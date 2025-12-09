ആവേശത്തിന് തിരശ്ശീല; പോളിങ്ങിന് സജ്ജമായി കോഴിക്കോട് ജില്ല
Published : December 9, 2025 at 4:57 PM IST
കോഴിക്കോട്: തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള രണ്ടാം ഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന ഏഴ് ജില്ലകളിൽ പരസ്യപ്രചാരണം ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ആറു മണിയോടെ അവസാനിക്കും. തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളാണ് ഡിസംബർ 11-ന് പോളിങ് ബൂത്തിലെത്തുന്നത്.
പരസ്യപ്രചാരണം അവസാനിക്കുന്ന കലാശക്കൊട്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ പരിപാടികളും സമാധാനപരമായിരിക്കണമെന്ന് ജില്ലാ കലക്ടർമാർ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെയും സ്ഥാനാർഥികളെയും അറിയിച്ചു. ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ കർശന നിർദേശങ്ങളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
എല്ലാ പ്രചാരണ പരിപാടികളും കൃത്യം ആറു മണിക്ക് അവസാനിപ്പിക്കണം. പൊതുജനങ്ങൾക്കും അത്യാവശ്യ വാഹനങ്ങൾക്കും മാർഗ്ഗ തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് സമാപന പരിപാടികൾ നടത്താൻ പാടില്ല. തർക്കങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും ശബ്ദനിയന്ത്രണമില്ലാത്ത പ്രചാരണ പരിപാടികളും അനുവദിക്കില്ല. തുറന്ന വാഹനങ്ങളിൽ ആളുകളെ കയറ്റിപ്പോകുന്നതിനും വിലക്കുണ്ട്. മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ടവും ഹരിതചട്ടവും പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സ്ഥാനാർഥികളും പാർട്ടികളും ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും ജില്ലാ ഭരണകൂടം അഭ്യർഥിച്ചു.
കോഴിക്കോട് ജില്ല പോളിങ്ങിന് സജ്ജം
ഡിസംബർ 11-ന് നടക്കുന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ജില്ലയിൽ പൂർത്തിയായതായി ജില്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസറായ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കലക്ടർ സ്നേഹിൽ കുമാർ സിംഗ് അറിയിച്ചു. ജില്ലയില് ആകെ 26,82,682 വോട്ടര്മാരാണുള്ളത്. ഇതിൽ പുരുഷന്മാര് 12,66,375, സ്ത്രീകള് 14,16,275, ട്രാന്സ്ജെന്ഡര് 32 എന്നിങ്ങനെയാണ്. ജില്ലയിലെ 70 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ 1343 വാര്ഡുകളിലേക്കും 12 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിലായുള്ള 183 വാര്ഡുകളിലേക്കും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ 28 വാര്ഡുകളിലേക്കും ഏഴ് നഗരസഭകളിലായുള്ള 273 വാര്ഡുകളിലേക്കും കോഴിക്കോട് കോര്പ്പറേഷനിലെ 76 വാര്ഡുകളിലേക്കുമാണ് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2025 നടക്കുന്നത്.
ആകെ 3097 പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളാണുള്ളത്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2411, മുനിസിപ്പാലിറ്റി 290, കോര്പ്പറേഷന് 396 എന്നിങ്ങങ്ങനെയാണ് പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ എണ്ണം. ഇതിൽ 731 സെന്സിറ്റീവ് പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളാണ്. സിറ്റി പരിധിയില് 117 ഉം റൂറല് പരിധിയില് 614 ഉം ആണ്. 166 ബൂത്തുകളില് ലൈവ് വെബ്കാസ്റ്റിങ് ഉണ്ടാകും. സിറ്റി പരിധിയില് 29 റൂറല് പരിധിയില് 137 ബൂത്തുകളിലാണ് സംവിധാനം. തെരഞ്ഞടുപ്പു ദിവസത്തേക്കായി സിറ്റി പരിധിയില് 2100 പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് ഉള്പ്പെടെ 3000 സുരക്ഷ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. റൂറല് പരിധിയില് 3000 പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും 1000 ആര്ആര്ആര്എഫും ഉള്പ്പെടെ 4500 ഓളം സുരക്ഷ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.
828 പോളിങ് ബൂത്തുകളുമായി വയനാട്
വയനാട് ജില്ലയിൽ ആകെ 6,47,378 വോട്ടര്മാരാണുള്ളത്. 3,13,049 പുരുഷ വോട്ടര്മാരും 3,34,321 സ്ത്രീ വോട്ടര്മാരും 8 ട്രാന്സ്ജന്ഡര് വോട്ടര്മാരുമാണ്. 20 പ്രവാസി വോട്ടര്മാരും പട്ടികയിലുണ്ട്. ജില്ലയിലെ മൂന്ന് നഗരസഭകളിലും 23 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിലുമായി ആകെ 828 പോളിങ് ബൂത്തുകളാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. നഗരസഭകളില് 104 ബൂത്തുകളും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില് 724 ബൂത്തുകളുമുണ്ട്. 23 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ 450 വാര്ഡുകളിലേക്കും നാല് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിലെ 59 ഡിവിഷനുകളിലേക്കും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ 17 ഡിവിഷനുകളിലേക്കും മൂന്ന് നഗരസഭകളിലെ 103 വാര്ഡകളിലേക്കുമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്.
ജില്ലയിലെ 189 പോളിങ് ബൂത്തുകളില് വെബ് കാസ്റ്റിങ് സൗകര്യം ഒരുക്കും. കല്പ്പറ്റ ബ്ലോക്കില് 69 ബൂത്തുകളും പനമരം ബ്ലോക്കില് 32 ബൂത്തുകളും സുല്ത്താന് ബത്തേരി ബ്ലോക്കില് 25 ബൂത്തുകളും മാനന്തവാടി ബ്ലോക്കില് 63 ബൂത്തുകളുമാണ് വെബ്കാസ്റ്റിങ് സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നത്. കെല്ട്രോണും അക്ഷയയും സംയുക്തമായാണ് ബൂത്തുകളില് വെബ് കാസ്റ്റിങ് സജ്ജീകരണം ഒരുക്കുന്നത്. 4-ജി സിസിടിവി ക്യാമറകളിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള് കലക്ടറേറ്റ് എപിജെ ഹാളില് സജ്ജമാക്കുന്ന കണ്ട്രോള് റൂമില് തത്സമയം നിരീക്ഷിക്കും.
