വ്യാജ രേഖകൾ ചമച്ച് പണം തട്ടി; മുൻ വില്ലേജ് അസിസ്റ്റൻ്റിന് 14 വർഷം കഠിന തടവും പിഴയും

കണ്ണൂർ വില്ലേജ് ഓഫിസിലെ മുൻ വില്ലേജ് അസിസ്റ്റൻ്റും താണ സ്വദേശിയുമായ കെ സിയാദിനാണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. വ്യാജ രേഖകൾ ചമച്ച് 1,62,450 രൂപ തട്ടിയെടുത്ത് ദുരുപയോഗം ചെയ്‌തതാണ് കേസ്.

Representative Image (IANS)
Published : December 20, 2025 at 1:37 PM IST

കോഴിക്കോട്: നികുതി പണം വെട്ടിച്ച കേസിൽ വില്ലേജ് അസിസ്റ്റൻ്റിന് 14 വർഷം കഠിന തടവും പിഴയും വിധിച്ച് വിജിലൻസ് കോടതി. വ്യാജ രേഖകൾ ചമച്ച് 1,62,450 രൂപ തട്ടിയെടുത്ത് ദുരുപയോഗം ചെയ്‌ത കേസിലാണ് കണ്ണൂർ വില്ലേജ് ഓഫിസിലെ മുൻ വില്ലേജ് അസിസ്റ്റൻ്റും താണ സ്വദേശിയുമായ കെ സിയാദിനെതിരെ ശിക്ഷ വിധിച്ചത്.

14 വർഷം കഠിന തടവിന് പുറമെ 2.80 ലക്ഷം രൂപ പ്രതി പിഴയായി ഒടുക്കണമെന്നും കോടതി വിധിച്ചു. നിലവിൽ ഇയാൾ തിരൂർ വില്ലേജ് ഓഫിസിൽ പ്രവർത്തിച്ച് വരികയാണ്. കണ്ണൂരിൽ ജോലി ചെയ്‌തിരുന്ന കാലയളവിലാണ് ക്രമക്കേട് നടത്തി 1,62,450 രൂപ തട്ടിയെടുത്തത്. സർക്കാരിന് ലഭിക്കേണ്ട നികുതി വരുമാനം ദുരുപയോഗം ചെയ്‌തതിന് സിയാദ് കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കോഴിക്കോട് വിജിലൻസ് കോടതി വെള്ളിയാഴ്‌ച കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്നാണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്.

കോഴിക്കോട് വിജിലൻസ് കോടതി ജഡ്‌ജി കെ രാമകൃഷ്‌ണനാണ് വിധി പ്രസ്‌താവിച്ചത്. വിജിലൻസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് വേണ്ടി പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ഉഷാ കുമാരി കെ ഹാജരായി. കണ്ണൂർ വില്ലേജ് ഓഫിസിൽ പ്രവൃത്തിക്കുമ്പോൾ ഓഫിസ് രജിസ്റ്ററുകൾ തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയെന്നും വ്യാജ രേഖകൾ നിർമിച്ച് നികുതി വെട്ടിച്ചുമെന്നാണ് സിയാദിനെതിരെയുള്ള കേസ്. കുറ്റം തെളിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് പ്രതിയെ കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിലേയ്ക്ക് മാറ്റിയെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

അതേസമയം സംസ്ഥാനത്ത് അഴിമതി കേസുകൾ വർധിക്കുന്നതായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വിജിലൻസ് ആൻ്റ് ആൻ്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയ ഒളവണ്ണ വില്ലേജ് ഓഫിസർ കെ ആർ ഉല്ലാസ് മോനെ ഈ മാസം ആരംഭത്തിലാണ് അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തത്.

ഭൂമി തരം മാറ്റുന്നതിനായി ഭൂ ഉടമയിൽ നിന്നും കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതിനിടെ ഒളവണ്ണ വില്ലേജ് ഓഫിസർ കെ ആർ ഉല്ലാസ് മോൻ ആണ് വിജിലൻസിൻ്റെ പിടിയിലായത്. കോഴിക്കോട് വിജിലൻസ് ഡിവൈഎസ്‌പി കെ കെ ബിജുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിജിലൻസ് സംഘമാണ് ഉല്ലാസിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്.

വസ്‌തു പോക്കുവരവ് ചെയ്‌ത് കരം തീർപ്പാക്കുന്നതിനായി 5,000 രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയ വേങ്ങൂർ വെസ്റ്റ് വില്ലേജ് ഓഫിസിലെ വില്ലേജ് അസിസ്റ്റൻ്റ് എം ജിബി മാത്യു, ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ മാന്നാർ കുട്ടംപേരൂർകുന്നത്തൂർ ശ്രീ ദുർഗാ ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ പൂജകൾ നടത്താനായി 5,000 രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയ ശ്രീനിവാസൻ എന്നിവരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി അഴിമതി കേസിൽ വിജിലൻസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തിരുന്നു.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

