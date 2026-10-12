കോഴിക്കോട്ട് നടുറോഡിൽ വടിവാളുരച്ച് ഭീകരാന്തരീക്ഷം; വൈറലായ 'റീൽസ് യാസിൻ' ഒടുവിൽ പൊലീസ് പിടിയിൽ
കേരള പൊലീസിനെയും നാട്ടുകാരെയും വെല്ലുവിളിച്ച് ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ച പ്രതിയെ സിനിമാ സ്റ്റൈലിൽ കുടുക്കിയ പൊലീസ്, അറസ്റ്റ് ദൃശ്യങ്ങൾ മാസ് ഡയലോഗുകളുടെ അകമ്പടിയോടെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചതും വൈറലായി.
Published : October 12, 2026 at 11:01 AM IST
കോഴിക്കോട്: നഗരമധ്യത്തിലൂടെ ബൈക്കിൽ പാഞ്ഞുപോകുമ്പോൾ റോഡിൽ വടിവാളുരച്ച് തീപ്പൊരി പാറിച്ചും വെല്ലുവിളികൾ മുഴക്കിയും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ താരമാകാൻ ശ്രമിച്ച യുവാവ് ഒടുവിൽ പൊലീസ് പിടിയിൽ. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ വൈറലായ കുപ്രസിദ്ധ വീഡിയോയിലൂടെ നാടിനെയാകെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തിയ അസം സ്വദേശി യാസിൻ ഭാട്ടിയ എന്ന റീൽസ് യാസിനെയാണ് സാഹസികമായി പിടികൂടിയത്.
കേരള പൊലീസിനെയും നാട്ടുകാരെയും വെല്ലുവിളിച്ച് ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ച പ്രതിയെ സിനിമാ സ്റ്റൈലിൽ കുടുക്കിയ പൊലീസ്, അറസ്റ്റ് ദൃശ്യങ്ങൾ മാസ് ഡയലോഗുകളുടെ അകമ്പടിയോടെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചതും വൈറലായി.
കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി കോഴിക്കോട് നഗരവാസികളെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തിയ സംഭവ പരമ്പരകൾക്കാണ് ഇതോടെ അവസാനമാകുന്നത്. കോഴിക്കോട് ബീച്ചിനോട് ചേർന്നുള്ള ഓവർ ബ്രിഡ്ജിൽ വച്ചായിരുന്നു പ്രതികൾ ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ച വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ചത്. മൂന്ന് യുവാക്കൾ ബൈക്കിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ പിന്നിലിരുന്ന യാസിൻ കൈയിലുള്ള വടിവാൾ റോഡിൽ ഉരച്ച് തീപ്പൊരി പാറിക്കുന്നതായിരുന്നു ദൃശ്യങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്നത്.
ഇതിനുപുറമെ വലിയ തോതിലുള്ള വെല്ലുവിളികളും ഇയാൾ ഉയർത്തിയിരുന്നു. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നവരും സമാനമായ രീതിയിൽ കത്തി കാണിച്ച് ഭീഷണി മുഴക്കി. ഈ വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചതോടെ പ്രതികളെ കണ്ടെത്താൻ പൊലീസ് ഊർജിതമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ഇതിനിടെയാണ് കോഴിക്കോട് ബീച്ച് ആശുപത്രിക്ക് സമീപത്തുവച്ച് അതിഥി തൊഴിലാളികളെ മൂന്നംഗ സംഘം ആക്രമിച്ചെന്ന വിവരം പൊലീസിന് ലഭിക്കുന്നത്. വടിവാളും കത്തിയുമായി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി തൊഴിലാളികളുടെ പണം കവർന്നത് റീൽസ് യാസിനും സംഘവുമാണെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി.
വലവിരിച്ച് പൊലീസ്
പ്രതികളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ സൂചന ലഭിച്ചതോടെ വെള്ളയിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി. സൈബർ പൊലീസിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ പ്രതി മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ എടപ്പാളിൽ ഒളിവിൽ കഴിയുന്നതായി വിവരം ലഭിച്ചു. ഒട്ടും വൈകാതെ വെള്ളയിൽ പൊലീസും കോഴിക്കോട് ക്രൈം സ്ക്വാഡ് അംഗങ്ങളും എടപ്പാളിലേക്ക് തിരിച്ചു. പ്രതി താമസിക്കുന്ന വീട് കണ്ടെത്തിയ അന്വേഷണ സംഘം, പ്രദേശം പൂർണമായും വളഞ്ഞശേഷമാണ് യാസിനെ സാഹസികമായി കീഴടക്കിയത്. കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട മറ്റ് രണ്ടുപേരെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇവരെ ഏത് നിമിഷവും പിടികൂടുമെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
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സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പൊലീസിനെ വെല്ലുവിളിച്ച പ്രതിയെ പിടികൂടി കൊണ്ടുവരുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസ് തന്നെ പകർത്തി ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പങ്കുവച്ചത് ശ്രദ്ധേയമായി. പ്രശസ്തമായ സിനിമകളിലെ സംഭാഷണ ശകലങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയ ഈ വീഡിയോ ഇതിനോടകം ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് കണ്ടത്. വെള്ളയിൽ പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ വി.ടി. ഹരീഷ് കുമാർ, എസ്.ഐമാരായ വിഷ്ണു രാജ്, ശിവദാസൻ, സീനിയർ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർമാരായ അനീഷ് കുമാർ, അസുജിത്ത്, സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർമാരായ ഗിരീഷ് കുമാർ, അതുൽ, ക്രൈം സ്ക്വാഡ് അംഗങ്ങളായ ശാലു, സുജിത്ത് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.
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