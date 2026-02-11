കാബറെയിൽ നിന്ന് സ്പായിലേക്ക്, മസാജിന്റെ മറവിലെ പെൺകെണി; കോഴിക്കോട്ടെ സ്പാകള്ക്ക് പിന്നിലെ കാണാക്കാഴ്ചകൾ
Published : February 11, 2026 at 6:01 PM IST
കോഴിക്കോട്: തിരുവല്ലയിലെ സ്പാ സെന്ററിൽ നടന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, സമാനമായ കേന്ദ്രങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ കോഴിക്കോട്ടും സജീവമാകുന്നു. ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന്റെയും മാനസിക ഉല്ലാസത്തിന്റെയും മറവിൽ നഗരത്തിലെ പല സ്പാകളിലും അനാശാസ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത്.
കോഴിക്കോട്ടെ നഗരങ്ങളും ചെറുപട്ടണങ്ങളും കേന്ദ്രീകരിച്ച് മുന്നൂറിലേറെ സ്പാകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായാണ് കണക്ക്. പ്രധാനമായും ആരോഗ്യസംരക്ഷണവും മാനസിക ഉല്ലാസവും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള സേവനങ്ങളാണ് നൽകിവരുന്നത് എന്നാണ് പ്രചാരണം. എണ്ണ തേച്ചുള്ള മസാജായ അഭ്യംഗം, പിഴിച്ചിൽ, കിഴി, ശിരോധാര തുടങ്ങിയ പരമ്പരാഗത ചികിത്സകൾ മിക്ക കേന്ദ്രങ്ങളിലും ലഭ്യമാണ്. ബോഡി സ്ക്രബ്ബുകൾ, ഫേഷ്യലുകൾ, സ്റ്റീം ബാത്ത് തുടങ്ങിയ ആധുനിക സൗന്ദര്യവർദ്ധക ചികിത്സകളും മിക്ക കേന്ദ്രങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
എന്നാൽ, സ്പാകളുടെ മറവിൽ അനാശാസ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരവധി നടക്കുന്നതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ നിന്നും പേരാമ്പ്ര, കുറ്റ്യാടി തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും പൊലീസ് നിരവധി കേസുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെയും മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാത്തവർക്കെതിരെയും നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അനാശാസ്യത്തിനും തട്ടിപ്പുകൾക്കും ഒരു കുറവുമില്ല എന്നതാണ് യാഥാർഥ്യം.
'വൈദ്യശാലകൾ' എന്ന സ്പാകളുടെ ആദ്യരൂപം
ഇന്നത്തെ സ്പാകളുടെ ആദ്യകാല രൂപങ്ങൾ കേരളത്തിലെ തനതായ ആയുർവേദ പാരമ്പര്യത്തിലും വൈദ്യശാലകളിലുമാണ് വേരൂന്നിയിരിക്കുന്നത്. പുരാതന കാലത്ത് കേരളത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന 'വൈദ്യശാലകൾ' ആണ് സ്പാകളുടെ ആദ്യരൂപം.
ഇവിടെ ശാരീരിക അസുഖങ്ങൾക്കും മാനസിക സൗഖ്യത്തിനുമായി ഔഷധക്കൂട്ടുകളും എണ്ണകളും ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചികിത്സകളാണ് നൽകിയിരുന്നത്. കളരിപ്പയറ്റിന്റെ ഭാഗമായുള്ള മർമ്മ ചികിത്സയും തിരുമ്മുമാണ് മസാജിന്റെ മറ്റൊരു പഴയ രൂപം. യോദ്ധാക്കളുടെ ശാരീരിക ക്ഷമത വർധിപ്പിക്കാനായിരുന്നു ഇത് പ്രധാനമായും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ശരീരം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനായി നടത്തിയിരുന്ന പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സകൾ നൂറ്റാണ്ടുകളായി കേരളത്തിൽ നിലവിലുണ്ട്. ഇതാണ് പിന്നീട് വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയുടെ വളർച്ചയോടെ ആധുനിക സ്പാ എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് പരിണമിച്ചത്.
