ഒരു നാടിൻ്റെ സ്നേഹം ഉരുളികളില് തിളച്ചു; മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്കായി കാരുണ്യത്തിൻ്റെ പാല്പ്പായസം
ജാതിമത ഭേദമന്യേ നാട്ടുകാർ ഒന്നടങ്കം ഏറ്റെടുത്ത ഈ കാരുണ്യയജ്ഞം, നവംബർ 27 എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ് നൽകുന്നത്
Published : November 22, 2026 at 3:55 PM IST
രജിത്ത് മാവൂര്
കോഴിക്കോട്: ആ അടുപ്പുകൾക്ക് മുകളിലെ വലിയ ഉരുളികളിൽ തിളച്ചുമറിയുന്നത് വെറും പാൽപ്പായസമല്ല മറിച്ച്, വിധിയുടെ കഠിനമായ പരീക്ഷണങ്ങളെ നേരിടുന്ന മൂന്ന് കുരുന്ന് ജീവനുകളെ തിരികെ പിടിക്കാനുള്ള ഒരു നാടിൻ്റെ കാരുണ്യ സ്പർശമാണ്. സ്പൈനൽ മസ്കുലാർ അട്രോഫി (എസ്എംഎ ടൈപ്പ് 2) എന്ന അപൂർവ ജനിതക രോഗം ബാധിച്ച ഡേവിഡ്, ഏഥൻ, ഒലിവർ എന്നീ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടത് 50 കോടി രൂപയാണ്. ആ വലിയ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് തങ്ങളാലാകുന്ന ഒരു വലിയ പങ്ക് ചേർത്തുവെക്കാൻ കുറ്റിക്കാട്ടൂർ പൈങ്ങോട്ടുപുറത്തെ പയ്യങ്കോട് പുരം സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപീകരിച്ച ജനകീയ ചികിത്സാ സഹായ കമ്മിറ്റിയാണ് 'പാൽപ്പായസ ചലഞ്ച്' സംഘടിപ്പിച്ചത്.
ഇന്നത്തെ തിരക്കേറിയ കാലത്ത്, ആരുടെയും വേദനകളിലേക്ക് നോക്കാൻ പോലും സമയമില്ലാതെ ഓടുന്നവർക്കിടയിലാണ്, ജാതിമത ഭേദമന്യേ ഒരു നാടൊന്നാകെ ഈ പായസച്ചെമ്പുകൾക്ക് ചുറ്റും സ്നേഹത്തിൻ്റെ കാവലായി നിൽക്കുന്നത്.
ആറ് അടുപ്പുകൾ, ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യം: നാടൊന്നാകെ കൈകോർത്ത നിമിഷങ്ങൾ
ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ ഇങ്ങനെയൊരു ആശയം മുന്നോട്ടുവച്ച നിമിഷം മുതൽ പ്രദേശത്ത് വലിയ ആവേശമാണ് അലയടിച്ചത്. ഒരു ലിറ്റർ പായസത്തിന് 300 രൂപ നിരക്കിലായിരുന്നു ജനകീയ കമ്മിറ്റി വിതരണം നിശ്ചയിച്ചത്. വിവരം പുറത്തുവന്നതോടെ തയ്യാറാക്കുന്ന പായസം മുഴുവൻ മുൻകൂട്ടി തന്നെ സുമനസുകൾ ബുക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. പായസം തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യമായ പാൽ, മറ്റ് ചേരുവകൾ, പാത്രങ്ങൾ എന്നിവയിൽ മിക്കതും സ്പോൺസർഷിപ്പിലൂടെ ലഭിച്ചതും നാടിൻ്റെ ഒത്തൊരുമയുടെ അടയാളമായി.
