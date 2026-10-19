ഭണ്ഡാരം കുത്തിത്തുറക്കും മുൻപ് പ്രാർഥന; കോഴിക്കോട്ടെ ക്ഷേത്രക്കള്ളൻ ഒടുവിൽ പിടിയിൽ
മോഷണം നടന്ന പരിസരങ്ങളിലെ നൂറിലേറെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ചും അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനിടയിലാണ് സജീഷിനെ കുറിച്ചുള്ള നിർണായക സൂചനകൾ പൊലീസിന് ലഭിക്കുന്നത്
Published : October 19, 2026 at 12:29 PM IST
കോഴിക്കോട്: രാത്രിയുടെ മറവിൽ മോഷ്ടിച്ച വാഹനത്തിൽ കറക്കം. ക്ഷേത്രങ്ങൾ കണ്ടാൽ വലിയ ഭക്തനായി ആദ്യം പ്രാർഥന. തുടർന്ന് പരിസരത്തുനിന്ന് കിട്ടുന്ന ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഭണ്ഡാരം കുത്തിത്തുറന്ന് പണവും സ്വർണവും കവരുന്ന കുപ്രസിദ്ധ മോഷ്ടാവ് ഒടുവിൽ പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിലായി.
എടപ്പാൾ കാലടി കൊട്ടരപ്പാട്ട് സജീഷ് (44) ആണ് കോഴിക്കോട് സിറ്റി ക്രൈം സ്ക്വാഡിൻ്റെ സഹായത്തോടെ എലത്തൂർ പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിലായത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസത്തിനിടയിൽ കോഴിക്കോട്ടെ 15 ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഭണ്ഡാരങ്ങളുടെ പൂട്ട് തകർത്ത് മോഷണം നടത്തിയ കേസിലാണ് ഇയാൾ അറസ്റ്റിലായത്. പരാതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എലത്തൂർ പൊലീസും ക്രൈം സ്ക്വാഡും ഊർജിതമായ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയായിരുന്നു.
മുൻപ് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മോഷണം നടത്തുന്ന പ്രതികളെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ വിവരങ്ങൾ പൊലീസ് ശേഖരിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ, മോഷണം നടന്ന പരിസരങ്ങളിലെ നൂറിലേറെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ചും അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനിടയിലാണ് സജീഷിനെ കുറിച്ചുള്ള നിർണായക സൂചനകൾ ലഭിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ സമാനമായ കേസിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട് ജയിലിലായിരുന്ന സജീഷ് രണ്ട് മാസം മുൻപ് ജയിലിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങിയതായി പൊലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ നീക്കങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.
കർണാടകയിലേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമം
വയനാട്ടിൽ നിന്ന് ബസിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്ന പ്രതിയെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയാണ് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. കോഴിക്കോട് കുണ്ടായിത്തോട് പ്രദേശത്തെ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിച്ച സ്വർണാഭരണങ്ങളും മറ്റ് തൊണ്ടിമുതലുകളും ഇയാളുടെ ബാഗിൽ നിന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തു. മോഷണത്തിന് ശേഷം വയനാട് വഴി കർണാടകയിലേക്ക് കടക്കാനായിരുന്നു ഇയാളുടെ പദ്ധതിയെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, കൊടഞ്ചേരി, അമ്പലപ്പുഴ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു സജീഷ് പ്രധാനമായും മോഷണം നടത്തിയിരുന്നത്. പകൽ സമയങ്ങളിൽ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ച് രാത്രിയിൽ മോഷണം നടത്തുന്നതാണ് ഇയാളുടെ രീതി.
നാണയത്തുട്ടുകൾ നോട്ടാക്കാൻ കെഎസ്ആർടിസി
പിടിയിലായ സജീഷിനെ ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ നിന്നും ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മോഷണം നടത്തുന്ന സമയത്ത് പണം മാത്രമല്ല സ്വർണാഭരണങ്ങളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇയാൾ സമ്മതിച്ചു. ഭണ്ഡാരങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന നാണയത്തുട്ടുകൾ കെഎസ്ആർടിസി ബസുകളിൽ കയറി കണ്ടക്ടർമാർക്ക് കൈമാറിയശേഷം നോട്ടാക്കി മാറ്റുന്നത് ഇയാളുടെ പതിവ് രീതിയാണ്. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മോഷണം നടത്തി ലഭിക്കുന്ന പണം ഉപയോഗിച്ച് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും മുറിയെടുത്ത് താമസിച്ചാണ് അടുത്ത മോഷണം ആസൂത്രണം ചെയ്യാറുള്ളത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു. പ്രതിയെ പിടികൂടുന്നതിന് എലത്തൂർ എസ് ഐ നിമിൻ, ക്രൈം സ്ക്വാഡ് അംഗങ്ങളായ എസ് ഐ അബ്ദുറഹിമാൻ, ഹാദിൽ കുന്നുമ്മൽ, അനീഷ് മൂസേൻ വീട്, ഷാഫി പറമ്പത്ത്, ഷഹീർ പെരുമണ്ണ, ജിനേഷ് ചൂലൂർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നതിനായി രാത്രികാല പട്രോളിങ് ശക്തമാക്കാനാണ് പൊലീസിൻ്റെ തീരുമാനം.
Also Read: ഗുണ്ടാസംഘങ്ങളുമായി അടുത്ത ബന്ധം; തിരുവല്ലയിലെ പൊലീസുകാരനെ സർവീസിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിടാൻ നീക്കം