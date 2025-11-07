പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കെ മോഷണക്കേസ് പ്രതി രക്ഷപ്പെട്ടു: ചേവായൂരിൽ നാടകീയ സംഭവം; സുരക്ഷാ വീഴ്ചയിൽ അന്വേഷണം
ചായ കുടിക്കാൻ വാഹനം നിർത്തിയപ്പോൾ കൈവിലങ്ങ് അഴിച്ച തക്കത്തിന് പൊലീസുകാരെ തള്ളിമാറ്റിയാണ് ഇയാൾ ഓടിമറഞ്ഞത്. സുരക്ഷാ വീഴ്ചയിൽ പ്രാഥമിക അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
Published : November 7, 2025 at 9:47 PM IST
കോഴിക്കോട്: പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കെ മോഷണക്കേസിലെ പ്രതി പൊലീസിനെ കബളിപ്പിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടു. തൃശൂർ ചന്ദ്രപ്പിന്നി സ്വദേശിയായ തോട്ടപ്പുറത്ത് സുഹാസ് എന്ന അപ്പു (40) ആണ് ഇന്ന് പുലർച്ചെ നാടകീയമായി കടന്നുകളഞ്ഞത്. മോഷണക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുൽത്താൻബത്തേരി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതിനിടെയായിരുന്നു ഈ സംഭവം.
മോഷണക്കേസ് അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തൃശൂരിൽ നിന്നും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത സുഹാസിനെ സുൽത്താൻബത്തേരിയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്ന വഴിയാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്. കോഴിക്കോട് ചേവായൂർ ചന്തപ്പറമ്പിലെ ഒരു ഹോട്ടലിനടുത്ത് ചായ കുടിക്കുന്നതിനായി വാഹനം നിർത്തിയപ്പോഴാണ് സംഭവം നടന്നത്. ഈ സമയം പ്രതിയുടെ കൈവിലങ്ങ് ഒരു ഭാഗം അഴിച്ചിരുന്നു, ഇതിനിടയിൽ പ്രതി പെട്ടെന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. പൊലീസുകാരെ തള്ളിമാറ്റിയാണ് സുഹാസ് കടന്നുകളഞ്ഞതെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
പുലർച്ചെ ഏകദേശം 4 മണിയോടെയാണ് ചേവായൂർ ചന്തപ്പറമ്പിലെ തിരക്കേറിയ റോഡരികിൽ രക്ഷപ്പെടൽ നടന്നത്. പ്രതിയെ കൊണ്ടുവന്ന പൊലീസ് ജീപ്പിൽ രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, ചായ വാങ്ങുന്നതിനായി വാഹനം നിർത്തിയപ്പോൾ സുഹാസ് ശുചിമുറിയിൽ പോകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പതിവ് രീതി അനുസരിച്ച് പ്രതിയുടെ കൈവിലങ്ങ് ഒരു ഭാഗം അഴിക്കുകയും മറുഭാഗം ഒരു പൊലീസുകാരനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു പതിവ്. എന്നാൽ ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ, പ്രതിയുടെ ആവശ്യം പരിഗണിച്ച് കൈവിലങ്ങ് പൂർണമായോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗം മാത്രമായോ അഴിച്ച നിലയിലായിരുന്നു. ഈ അവസരം മുതലെടുത്ത് സുഹാസ് പെട്ടെന്ന് അടുത്തുള്ള ഇരുട്ടിലേക്ക് ഓടിമറയുകയായിരുന്നു.
സംഭവം നടന്ന ഉടൻ തന്നെ സുൽത്താൻബത്തേരി പൊലീസ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് പൊലീസിനെ വിവരമറിയിക്കുകയും മെഡിക്കൽ കോളജ് പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രതി ഓടിരക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്ന ഭാഗങ്ങളിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ചാണ് അന്വേഷണം പ്രധാനമായും പുരോഗമിക്കുന്നത്. പോലീസിനെ കബളിപ്പിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ട സുഹാസിനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പിടികൂടാനാകുമെന്ന വിശ്വാസം മെഡിക്കൽ കോളജ് പൊലീസിനുണ്ട്.
സുരക്ഷാ വീഴ്ചയിൽ അന്വേഷണം
പ്രതി രക്ഷപ്പെട്ടത് പൊലീസിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ്, കൃത്യമായ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ പൊലീസുകാർക്ക് വീഴ്ച പറ്റിയോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പ്രാഥമിക അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സുൽത്താൻബത്തേരി ഡിവൈഎസ്പി തലത്തിലാണ് നിലവിൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നത്. സുരക്ഷാ നടപടികളിൽ വന്ന അലംഭാവമാണ് പ്രതിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ അവസരം നൽകിയതെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ, സംഭവത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് വയനാട് എസ്പി വിശദീകരണം തേടിയിട്ടുണ്ട്.
സുഹാസ് എന്ന അപ്പു നിരവധി മോഷണക്കേസുകളിലെ പ്രതിയാണ്. വയനാട് ജില്ലയിലെ സുൽത്താൻബത്തേരി, കൽപ്പറ്റ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലും മലപ്പുറം, തൃശൂർ ജില്ലകളിലും ഇയാൾക്കെതിരെ കേസുകളുണ്ട്. അടച്ചിട്ട വീടുകളിലെ മോഷണവും ബൈക്ക് മോഷണവുമാണ് ഇയാളുടെ പ്രധാന രീതി. ഈയടുത്ത് സുൽത്താൻബത്തേരിയിൽ നടന്ന ഒരു മോഷണശ്രമത്തിനിടെയാണ് ഇയാൾ പൊലീസ് നിരീക്ഷണത്തിലായത്. ഇയാളിൽ നിന്ന് സ്വർണാഭരണങ്ങളും മറ്റ് വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളും കണ്ടെടുക്കാനുണ്ട് എന്ന വിവരവും പൊലീസിന് ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള തെളിവെടുപ്പിനായി ബത്തേരിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന വഴിയാണ് ഇയാൾ രക്ഷപ്പെട്ടത്.
കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണ് സംഭവം നടന്നതെന്നതിനാൽ കേസിൻ്റെ ചുമതല മെഡിക്കൽ കോളജ് പൊലീസിനാണ്. സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണറുടെ നിർദേശപ്രകാരം പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മെഡിക്കൽ കോളജ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഈ സംഘം കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലെ പ്രധാന കവലകളിലും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലും ബസ് സ്റ്റാൻഡുകളിലും പ്രതിയുടെ ചിത്രം പതിച്ച പോസ്റ്ററുകൾ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, മലപ്പുറം, വയനാട് അതിർത്തികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജില്ലാ അതിർത്തികളിൽ പരിശോധന കർശനമാക്കി. പ്രതിയുടെ പഴയ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലം കണക്കിലെടുത്ത് തൃശൂരിലെയും വയനാട്ടിലെയും ഇയാളുടെ സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളും താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളും പൊലീസ് നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.
