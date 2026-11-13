രാപകൽ സമരത്തിന് ഫലം കണ്ടു; കോഴിക്കോട് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട അഞ്ച് വനിതാ ജീവനക്കാർ തിരികെ ജോലിയിൽ
ക്ലർക്ക് കം ടൈപ്പിസ്റ്റുമാരായ അഞ്ചു പേരിൽ ഒരാൾ കൊയിലാണ്ടി താലൂക്ക് ഓഫിസിലും മറ്റൊരാൾ സ്പെഷ്യൽ തഹസിൽദാരുടെ ഓഫിസിലുമാണ് ജോലിയിൽ (Reinstated Female Clerks) പ്രവേശിക്കുന്നത്
Published : November 13, 2026 at 11:54 AM IST
കോഴിക്കോട്: ജില്ല റവന്യൂ വിഭാഗത്തിൽ ജോലിയിൽ നിന്നു പുറത്തായ അഞ്ച് വനിതാ ക്ലർക്ക് കം ടൈപ്പിസ്റ്റുമാർക്ക് 25 ദിവസത്തിനു ശേഷം സർക്കാർ ജോലിയിൽ പുനഃപ്രവേശനം ലഭിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ, റവന്യൂ മന്ത്രി എ.പി. അനിൽകുമാർ എന്നിവരുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി. കഴിഞ്ഞ മാസം 18ന് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട എസ്. അമൃത, കെ. സ്മിത, എം.കെ. ഷിങ്കി, വി. ആരിഫ, പി.ആർ. അഭിന എന്നിവരാണ് എഡിഎം മുൻപാകെ ജോലിയിൽ തിരികെ പ്രവേശിച്ചത്.
സൂപ്പർന്യൂമററി തസ്തികയിൽ നിയമനം
ക്ലർക്ക് കം ടൈപ്പിസ്റ്റുമാരായ അഞ്ചു പേരിൽ ഒരാൾ കൊയിലാണ്ടി താലൂക്ക് ഓഫിസിലും മറ്റൊരാൾ സ്പെഷ്യൽ തഹസിൽദാരുടെ ഓഫിസിലുമാണ് ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്. ബേപ്പൂർ വില്ലേജ് ഓഫിസ്, കോഴിക്കോട് താലൂക്ക് ഓഫിസ്, കലക്ടറേറ്റ് പരാതി പരിഹാര സെൽ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് പുനഃപ്രവേശനം നൽകിയത്. റവന്യൂ വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഓഫിസുകളാണിവ. സൂപ്പർന്യൂമററി തസ്തിക സൃഷ്ടിച്ച് വാനിഷ്ഡ് കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഇവർക്ക് നിയമനം നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
സമരത്തിനൊടുവിൽ അനുകൂല തീരുമാനം
കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് ചട്ടലംഘനം വഴി ക്ലർക്ക് നിയമനം ലഭിച്ച അഞ്ചു ജീവനക്കാരെ കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണൽ ഉത്തരവിനെ തുടർന്ന് ക്ലർക്ക് കം ടൈപ്പിസ്റ്റായി തരംതാഴ്ത്തിയിരുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്നാണ് ഒക്ടോബർ 18ന് ഈ അഞ്ചു പേരെ ജോലിയിൽ നിന്നു പിരിച്ചുവിട്ടത്. വലിയ മാനസിക പ്രയാസത്തിലായ ഇവർ കലക്ടറേറ്റിൽ രാപകൽ കുത്തിയിരിപ്പ് സമരം വരെ നടത്തിയിരുന്നു. പിരിച്ചുവിടപ്പെട്ടവരുടെ ആവശ്യം അനുഭാവപൂർവം പരിഗണിക്കുമെന്ന റവന്യൂ മന്ത്രിയുടെ ഉറപ്പിനെ തുടർന്നാണ് സമരം അവസാനിപ്പിച്ചത്. മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ അനുകൂല തീരുമാനം എടുക്കുമെന്ന അറിയിപ്പും ഇവർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു.
ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായ മാനസിക പ്രയാസം ആദ്യമായി ഇവർ പങ്കുവച്ചത് ഇടിവി ഭാരതിനോടായിരുന്നു. കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചു കിട്ടിയ ജോലി ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥ ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ലെന്ന് ഇവർ അന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അഞ്ചു പേരിൽ ചിലർ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം വീട്ടിൽ പോലും അറിയിച്ചിരുന്നില്ല. സർക്കാർ ജോലി ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുത്ത് തുടങ്ങിയ ചിലർ തളർന്നുപോയ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. കോടതിയിൽ പോകാൻ പോലും ചെലവിന് പണം തികയാത്ത അവസ്ഥയുമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ഇവർ പറഞ്ഞിരുന്നു. മാനസികമായി പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിലുള്ള വലിയ വേദനകൾ അനുഭവിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇവർ വീണ്ടും ജോലിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്.
മുഖ്യമന്ത്രിക്കും റവന്യൂ മന്ത്രിക്കും നന്ദി
ജീവിതത്തിലെ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയെ അതിജീവിച്ച് വീണ്ടും ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഈ നിമിഷത്തിൽ, പ്രയാസകരമായ നാളുകളിൽ ഒപ്പം നിന്ന ഓരോരുത്തരെയും നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുന്നതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. ഒക്ടോബർ 18ലെ ഉത്തരവിനെത്തുടർന്ന് അപ്രതീക്ഷിതമായി ജോലിയിൽനിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കേണ്ടി വന്നത് വലിയൊരു ആഘാതമായിരുന്നുവെന്നും ആ മാനസിക സംഘർഷത്തിലും അനിശ്ചിതത്വത്തിലും ചേർത്തുപിടിച്ചവരുടെ കൂട്ടായ പരിശ്രമമാണ് നീതി നേടിത്തന്നതെന്നും ഇവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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വിഷയത്തിൽ അനുഭാവപൂർവം ഇടപെട്ട് പരിഹാരം കണ്ട മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ, റവന്യൂ മന്ത്രി എ.പി. അനിൽകുമാർ എന്നിവരോടും, ഓഫിസുകളിൽ ഇടപെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഒഎസ്ഡി ഉമേഷ് ഐഎഎസ്, റവന്യൂ മന്ത്രിയുടെ പേഴ്സണൽ സെക്രട്ടറി സാബു സിപി, അസീസ് എന്നിവരോടും ഉദ്യോഗസ്ഥർ കടപ്പാട് അറിയിച്ചു.
ഔദ്യോഗിക തലത്തിൽ ഇടപെടുകയും സഹകരിക്കുകയും ചെയ്ത കോഴിക്കോട് ജില്ല കലക്ടർ മാധവിക്കുട്ടി ഐഎഎസ്, എഡിഎം ഷെറീന, എറണാകുളം ജില്ല കലക്ടർ, എഡിഎം എന്നിവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നതായി ഇവർ പറഞ്ഞു. വിഷയം പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കും മാർഗനിർദേശങ്ങളും ആശ്വാസവും നൽകിയ സുമനസുകൾക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി.
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