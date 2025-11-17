വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കൽ: ബിഎൽഒയ്ക്ക് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ്; അധികജോലിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സമരത്തിലേക്ക്
ദേശീയ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ പ്രത്യേക തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്യൂമറേഷൻ ഫോമുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയതിനാണ് നടപടി
Published : November 17, 2025 at 1:10 PM IST
കോഴിക്കോട്: വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കൽ പ്രക്രിയയിലെ വീഴ്ചയുടെ പേരിൽ കോഴിക്കോട് സീനിയർ ക്ലർക്ക് കൂടിയായ ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫീസർക്ക് (ബിഎൽഒ) സബ് കലക്ടറുടെ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ്. അതേസമയം, കണ്ണൂരിൽ ബിഎൽഒ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, അമിത ജോലിഭാരം ആരോപിച്ച് എൻജിഒ അസോസിയേഷൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബിഎൽഒമാർ കോഴിക്കോട് കലക്ടറേറ്റിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി.
സീനിയർ ക്ലർക്ക് അസ്ലം പി എമ്മിനാണ് സബ് കലക്ടർ നോട്ടീസ് അയച്ചത്. ദേശീയ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ പ്രത്യേക തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്യൂമറേഷൻ ഫോമുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയതിനാണ് നടപടി.
നോട്ടീസിൽ പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്
ദേശീയ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ പ്രത്യേക തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കലുമായി (Sir) ബന്ധപ്പെട്ട് എന്യൂമറേഷൻ ഫോമുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 04.11.2025 മുതൽ 04.12.2025 വരെ ബിഎൽഒ മാർക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. താങ്കൾക്ക് ചുമതലയുള്ള 96-ാം നമ്പർ ബൂത്തിലെ ആകെ 984 വോട്ടർമാരിൽനിന്ന് 390 പേർക്ക് മാത്രമാണ് ഇതുവരെ ഫോമുകൾ വിതരണം
ചെയ്തതിട്ടുള്ളത്. വളരെ കാര്യക്ഷമമായും സമയബന്ധിതമായും പൂർത്തിയാക്കേണ്ട പ്രവർത്തനം താങ്കൾ വളരെ നിരുത്തരവാദിത്വമായി കൈകാര്യം ചെയ്തതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നോട്ടത്തിനായി ദേശീയ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ നിയമിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കർശന നിർദ്ദേശങ്ങൾ താങ്കൾ അവഗണിച്ചതായും റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ 1950 ലെ ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 32 പ്രകാരം താങ്കൾക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാൻ കാരണം വല്ലതുമുണ്ടെങ്കിൽ 14.11.2025 ന് രാവിലെ 11 മണിക്കുമുമ്പായി കോഴിക്കോട് സബ് കലക്ടർ മുമ്പാകെ ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
ബിഎൽഒമാരുടെ പ്രതിഷേധം
കണ്ണൂരിൽ അനീഷ് എന്ന ബിഎൽഒ ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവത്തിൻ്റെ ഞെട്ടൽ മാറുംമുമ്പേയാണ് കോഴിക്കോട് കലക്ടറേറ്റ് പടിക്കൽ ബിഎൽഒമാർ പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയത്. എൻജിഒ അസോസിയേഷൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു സമരം.
വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരിക്കാൻ ജീവനക്കാരെ ബലിയാടാക്കുകയാണ്, പകലും രാത്രിയും എന്നില്ലാതെ അമിത ജോലിഭാരം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നു തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രതിഷേധക്കാർ ഉന്നയിച്ച പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ. അമിത ജോലിഭാരം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രതിഷേധം അതിശക്തമാക്കുമെന്നും ജീവനക്കാർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കൽ പ്രക്രിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും കടുത്ത സമ്മർദ്ദമാണ് നേരിടുന്നതെന്നും, അതിരുകടന്ന ജോലിഭാരം ജീവനക്കാരുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്നതായും ബിഎൽഒമാർ ആരോപിക്കുന്നു.
എസ്ഐആർ ജോലികൾക്കിടയിൽ ബിഎൽഒ കുഴഞ്ഞുവീണു
എസ്ഐആർ ജോലി ഭാരത്തിന് എതിരെ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നതിനിടെ എസ്ഐആർ ജോലികൾക്കിടെ ബിഎൽഒ കുഴഞ്ഞുവീണു. കാഞ്ഞങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിലെ 124 ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫീസർ ബളാൽ പഞ്ചായത്തിലെ മൈക്കയം അംഗണവാടി ടീച്ചർ എൻ ശ്രീജ (45) ആണ് ഇന്ന് രാവിലെ വീടുകൾ കയറി ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യത്തെ തുടർന്ന് കുഴഞ്ഞു വീണത്. ഉടൻതന്നെ കൊന്നക്കാടുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച് ചികിത്സ തേടിയതിനാൽ ആരോഗ്യസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെട്ടു. വെള്ളരിക്കുണ്ട് തഹസിൽദാർ മുരളീധരൻ, വില്ലേജ് ഓഫീസർ എന്നിവർ ആശുപത്രിയിലെത്തി ശ്രീജയെ സന്ദർശിച്ചു. ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് ഡോ. പി വിലാസിനി അറിയിച്ചു.
അതേ സമയം കാസർകോട് വിവിധ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എസ്ഐആറിനെതിരെ പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തി.
പയ്യന്നൂർ ഏറ്റുകുടുക്കയിൽ ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫീസർ ജീവനൊടുക്കാൻ കാരണം എസ്ഐആർ സമ്മർദം മാത്രമാണെന്ന് അനീഷിൻ്റെ കുടുംബം ആരോപിച്ചിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് വ്യാപകമായി പ്രതിഷേധം ഉയർന്നത്. എസ്ഐആറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മകൻ കുറേ ദിവസങ്ങളായി ടെൻഷനിൽ നടക്കുകയായിരുന്നെന്നും ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിക്കോ സമൂഹത്തിനോ യാതൊരു ബാധ്യതയുമില്ലെന്നും കുടുംബം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
അനീഷ് ജോർജിന് തൊഴിൽ സമ്മർദം ഇല്ലായിരുന്നെന്ന് കലക്ടര്
എന്നാൽ കണ്ണൂരിലെ ബിഎൽഒ അനീഷ് ജോർജിൻ്റെ ആത്മഹത്യയിൽ വിശദീകരണവുമായി ജില്ലാ കലക്ടർ രംഗത്ത് എത്തി. അനീഷ് ജോർജിന് തൊഴിൽ സമ്മർദം ഇല്ലായിരുന്നെന്നും ആകെ വിതരണം ചെയ്യാൻ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നത് 50 ഫോമുകൾ മാത്രമായിരുന്നെന്നും കലക്ടർ അറിയിച്ചു. അനീഷ് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കൃത്യമായി നിറവേറ്റി വരുന്ന ആളാണ്. സഹായം വേണ്ടതുണ്ടോ എന്നറിയാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിളിച്ചപ്പോഴും ആവശ്യമില്ലെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടിയെന്നും കലക്ടർ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞു. പൊലീസിൻ്റെയും വകുപ്പ് തല അന്വേഷണത്തിലും ആത്മഹത്യയിൽ തൊഴിൽ സമ്മർദം ഇല്ലെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. പൊലീസിലൂടെയും ഭരണപരമായ അന്വേഷണങ്ങളിലൂടെയും നിലവിൽ ലഭ്യമായ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എസ്ഐആറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികളും ബിഎൽഒയുടെ മരണവും തമ്മിൽ വ്യക്തമായ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.