"നമ്മുടെ മുന്നിൽ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവനാണ് ചോദ്യചിഹ്നമായി നിൽക്കുന്നത്. ഓരോരുത്തർക്കും ചെയ്യാനാകുന്ന ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നിച്ചുചേരുമ്പോഴാണ് വലിയൊരു അത്ഭുതം സംഭവിക്കുന്നത്. ഈ പാൽപ്പായസ ചലഞ്ചിലൂടെ സമാഹരിക്കുന്ന ഓരോ രൂപയും ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പുഞ്ചിരിയിലേക്കുള്ള ചുവടുവെപ്പാണ്", നാട്ടുകാരനായ ജിജിത്ത് പറഞ്ഞു
ക്ഷേത്രമുറ്റത്ത് താത്കാലികമായി നിർമിച്ച ആറ് അടുപ്പുകൾക്ക് മുകളിലായാണ് പായസം തയ്യാറാക്കിയത്. ഇന്നലെ സന്ധ്യയോടെ മുതൽ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും യുവാക്കളുമടക്കം നിരവധി പേർ സഹായഹസ്തങ്ങളുമായി മുന്നിട്ടിറങ്ങി. പ്രദേശത്തെ പരിചയസമ്പന്നരായ പാചകക്കാരുടെ മേൽനോട്ടത്തിലായിരുന്നു പാചകം. അടുപ്പുകൾ നിറഞ്ഞുകത്തി ഉരുളികളിലെ പായസം തിളക്കുന്നതുവരെ ഇളക്കാനും, തയ്യാറായ പായസം ഭംഗിയായി പാക്ക് ചെയ്ത് മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്തവരുടെ കൈകളിൽ എത്തിക്കാനും ജനകീയ കമ്മിറ്റി പ്രവർത്തകർ രാപ്പകൽ അധ്വാനിച്ചു.
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"ക്ഷേത്രമുറ്റത്ത് ഇപ്പോൾ ഉയരുന്നത് ഭക്തിയുടെ മാത്രമല്ല, കരുണയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ശബ്ദമാണ്. ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റിയും നാട്ടുകാരും ഒന്നിച്ചുനിൽക്കുമ്പോൾ, അസാധ്യമായതൊന്നുമില്ലെന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യമാകും. നാട്ടിലെ ഓരോ വീടുകളിലേക്കും ഈ പായസം എത്തുമ്പോൾ, ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പ്രാർഥന കൂടിയാണ് അവിടെ എത്തുന്നത്", ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ രാജൻ്റെ വാക്കുകളാണ്
പകുതി ദൂരം പിന്നിട്ടു, ഇനിയുമേറെയുണ്ട്; നവംബർ 27 എന്ന നിർണായക ദിനം
ഓമശ്ശേരി കല്ലുരുട്ടി സ്വദേശികളായ പി.ഡി. അരുൺ, ഷാൽമി ദമ്പതികളുടെ മക്കളായ ഡേവിഡ്, ഏഥൻ, ഒലിവർ എന്നീ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി 50 കോടി രൂപ സമാഹരിക്കാൻ ചികിത്സാ സഹായ കമ്മിറ്റി നിശ്ചയിച്ച അവസാന തീയതി നവംബർ 27 ആണ്. ഇതുവരെ ഏകദേശം 25 കോടി രൂപ മാത്രമാണ് സമാഹരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനിയും 25 കോടിയോളം രൂപ കൂടി കണ്ടത്തേണ്ടതുണ്ട്. സമയപരിധി അടുക്കുമ്പോഴും, നാടാകെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നടത്തുന്ന ഇത്തരം ചലഞ്ചുകളും സഹായഹസ്തങ്ങളും വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് നൽകുന്നത്.
"ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളും നാട്ടുകാരും ഒത്തൊരുമിച്ച് മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതം തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള ഈ പരിശ്രമത്തിൽ പങ്കുചേരുമ്പോൾ, ഈ കാരുണ്യ സ്പർശം ഒരിക്കലും പാഴാവില്ലെന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. സമൂഹത്തിൻ്റെ വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്നുള്ള പിന്തുണയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ കരുത്ത്", ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി പ്രസിഡൻ്റ് രാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു.
തീരുന്നില്ല ഈ യാത്ര; ഒരുമിച്ച് പിടിക്കാം ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൈകൾ
അടുപ്പിലെ തീ കെട്ടാലും, ആ അടുപ്പിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന കരുണയുടെ ചൂട് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലേക്കും പടരുകയാണ്. മൂന്ന് കുരുന്നുകളുടെ ജീവിതം തിരികെ പിടിക്കാനുള്ള ഈ പോരാട്ടത്തിൽ ഓരോ മനുഷ്യനും ഒരു കാരണമാകേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു ലിറ്റർ പായസത്തിൻ്റെ മധുരത്തിനൊപ്പം, ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭാവിയിലേക്കുള്ള പ്രത്യാശയും ചേർന്നിരിക്കുന്നു. നവംബർ 27 ന് മുൻപ് ആ വലിയ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ, ഒരുമിച്ചുള്ള കൈകോർക്കലുകൾക്ക് തീർച്ചയായും സാധിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. കാരണം, സ്നേഹം കൊണ്ട് നിറയുന്ന മനസുകൾക്ക് മുന്നിൽ വലിയ കടമ്പകൾ പോലും ചെറുതായി മാറും.
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