'ചിലയിടത്ത് പുക, ചിലയിടത്ത് ചാരം'; കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ തീപിടിത്തം തുടർക്കഥ, പാഠം പഠിക്കാതെ അധികൃതർ

നഗരത്തിനുള്ളിൽ നിലവിൽ ഒരു ഫയർ സ്റ്റേഷൻ പോലുമില്ല. വെള്ളിമാടുകുന്നും മീഞ്ചന്തയുമാണ് നഗരത്തോട് ചേർന്നുള്ള സ്റ്റേഷനുകൾ. മിഠായിത്തെരുവ്, മെഡിക്കൽ കോളജ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ സാറ്റലൈറ്റ് ഫയർ സ്റ്റേഷനുകൾ വേണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാണ്.

കോഴിക്കോട് കഴിഞ്ഞ് ദിവസമുണ്ടായ തീപിടിത്തം (Special Arrangement)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 18, 2026 at 10:13 AM IST

2 Min Read
കെ ശശീന്ദ്രൻ

കോഴിക്കോട്: "ഈ നഗരത്തിന് ഇതെന്തുപറ്റി ചിലയിടത്ത് പുക ചിലയിടത്ത് ചാരം" ഈ പരസ്യവാചകം ശരിക്കും യോജിക്കുക കോഴിക്കോട് നഗരത്തിനാണ്. തീപിടിത്തത്തിൽ പുക ഉയരാത്ത ദിവസങ്ങൾ ഇവിടെ കുറവാണ്. 2000 പിറന്നതിനു ശേഷം മാത്രം ഉണ്ടായ തീപിടിത്തങ്ങൾ തുടർക്കഥയായിട്ടും എന്ത് പരിഹാരം ഉണ്ടായി?

ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് അധികൃതർ എന്തു പഠിച്ചു? യഥാർഥത്തിൽ 'ഒന്നും പഠിച്ചില്ല' എന്നതാണ് യഥാർഥ്യം. ഓരോ ദുരന്തത്തിനു ശേഷവും പരിശോധനകൾ തകൃതിയായി നടക്കും ഒട്ടേറെ ശിപാർശകളും മുന്നോട്ടുവെക്കും. എന്നാൽ പുക മായുമ്പോൾ ശിപാർശകളും മായും. ഒരുതവണ തീപിടിത്തം ഉണ്ടായ സ്ഥലത്തും കെട്ടിടത്തിലും വീണ്ടും വീണ്ടും തീപിടിത്തം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത വസ്തുത. നേരത്തെ തീ വിഴുങ്ങിയ ജയലക്ഷ്മി സിൽക്സിൽ വീണ്ടും തീപിടിച്ചതോടെ കോഴിക്കോടിന് ശാസ്ത്രീയമായ ഫയർ ഫൈറ്റിങ് പ്ലാൻ വേണമെന്ന ആവശ്യം വീണ്ടും ശക്തമാവുകയാണ്.

കോഴിക്കോട് കഴിഞ്ഞ് ദിവസമുണ്ടായ തീപിടിത്തം (Special Arrangement)

ഫയർ സ്റ്റേഷനുകളുടെ കുറവ്

നഗരത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ഫയർ സ്റ്റേഷൻ പോലും ഇപ്പോഴില്ല. വെള്ളിമാടുകുന്നും മീഞ്ചന്തയുമാണ് ഏറ്റവും അടുത്ത സ്റ്റേഷനുകൾ. നഗരത്തിലെ തീപിടിത്ത സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളും തന്ത്രപ്രധാനമായ സ്ഥലങ്ങളും കവർ ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ ഫയർ സ്റ്റേഷനുകൾ വേണം എന്ന ആവശ്യത്തിന് അംഗീകാരമില്ല. പ്രധാന ഫയർ സ്റ്റേഷനു പുറമേ മിഠായിത്തെരുവ്, മെഡിക്കൽ കോളജ് അടക്കമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചു സാറ്റലൈറ്റ് ഫയർ സ്റ്റേഷനുകൾ സ്ഥാപിക്കണം എന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാണ്. തീപടരുമ്പോൾ മറ്റു ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള അഗ്നിരക്ഷ വണ്ടികൾ വരുന്നതു കാത്തിരിക്കേണ്ട ഗതികേടിലാണ് കോഴിക്കോട്.

സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത

ആധുനികമായ അഗ്നിരക്ഷ വണ്ടികൾ, ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കു പുറമേ അഗ്നിരക്ഷ സേനയ്ക്ക് തീ പ്രതിരോധിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ, ഹെൽമെറ്റ്, ശ്വസന ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയും ഒരുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ബഹുനില കെട്ടിടങ്ങളിൽ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ഫയർ ഓഡിറ്റ്, മോക്ഡ്രില്ലുകൾ എന്നിവ നടക്കുന്നുണ്ടോ? പോരായ്മകൾ പരിഹരിക്കാൻ നടപടി എടുക്കുന്നുണ്ടോ? ഏതു കെട്ടിടത്തിലും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാകാമെന്നും അപകടമുണ്ടാകാമെന്നും ബോധവത്കരണം നടത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. തീപിടിത്തം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള വസ്തുക്കളും മാലിന്യവും അലക്ഷ്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ബോധവത്കരണം വേണം.

കെട്ടിടങ്ങളിലെ നിയമലംഘനങ്ങൾ

കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമാണ വേളയിൽ തന്നെ തീപിടിത്തം പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം. പല കെട്ടിടങ്ങളും ഫയർ എൻഒസി ഇല്ലാതെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നാണ് ഫയർ ഫോഴ്സിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ. കെട്ടിടങ്ങളിലെ ഫയർ എക്സിറ്റുകൾ സ്റ്റോറേജ് സൗകര്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം തടസപ്പെടുത്തുന്നു. കെട്ടിടങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പ്ലൈവുഡ്, അലുമിനിയം കോമ്പോസിറ്റ് പാനലുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് അശാസ്ത്രീയമായി തരംതിരിക്കുന്നത് തീ വേഗത്തിൽ പടരാൻ കാരണമാകുന്നു. പുക തിരിച്ചറിയാനുള്ള സ്മോക്ക് ഡിറ്റക്ടറുകളോ ഫയർ അലാറം സംവിധാനങ്ങളോ പല വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലും പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ല.

ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

കെട്ടിടങ്ങളിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓഡിറ്റിങ് കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കുക, ഫയർ എക്സിറ്റുകൾക്കും ഗോവണികൾക്കും തടസങ്ങൾ ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക, കാലാവധി കഴിഞ്ഞ അഗ്നിശമന ഉപകരണങ്ങൾ മാറ്റുക, ജീവനക്കാർക്ക് കൃത്യമായ ഫയർ മോക്ക് ഡ്രില്ലുകൾ നൽകുക എന്നിവയാണ് ഫയർ ഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത്. "പുതിയ കെട്ടിടങ്ങൾ പണിയുമ്പോൾ അഗ്നിരക്ഷ സംവിധാനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പഴയ കെട്ടിടങ്ങളിൽ പലതിലും ഇപ്പോഴും സംവിധാനങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ അല്ല. അതേപോലെ ഫയർ ഫോഴ്സിനും കൂടുതൽ ആധുനികവത്കരണം ആവശ്യമാണ്," വെള്ളിമാടുകുന്ന് ഫയർ ഫോഴ്സ് എസ്എച്ച്ഒ റോബി വർഗീസ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

Also Read:- ലൈസൻസില്ല, കെട്ടിട അനുമതിയില്ല; വിഴിഞ്ഞത്ത് 2 പേർ മരിച്ച ഹോട്ടൽ പ്രവർത്തിച്ചത് അനധികൃതമായി

