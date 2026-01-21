'അവളെ നേരിട്ട് കാണണം, ജാമ്യം നൽകരുത്'; ദീപക്കിൻ്റെ അമ്മ വിതുമ്പുന്നു, കേസ് വാദിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി അഭിഭാഷകൻ
ദീപക്കിൻ്റെ ആത്മഹത്യയിൽ പ്രതിയെ പൊലീസ് സഹായിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപണം. നീതിക്കായി കുടുംബം സുപ്രീം കോടതി അഭിഭാഷകനെ നിയമിച്ചു. കർശന ശിക്ഷ വേണമെന്ന് ആവശ്യം.
കോഴിക്കോട്: മെഡിക്കൽ കോളജ് പരിധിയിൽ യുവാവ് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ പ്രതി ഷിംജിതയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊലീസിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുമായി ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും രംഗത്തെത്തി. ലൈംഗികാതിക്രമ ആക്ഷേപത്തിൽ മനംനൊന്ത് യുവാവ് ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവത്തിൽ അറസ്റ്റിലായ പ്രതിയും മുൻ മുസ്ലിം ലീഗ് പഞ്ചായത്ത് അംഗവുമായ ഷിംജിതയെ പൊലീസ് സ്വകാര്യ കാറിൽ വൈദ്യപരിശോധനക്കെത്തിച്ചതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത്.
പ്രതിയെ പൊലീസ് സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നും തുടക്കം മുതൽ കേസ് അട്ടിമറിക്കാനാണ് മെഡിക്കൽ കോളജ് പൊലീസ് ശ്രമിച്ചതെന്നും ദീപക്കിൻ്റെ സുഹൃത്തും കൗൺസിലറുമായ റിനീഷ് ആരോപിച്ചു. രാവിലെ പത്തരയോടെ വടകരയിലെ ബന്ധു വീട്ടിൽ നിന്ന് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ശേഷം പ്രതിയെ പൊലീസ് വാഹനത്തിന് പകരം സ്വകാര്യ വാഹനത്തിലാണ് കൊണ്ടുപോയത്. കൂടെ യാത്ര ചെയ്ത രണ്ട് വനിത പൊലീസുകാരും ഒരു പൊലീസുകാരനും സിവിൽ വേഷത്തിലായിരുന്നു.
വിഐപി പരിഗണനയിൽ ദുരൂഹത
മെഡിക്കൽ കോളജ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ കേസായിട്ടും ബീച്ച് ആശുപത്രിയിലോ മെഡിക്കൽ കോളജിലോ നടത്തേണ്ട വൈദ്യപരിശോധന രഹസ്യമായി കൊയിലാണ്ടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ നടത്തിയത് ദുരൂഹമാണെന്ന് ആക്ഷേപമുണ്ട്. ഉന്നത മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാക്കളുടെ ഒത്താശയിലാണ് പ്രതിക്ക് ഇത്തരത്തിൽ വിഐപി പരിഗണന ലഭിച്ചതെന്നാണ് ആരോപണം. പെറ്റി കേസിൽ പോലും പ്രതികളെ കൈയാമം വച്ച് റോഡിലൂടെ നടത്തിച്ചു പോകുന്ന പൊലീസ് ഒരു യുവാവിനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ പ്രേരിപ്പിച്ച പ്രതിയെ വിവിഐപി പരിഗണന നൽകി കൊണ്ടുപോയ സംഭവം അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ഡിവൈഎഫ്ഐ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിക്കാതെ അതീവ രഹസ്യമായാണ് പൊലീസ് നീക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നതെന്നും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഫോൺ എടുക്കാൻ പോലും തയാറാകുന്നില്ലെന്നും പരാതിയുണ്ട്.
ലുക്ക്ഔട്ട് നോട്ടിസും ജാമ്യാപേക്ഷയും
ദീപക്കിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ പരാതിയിൽ ആത്മഹത്യ പ്രേരണാക്കുറ്റം ചുമത്തി കേസെടുത്തതിന് പിന്നാലെ ഒളിവില്പ്പോയ ഷിംജിത എവിടെ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പൊലീസിന് കൃത്യമായ സൂചനകള് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. പ്രതി വിദേശത്തേക്ക് കടക്കാനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് പൊലീസ് ലുക്ക്ഔട്ട് നോട്ടിസ് പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ഇതിനിടെ ഷിംജിത മുസ്തഫ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചു. കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കോടതി അപേക്ഷ നാളെ പരിഗണിക്കും.