പൊരിച്ച കോഴിയും കാബറെയും
കാബറെയുടെ മാദക ലഹരിയിൽ കോഴിക്കോട് നഗരം ഉറങ്ങാത്ത ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. 'പൊരിച്ച കോഴിയും കാബറെ നൃത്തവും' എന്ന പരസ്യ ബോർഡുകൾ അന്ന് നഗരത്തിൽ വ്യാപകമായിരുന്നു. സ്ത്രീ സംഘടനകൾ ശക്തമായി രംഗത്തെത്തിയതോടെ കാബറെ നൃത്തം നഗരം വിട്ടു. അത് നിന്നതോടെയാണ് ചില തട്ടിക്കൂട്ട് ബ്യൂട്ടി പാർലറുകൾ സ്ഥാനം പിടിച്ചത്. പ്രമുഖരടക്കം അവിടങ്ങളിൽ നിത്യസന്ദർശകരായപ്പോൾ പാർലറുകൾ പല രൂപത്തിലായി. ചിലരൊക്കെ ഇതിൽ കുടുങ്ങുകയും ചെയ്തു. അനാശാസ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ പൊലീസ് അവയെല്ലാം പിന്നീട് പൂട്ടിച്ചു.
ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്ങും പെൺകുട്ടികളും
ഗോവ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും പിന്നീട് ബെംഗളൂരു, മംഗളൂരു തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിലും മാത്രം കണ്ടിരുന്ന പ്രത്യേക ഇനം മസാജ് സെന്ററുകൾ പിന്നാലെ നഗരത്തിലെത്തി. ആദ്യം ഒന്നോ രണ്ടോ കേന്ദ്രങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവിടെ മസാജ് കൃത്യമായി നടന്നിരുന്നു. ഒപ്പം ചില അനാശാസ്യങ്ങൾ കൂടി അനുവദിച്ചതോടെ പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറി. അത് രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച് സ്പാകളുടെ നഗരമായി കോഴിക്കോട് മാറി. മുക്കിലും മൂലയിലും പരസ്യങ്ങൾ ഉയർന്നു.
സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും സ്പാ മസാജ് സെന്റർ പരസ്യങ്ങൾ പടർന്നു. ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ് നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുമുണ്ട് ഇതിൽ. സ്പാ മസാജ് സെന്ററിന്റെ വിസിറ്റിംഗ് കാർഡുമായി ആളുകൾ കൂടുന്ന ബീച്ചിലും മാനാഞ്ചിറ സ്ക്വയറിലും കറങ്ങുന്ന പെൺകുട്ടികളുണ്ട്. ഡിസ്കൗണ്ടും മറ്റു ചില വാഗ്ദാനങ്ങളും നൽകിയാണ് ആളുകളെ വലയിലാക്കുന്നത്. നമ്പർ കിട്ടിയാൽ പ്രത്യേക പരിശീലനം ലഭിച്ച വനിതകൾ കൗണ്ടറിൽ ഇരുന്ന് അവരെ സ്വാധീനിക്കും.
പിന്നാലെ നിരക്കുകളെക്കുറിച്ചും തെറാപ്പിസ്റ്റിന്റെ പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ചും വിശദീകരിക്കും. ഫോണിൽ തെറാപ്പിസ്റ്റുകളുടെ ഫോട്ടോ വരെ കാണിക്കും. അതിലും വീഴാത്തവരെ തെറാപ്പിസ്റ്റിനെ നേരിൽ കാണിക്കും. ഒരിടത്ത് തന്നെ നിരവധി വനിതകൾ തെറാപ്പിസ്റ്റ് റോളിലുണ്ട്. ആവശ്യമനുസരിച്ച് അവർ മാറി മാറി വരും. തെറാപ്പിസ്റ്റിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കൗണ്ടറിൽ പണം അടയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടും. 1000 രൂപ മുതൽ 3000 രൂപ വരെയാണ് ഒരു മണിക്കൂർ ഫുൾ ബോഡി മസാജിന് വാങ്ങുന്നത്. ക്രീം, ഓയിൽ എന്നിവ ഏത് വേണമെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഉപഭോക്താവിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നിരക്ക് കൂടും, ഒപ്പം സമയവും. കിട്ടിയ കസ്റ്റമറിലൂടെ മറ്റുള്ളവരിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്യും, അതിനും പ്രത്യേക ഓഫറുകൾ നൽകും. ഇങ്ങനെ മുഴുവൻ സമയവും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങൾ പൊലീസിനെയും ഉന്നതരെയും സ്വാധീനിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന പരാതികളും ഉയരുന്നുണ്ട്.
