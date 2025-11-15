അച്ഛൻ ചെയ്ത പുണ്യം, അമ്മയുടെ ആശീർവാദം: മൂന്നു പെൺമക്കൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോദയിലേക്ക്
സജീവ സിപിഎം പ്രവർത്തകനും പാചകക്കാരനും കലാകാരനുമായ അച്ഛൻ്റെ വഴിയിൽ പെൺമക്കളും. മക്കൾ മൂന്ന് പേരും കുടുംബശ്രീ, മഹിള അസോസിയേഷൻ രംഗത്തെ സജീവ പ്രവർത്തകർ
Published : November 15, 2025 at 4:13 PM IST
കോഴിക്കോട്: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കുടുംബകാര്യമായ ഒരമ്മയും മൂന്നു പെൺമക്കളും. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോദയിലിറങ്ങിയ മൂന്നു പെൺമക്കളെ ഓർത്ത് പേരാമ്പ്ര എരവട്ടൂരിലെ കിഴക്കയിൽ ഓമന അമ്മ അതിയായ സന്തോഷത്തിലാണ്. വനജ, സരിത, സജിത എന്നീ സഹോദരിമാർ ഇത്തവണ സിപിഎമ്മിനുവേണ്ടി വിവിധയിടങ്ങളിൽ ജനവിധി തേടുകയാണ്.
അച്ഛൻ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻനായരുടെ കൈപിടിച്ച് പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്തേക്കിറങ്ങിയവരാണ് ഈ മൂന്നു മക്കളും. സജീവ സിപിഎം പ്രവർത്തകനും പാചകക്കാരനും കലാകാരനുമായിരുന്നു കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ നായർ. നാടകം, ഡാൻസ്, ഒപ്പന, എഴുത്ത്, കരകൗശല ശിൽപങ്ങൾ, പാചകം തുടങ്ങി നിരവധി മേഖലകളിൽ പ്രതിഫലമില്ലാതെ സേവനം ചെയ്തിരുന്ന വ്യക്തി, അതുകൊണ്ടുതന്നെ ചെറുപ്പം മുതൽ കുട്ടികളും പാർട്ടി പ്രവർത്തകരായി രംഗത്തിറങ്ങി. സ്ഥാനാർഥി തീരുമാനം വന്നതിൻ്റെ പിന്നാലെ മൂന്നു മക്കളും കിഴക്കയിൽ വീട്ടിൽ ഒത്തുചേർന്ന് അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം തേടി. "എല്ലാവരും നല്ല ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ വിജയിക്കുമെന്ന്" ഓമന അമ്മ ആശംസിച്ചു.
കിഴക്കയിൽ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന മൂത്തമകളായ വനജ (56) പേരാമ്പ്ര പഞ്ചായത്തിലെ 17-ാം വാർഡിൽ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. പേരാമ്പ്ര റീജണൽ സഹകരണ ബാങ്ക് ഡയറക്ടറായ വനജയുടെ കന്നിയങ്കമാണിത്. എരവട്ടൂർ സൗത്ത് ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു. കുടുംബശ്രീ എഡിഎസ്, തൊഴിലുറപ്പ് മേറ്റ്, മഹിള അസോസിയേഷൻ വില്ലേജ് കമ്മിറ്റി അംഗം എന്നീ നിലകളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഭർത്താവ് നാരായണനും മകൻ അനുരാഗും സജീവ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരാണ്.
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലേക്കാണ് രണ്ടാമത്തെ മകളായ സരിത (50) മത്സരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ കായക്കൊടി പഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ സ്ഥിരംസമിതി ചെയർപേഴ്സണാണ്. യുഡിഎഫ് ഏറെക്കാലം വിജയിച്ചിരുന്ന ഒൻപതാം വാർഡിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയായി വിജയം നേടിക്കൊണ്ടാണ് സരിത ശ്രദ്ധേയയായത്. ഇത്തവണ കുന്നുമ്മൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ കൈവേലി ഡിവിഷൻ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയാണ്. കായക്കൊടി വാഴയ്ക്കൽ മുരളിയുടെ ഭാര്യയായ സരിത ചെറുപ്പം മുതലേ എസ്എഫ്ഐ, ഡിവൈഎഫ്ഐ സംഘടനകളിലൂടെ നേതൃരംഗത്തെത്തി. സിപിഎം പട്ടർകുളങ്ങര (ഈസ്റ്റ്) ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റി അംഗം, മഹിള അസോസിയേഷൻ മേഖലാ കമ്മിറ്റി അംഗം എന്നീ നിലകളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
ഇളയമകളും മന്തരത്തൂർ കുയ്യലത്ത് സുരേഷിൻ്റെ ഭാര്യയുമായ സജിതയും (46) ആദ്യമായാണ് ജനവിധി തേടുന്നത്. മണിയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ആറാം വാർഡിലാണ് സജിതയുടെ മത്സരം. മന്തരത്തൂർ സെൻ്റർ ബ്രാഞ്ച് മുൻ സെക്രട്ടറിയായ സജിത പഞ്ചായത്തിലെ കുടുംബശ്രീ സിഡിഎസ് ചെയർപേഴ്സണായിരുന്നു. മഹിള അസോസിയേഷൻ, കെഎസ്കെടിയു വില്ലേജ് കമ്മിറ്റികളിലും സജീവമാണ്.
പൊതുപ്രവർത്തനത്തിന് വീട്ടിൽനിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പിന്തുണയാണ് അച്ഛൻ്റെ വഴിയിൽ പാർട്ടിപ്രവർത്തന രംഗത്തിറങ്ങാൻ സഹായിക്കുന്നതെന്ന് അമ്മയും മൂന്നു മക്കളും ഒരേസ്വരത്തിൽ പറയുന്നു. രാഷ്ട്രീയത്തിനപ്പുറം നല്ല സൗഹൃദവും സ്നേഹവും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന ഈ കുടുംബത്തിന് എതിരാളികൾ പോലും പിന്തുണ നൽകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ആൺമക്കൾ ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ കുറവ് പെൺമക്കളിലൂടെ ആസ്വദിച്ചറിയുകയാണ് ഈ അമ്മ. ഭർത്താവ് മരിച്ചിട്ട് വർഷങ്ങൾ ഏറെയാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം നൽകിയ കരുത്ത് ഇപ്പോഴും ഈ കുടുംബത്തിൽ നിറഞ്ഞുനിൽപ്പുണ്ട്. പൊതുപ്രവർത്തനവും കുടുംബവും ഒരുമിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ ഈ മക്കൾക്ക് വഴികാട്ടിയായത് കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ നായരും ഓമനയുമാണ്. മക്കൾ വിജയിച്ചുവരാൻ പ്രാർഥിക്കുന്ന ഈ അമ്മ എപ്പോഴും അതിനൊപ്പം ഏറെ ഭവ്യതയോടെ തൻ്റെ ഭർത്താവിനെയും ഓർക്കുന്നു, കൂട്ടുപിടിക്കുന്നു.