തെളിവ് നശിപ്പിക്കാൻ കൂട്ടുനിന്നു
കേസിലെ പ്രധാന തെളിവായ ഫോണിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ നശിപ്പിക്കാൻ പ്രതിക്ക് പൊലീസ് സമയം അനുവദിച്ചുവെന്ന് ബന്ധുക്കൾ നേരത്തെ തന്നെ ആരോപിച്ചിരുന്നു. പത്തു വർഷം വരെ തടവ് ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമായതിനാൽ പ്രതിക്ക് സ്റ്റേഷൻ ജാമ്യം ലഭിക്കില്ലെന്നും വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുൻപാകെ ഹാജരാക്കുമെന്നുമാണ് നിലവിലെ വിവരം. എന്നാൽ പൊലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പ്രതിയെ രക്ഷിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ തുടർന്നാൽ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിക്കുമെന്ന് നാട്ടുകാർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
കണ്ണീരോടെ കുടുംബം
കോഴിക്കോട് സൈബർ അധിക്ഷേപത്തെത്തുടർന്ന് യുവാവ് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ പ്രതിയായ യുവതിക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് കുടുംബം ആവശ്യപ്പെട്ടു. തൻ്റെ മകൻ അതീവ ദയനീയമായ വേദന അനുഭവിച്ചാണ് ഈ ലോകം വിട്ടുപോയതെന്നും ഇനി മറ്റൊരു മകനും ഇത്തരമൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകരുതെന്നും ദീപക്കിൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു. ഒരാളോടും മോശമായി പെരുമാറാത്ത പ്രകൃതമായിരുന്നു മകൻ്റേതെന്നും നാട്ടുകാർക്കും തളി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭാരവാഹികൾക്കുമെല്ലാം ഇക്കാര്യം അറിയാമെന്നും അവർ വിതുമ്പലോടെ ഓർമിച്ചു. അച്ഛനെയും അമ്മയെയും വിട്ടുപോകാൻ അവന് കഴിയില്ലെന്നും അത്രയേറെ മാനസിക സമ്മർദം അനുഭവിച്ചിട്ടാകാം അവൻ ഇങ്ങനെയൊരു തീരുമാനമെടുത്തതെന്നും അമ്മ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നിയമപോരാട്ടത്തിന് കുടുംബം
കേസിൽ നീതി ഉറപ്പാക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി അഭിഭാഷകനായ കെപി രാജകുമാരനെ വക്കാലത്ത് ഏൽപ്പിച്ചതായി ബന്ധുക്കൾ വ്യക്തമാക്കി. പ്രതിയെ ഒരു കാരണവശാലും ജാമ്യത്തിൽ വിടരുതെന്നും ജീവപര്യന്തം തടവ് ശിക്ഷ തന്നെ നൽകണമെന്നുമാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ ആവശ്യം. പ്രതിയെ തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നും ചില കാര്യങ്ങൾ അവളോട് ചോദിക്കാനുണ്ടെന്നും ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു. മൊബൈലിലൂടെ മാത്രം കണ്ടിട്ടുള്ള ഈ യുവതിയെ നേരിട്ട് കാണണമെന്നും തങ്ങളുടെ കുടുംബം അനുഭവിക്കുന്ന വേദന അവൾ അറിയണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
പ്രതി ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയാൽ കേസ് ദുർബലപ്പെടുമെന്ന ആശങ്കയും കുടുംബം പങ്കുവച്ചു. പാവപ്പെട്ട പുരുഷന്മാരെയും യുവാക്കളെയും ഇനിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ത്രീകൾ വേട്ടയാടാതിരിക്കാൻ കഠിന ശിക്ഷ തന്നെ നൽകി ജയിലിലടയ്ക്കണമെന്ന് ദീപക്കിൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു. സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കുടുംബത്തിന് പിന്തുണ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും നീതി ലഭിക്കുന്നത് വരെ നിയമപോരാട്ടം തുടരുമെന്നും കുടുംബാംഗങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി.