നഗരത്തിൽ അനധികൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്പാ സെന്ററുകൾ കണ്ടെത്തി പൂട്ടിക്കാൻ നടപടി എടുക്കുമെന്നാണ് മേയർ ഡോ. എൻ. സദാശിവൻ പറഞ്ഞത്. എല്ലായിടത്തും പരിശോധന നടത്തി നിയമവിരുദ്ധമായവ കണ്ടെത്തും. അതിനുള്ള പരിശോധനകൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. മസാജ് പാർലറുകൾ വഴി അനാശാസ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നതായി പരാതികൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷനും പൊലീസും ചേർന്ന് കർശനമായ പരിശോധനയാണ് നടത്തുകയെന്ന് സദാശിവൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
വെള്ളത്തിലൂടെയുള്ള ആരോഗ്യം: സ്പായുടെ ചരിത്രം
സ്പർശനത്തിൽ നിന്നാണോ 'സ്പാ' എന്ന പേര് വന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നവരും കുറവല്ല. സ്പായുടെ ചരിത്രം പുരാതന നാഗരികതകളോളം പഴക്കമുള്ളതാണ്. ലാറ്റിൻ പദമായ 'Sanitas Per Aquam' (വെള്ളത്തിലൂടെയുള്ള ആരോഗ്യം) എന്നതിന്റെ ചുരുക്കരൂപമാണ് 'SPA' എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ആധുനിക സ്പാകൾ ഇന്ന് വെൽനസ് കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, അവയുടെ അടിസ്ഥാനം ഈ പുരാതന ജലചികിത്സാ രീതികളാണ്. പുരാതന ഇന്ത്യയിലെ ആയുർവേദ ചികിത്സകളും ഇത്തരത്തിൽ സ്പാ സംസ്കാരത്തിന് വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
വെള്ളത്തിന് രോഗശാന്തി നൽകാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നാണ് ഇതിന്റെ ആദ്യ രൂപങ്ങൾ ഉടലെടുത്തതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. പുരാതന ഈജിപ്തിൽ രാജകുടുംബാംഗങ്ങൾ സുഗന്ധതൈലങ്ങളും പൂക്കളും കലർത്തിയ വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുന്ന പതിവുണ്ടായിരുന്നു. സൗന്ദര്യസംരക്ഷണത്തിനായി ഈജിപ്ഷ്യൻ സ്ത്രീകൾ നീരാവി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായും ക്ലിയോപാട്ര ചാവുകടലിലെ ചെളി ഉപയോഗിച്ച് ചികിത്സിച്ചിരുന്നതായും കരുതപ്പെടുന്നു.
ബി.സി. 2500-ൽ മോഹൻജൊദാരോയിൽ നിർമ്മിച്ച 'ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത്' ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ പൊതു കുളിക്കടവുകളിൽ ഒന്നായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് മതപരമായ ശുദ്ധീകരണത്തിനായാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ആധുനിക സ്പാ സംവിധാനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം ഗ്രീക്കുകാരാണ് പാകിയത്. ബി.സി. 500-ഓടെ തന്നെ അവർ പൊതു കുളിക്കടവുകളും 'ലാക്കോണിക്ക' എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചൂടുവായു മുറികളും ഔഷധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. റോമക്കാരാണ് സ്പാ സംസ്കാരത്തെ ജനകീയമാക്കിയത്.
പരിക്കേറ്റ സൈനികരുടെ മുറിവുകൾ ഉണക്കുന്നതിനാണ് ആദ്യകാലത്ത് ഇവിടുത്തെ ചൂടുനീരുറവകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. പിന്നീട് 'തെർമേ' എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൂറ്റൻ പൊതു സ്പാ സമുച്ചയങ്ങൾ അവർ നിർമ്മിച്ചു. ഇതിൽ തണുത്ത വെള്ളം, ചൂടുവെള്ളം, മസാജ് മുറികൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. ജപ്പാനിലെ 'ഓൺസെൻ', തുർക്കിയിലെ 'ഹമ്മാം', ഫിൻലാൻഡിലെ 'സൗനകൾ' എന്നിവയും സ്പായുടെ പുരാതന രീതികളാണ്.