലായിയിൽ നിന്ന് ഒരു തരത്തിലുള്ള എതിർപ്പുകളും ഉയരില്ലെന്നാണ് തൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. താൻ ജയിക്കുന്നതിലുപരി യുഡിഎഫ് ഒന്നടങ്കം വിജയിക്കണം. എങ്കിലേ കോഴിക്കോട്ട് വലിയ മാറ്റം വരികയുള്ളൂ. ജനങ്ങൾ തന്നെ പൂർണ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.
മാതൃക നഗരവും ഗതാഗത പരിഹാരവും
പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നവർക്കും കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മാതൃക നഗരമായി കോഴിക്കോടിനെ മാറ്റുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ഇന്നും കോഴിക്കോടിന് വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയായി തുടരുന്നു. ലൈറ്റ് മെട്രോ യാഥാർഥ്യമാക്കണം, അതിലൂടെ ഗതാഗത തടസം പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും വിനു പറഞ്ഞു. കോഴിക്കോട് ഒരു ദേശീയ നിലവാരത്തിലുള്ള ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയം നിർമിക്കണം. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്, അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയാണ് വേണ്ടത്.
നിലവിലെ ടൗൺ ഹാൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് അടുത്തായതിനാൽ പരിപാടികൾ നടക്കുമ്പോൾ വലിയ അസൗകര്യം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഐടി മേഖല സജീവമാണെങ്കിലും ഇനിയും വികസനം നടക്കാനുണ്ട്. ഹൈടെക് ലെവലിലുള്ള കോഴിക്കോടാണ് താൻ സ്വപ്നം കാണുന്നത്. കല്ലായിയിൽ നിന്ന് യാതൊരു എതിർപ്പും ഉണ്ടാകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല, തന്നെ സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും കെട്ടിയിറക്കിയ സ്ഥാനാർഥി എന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങൾ
"കോഴിക്കോടിൻ്റെ കൾച്ചറൽ ഹബ്ബ് എന്ന പേര് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല. സാഹിത്യത്തിൻ്റെയും കലയുടെയും കേന്ദ്രമായ ഈ നഗരത്തിന് ആ പേര് നിലനിർത്താൻ കൂടുതൽ സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്," വിനു പറഞ്ഞു. നിലവിലുള്ള ടൗൺ ഹാളിൻ്റെ അസൗകര്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി, നഗരത്തിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് എല്ലാ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടിയ ഒരു പുതിയ കൾച്ചറൽ സെൻ്ററും ആർട്ട് ഗാലറിയും സ്ഥാപിക്കാൻ യുഡിഎഫ് ഭരണകൂടം ശ്രമിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രോത്സവങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വലിയ പരിപാടികൾക്ക് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കൺവെൻഷൻ സെൻ്റർ കോഴിക്കോടിൻ്റെ വികസനത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.
വിദ്യാഭ്യാസവും മാലിന്യ സംസ്കരണവും
വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി, കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിലെ സ്കൂളുകളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുകയും ഹൈടെക് ക്ലാസ് മുറികൾ ഒരുക്കുകയും ചെയ്യും. വിദ്യാർഥികൾക്ക് കായികപരമായ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് എല്ലാ വാർഡുകളിലും മിനി സ്പോർട്സ് കോംപ്ലക്സുകൾ നിർമിക്കുന്നത് തൻ്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതികളിലൊന്നാണ്. അതുപോലെ, മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിനായി നിലവിലെ സംവിധാനങ്ങൾ ഉടച്ചുവാർക്കുകയും വികേന്ദ്രീകൃതമായ മാലിന്യ നിർമാർജന യൂനിറ്റുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് 'ക്ലീൻ കോഴിക്കോട്' എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നഗരത്തെ നയിക്കും.
വ്യക്തിപരമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ
ഇഷ്ടമുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ആരെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും രാജീവ് ഗാന്ധിയുമാണ് തൻ്റെ റോൾമോഡൽ എന്ന് വിഎം വിനു മറുപടി നൽകി. എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരുമായും നേതാക്കന്മാരുമായും തനിക്ക് നല്ല ബന്ധമാണ് ഉള്ളതെന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ടെങ്കിലും ആരുടെയും പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സിനിമാ പ്രവർത്തകർ വന്ന് പ്രചാരണം നടത്തുമെന്ന് താൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല.
ഇത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യമാണ്. അതിന് സിനിമാ നടന്മാർ വന്ന് പ്രചാരണം നടത്തണമെന്നില്ലെന്നും പ്രചാരണത്തിന് കോൺഗ്രസ് എന്താണോ തീരുമാനിക്കുന്നത് അത് മതിയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം നേരിട്ട് ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് അവർക്കുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും. നാടിൻ്റെ വികസനമാണ് ലക്ഷ്യം, അതിനുവേണ്ടിയാണ് മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. മാറ്റം ഉണ്ടാക്കി താൻ കാണിച്ചുകൊടുക്കുമെന്നും വിഎം വിനു ഉറപ്പുനൽകി.
